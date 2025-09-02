La programmazione di stasera in tv mercoledì 3 settembre 2025 offre un palinsesto variegato tra fiction, commedie italiane, thriller e documentari. In particolare, su Rai 1 andrà in onda il film romantico One True Loves – Amare per due, mentre Rai 2 punta sul crime con Rocco Schiavone. Parallelamente, Rai 3 ripropone la commedia cult Ricomincio da tre con Massimo Troisi, e invece su Canale 5 c’è spazio per il dramma sentimentale Una seconda occasione. Inoltre, Italia 1 offre tre episodi consecutivi di Chicago Med, mentre La7 ospita il divulgatore Alessandro Barbero con In viaggio con Barbero.
Stasera in TV mercoledì 3 settembre 2025, Rai
Su Rai 1, alle 21:30, la rete trasmette One True Loves – Amare per due, un’opera in cui una donna deve scegliere tra il marito creduto morto e il nuovo compagno, in un dramma romantico tratto dal bestseller di Taylor Jenkins Reid.
Invece, Rai 2 alle 21:20 manda in onda un nuovo episodio di Rocco Schiavone, dal titolo “La forma dell’acqua”, in cui il vicequestore indaga su un cadavere ritrovato in un torrente, tra intuizioni e malinconie.
Rai 3, dal canto suo, alle 21:20 propone Ricomincio da tre, il celebre cult del 1981 con Massimo Troisi. Gaetano lascia Napoli per cercare una nuova vita a Firenze, tra incontri surreali e riflessioni esistenziali.
Contemporaneamente, Rai 4 alle 21:20 trasmette The Reef: Intrappolate, un thriller ambientato in mare aperto, dove quattro donne lottano per sopravvivere dopo un naufragio.
Allo stesso modo, Rai 5 alle 21:15 offre Noos – Viaggi nella Natura, seguito alle 22:10 da Stormborn – I figli della tempesta, e per concludere, alle 23:05, il documentario La storia di Freddie Mercury in dieci scatti.
Inoltre, Rai Premium alle 21:20 manda in onda un episodio di Mina Settembre, intitolato “La vita è un morso”, seguito alle 23:15 dalla pellicola biografica Luisa Spagnoli.
Per concludere, Rai Movie alle 21:10 trasmette Sommersby, un dramma romantico con Richard Gere e Jodie Foster, ambientato nel Sud degli Stati Uniti dopo la Guerra Civile.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
Spostandoci sui canali Mediaset, Canale 5 alle 21:20 propone Una seconda occasione, un lungometraggio drammatico con Jennifer Lopez, in cui una donna reinventa la propria vita dopo essere stata scartata per mancanza di titoli.
Parallelamente, Italia 1 alle 21:20 manda in onda Chicago Med, con l’episodio “Mano invisibile”, seguito da “Il mio bambino” alle 22:10 e “Non piangere” alle 23:05. A chiudere la serata, alle 23:55, c’è un episodio di Law & Order – Vite private.
Invece, Rete 4 alle 21:20 trasmette Zona Bianca, il talk politico che Giuseppe Brindisi conduce.
La7, dal canto suo, alle 21:15 offre In viaggio con Barbero, dove lo storico Alessandro Barbero racconta episodi e personaggi della storia italiana. A seguire, alle 22:45, il canale propone la produzione cinematografica Detenuto in attesa di giudizio, con Alberto Sordi.
TV8 alle 21:30 manda in onda una nuova puntata di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, questa volta ambientata in Sardegna.
Infine, Nove alle 21:30 trasmette Little Big Italy, con Francesco Panella a Londra.
I film di questa sera in TV mercoledì 3 settembre 2025
Per quanto riguarda l’offerta cinematografica della serata, le opzioni sono numerose e variegate. Ecco una selezione:
One True Loves – Amare per due (Rai 1): Una donna deve scegliere tra il marito creduto morto e il nuovo compagno.
Ricomincio da tre (Rai 3): Gaetano lascia Napoli per cercare una nuova vita a Firenze, tra comicità e malinconia.
The Reef: Intrappolate (Rai 4): Quattro donne lottano per sopravvivere dopo un naufragio in acque infestate dagli squali.
Sommersby (Rai Movie): Un uomo torna dalla guerra ma la moglie sospetta che non sia davvero lui.
Luisa Spagnoli (Rai Premium): La storia della celebre imprenditrice italiana, tra moda, cioccolato e emancipazione.
Una seconda occasione (Canale 5): Una donna reinventa la propria carriera dopo essere stata scartata per mancanza di titoli.
Detenuto in attesa di giudizio (La7): Un emigrato italiano torna in patria e viene arrestato senza spiegazioni.
White Oleander – Oleandro bianco (La7D): Una ragazza affronta la vita in diverse famiglie affidatarie dopo l’arresto della madre.
Ricordati di me (La7D): Una famiglia borghese affronta crisi e tradimenti in cerca di felicità.
Contract to Kill (Cielo): Un agente della CIA indaga su un traffico di armi tra Medio Oriente e Messico.
Opera senza autore (Rai Movie, seconda serata): Un artista tedesco cerca la verità sulla sua famiglia durante il regime nazista.
I film su Sky mercoledì 3 settembre 2025
Infine, passando alla programmazione di Sky, il palinsesto cinematografico è altrettanto ricco. Ecco i principali titoli:
Sky Cinema Uno – The Brutalist. Un architetto ebreo sopravvissuto all’Olocausto cerca di ricostruire la sua vita in America.
Sky Cinema Action – The Beekeeper. Un ex agente segreto si vendica di una truffa ai danni di una sua amica.
Sky Cinema Collection – I delitti del BarLume – Il re dei giochi. Un nuovo caso scuote il bar toscano tra ironia e mistero.
Sky Cinema Comedy – Una notte da leoni 2. Il gruppo si risveglia in Thailandia senza memoria e deve ricostruire la notte precedente.
Sky Cinema Family – Il cacciatore e la regina di ghiaccio. Fantasy con Chris Hemsworth e Emily Blunt in lotta contro una regina malvagia.
Sky Cinema Romance – L’ora più bella. Storia d’amore e cinema durante la Seconda Guerra Mondiale.