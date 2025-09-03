L’episodio La nave dei sogni: Argentina, appartenente alla celebre serie tedesca Das Traumschiff, è il film che Rai2 trasmette il 3 settembre 2025 alle ore 11:10. In particolare, questa pellicola, ambientata a bordo di una lussuosa nave da crociera diretta in Argentina, intreccia storie d’amore, equivoci e seconde possibilità, con il fascino dei paesaggi sudamericani sullo sfondo.

Regia, produzione e protagonisti del film La nave dei sogni Argentina

Per quanto riguarda la regia, alla guida del progetto troviamo Eva Wolf, un’autrice già nota per altri episodi della saga. Invece, ZDF e Polyphon Film- und Fernsehgesellschaft curano la produzione, con sede in Germania. Inoltre, a guidare il cast in questo racconto corale tra romanticismo e ironia ci sono Florian Silbereisen, Barbara Wussow, Daniel Morgenroth, Collien Ulmen-Fernandes e Margarita Broich.

Dove è stato girato?

Passando alle location, la troupe ha girato questo lungometraggio tra la Germania e l’Argentina, effettuando le riprese a bordo della nave MS Amadea. Nello specifico, la produzione ha realizzato le scene ambientate a terra a Buenos Aires, Mendoza e lungo la costa atlantica, con lo scopo di valorizzare il contrasto tra lusso e autenticità locale.

Trama del film La nave dei sogni Argentina

Analizzando la trama, la storia si concentra sulla sous-chef Isabell Wagner, la quale rimane sconvolta quando scopre che il nuovo capo chef a bordo è Leon Müller, l’uomo che anni prima le ha rubato il lavoro e le ha spezzato il cuore. Tuttavia, ciò che Isabell ignora è che a bordo non c’è Leon, bensì il suo gemello Lukas, il quale si finge il fratello per aiutarlo a uscire da un guaio. Parallelamente, Lisa Schneider è in viaggio con il suo nuovo fidanzato Andreas Weingärtner, molto più grande di lei, e per questo motivo deve affrontare il giudizio della figlia adolescente. Di conseguenza, tra scambi di identità, tensioni in cucina e confessioni inaspettate, la crociera si trasforma in un viaggio emotivo per tutti i passeggeri.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, la vicenda si risolve quando Isabell scopre la verità sull’identità di Lukas, ma invece di arrabbiarsi, lo ringrazia per averle mostrato un lato diverso della famiglia Müller. Nel frattempo, Lisa riesce a trovare un punto d’incontro con sua figlia, la quale finalmente accetta Andreas come parte della loro vita. In definitiva, la nave salpa verso Montevideo, mentre i protagonisti si lasciano alle spalle rancori e paure, pronti a ricominciare.

Cast completo del film La nave dei sogni Argentina

Per concludere, il cast si compone di attori tedeschi noti al pubblico televisivo, i quali offrono interpretazioni leggere e coinvolgenti.