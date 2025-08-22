Venerdì 22 agosto prosegue la tredicesima stagione di Chicago Fire con gli appuntamenti Un taglio necessario, Rinascita e Un venerdì sera. Tali episodi sono visibili su Italia 1, a partire dalle ore 21:20 circa.

Chicago Fire Un taglio necessario, regista e dove è girata

Realizzata dalle società Universal Television e Wolf Entertainment, gli ideatori del titolo sono Michael Brandt e Derek Haas, che lavorano anche a Chicago PD e Chicago MED, produzioni che appartengono al medesimo universo narrativo della produzione incentrata sulle vicende dei vigili del fuoco della Caserma 51.

La sceneggiatura della tredicesima stagione di Chicago Fire è firmata da Vittorio Teran, Alec Pozzi, Danielle Nicki, Nancy Kiu e Matt Whitney. I registi presenti dietro la macchina da presa sono Reza Tabrizi, Paul McCrane, Brenna Malloy, Lisa Demaine, Erica Cappiello e Matt Earle Beesley.

Il titolo torna in programmazione dopo una settimana di pausa. Lo scorso 15 agosto, infatti, la rete Mediaset ha mandato in onda i match valevoli per il primo turno di Coppa Italia.

Chicago Fire Un taglio necessario, la trama

Nel corso dell’appuntamento intitolato Un taglio necessario di Chicago Fire, i pompieri sono chiamati a rispondere ad una chiamata di emergenza. Nel bel mezzo dell’intervento, però, Hermann fa una scoperta molto inquietante. La gran parte degli idranti sparsi per Chicago sono spariti. La squadra indaga per capire ciò che è accaduto e scopre che sono stati rubati per rivenderli sottobanco.

La serata con Chicago Fire procede con l’episodio Rinascita. In esso, Carver partecipa ad una riunione degli alcolisti anonimi e durante l’incontro conosce un certo Lee. Quest’ultimo, in un primo momento, sembra una persona gentile, ma in breve tempo inizia ad adottare degli atteggiamenti allarmanti.

Un venerdì sera

Infine, al termine di Un taglio necessario e Rinascita, prende il via l’appuntamento Un venerdì sera. Nel corso della serata del venerdì di paga, le paramediche dell’ambulanza 51 sono costrette a rispondere ad un maggior numero di chiamate dovute all’alto numero di persone ubriache e moleste.

Chicago Fire Un taglio necessario, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Chicago Fire, la cui tredicesima stagione procede con due nuovi episodi il 22 agosto su Italia 1.