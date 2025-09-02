Stasera in tv mercoledì 3 settembre 2025
Stasera in TV mercoledì 3 settembre 2025: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

3 Settembre 2025
La programmazione di stasera in tv mercoledì 3 settembre 2025 offre un palinsesto variegato tra fiction, commedie italiane, thriller e documentari. In particolare, su Rai 1 andrà in onda il film romantico One True Loves – Amare per due, mentre Rai 2 punta sul crime con Rocco Schiavone. Parallelamente, Rai 3 ripropone la commedia cult Ricomincio da tre con Massimo Troisi, e invece su Canale 5 c’è spazio per il dramma sentimentale Una seconda occasione. Inoltre, Italia 1 offre tre episodi consecutivi di Chicago Med, mentre La7 ospita il divulgatore Alessandro Barbero con In viaggio con Barbero.

Stasera in TV mercoledì 3 settembre 2025, Rai

Su Rai 1, alle 21:30, la rete trasmette One True Loves – Amare per due, un’opera in cui una donna deve scegliere tra il marito creduto morto e il nuovo compagno, in un dramma romantico tratto dal bestseller di Taylor Jenkins Reid.

Invece, Rai 2 alle 21:20 manda in onda un nuovo episodio di Rocco Schiavone, dal titolo “La forma dell’acqua”, in cui il vicequestore indaga su un cadavere ritrovato in un torrente, tra intuizioni e malinconie.

Rai 3, dal canto suo, alle 21:20 propone Ricomincio da tre, il celebre cult del 1981 con Massimo Troisi. Gaetano lascia Napoli per cercare una nuova vita a Firenze, tra incontri surreali e riflessioni esistenziali.

Contemporaneamente, Rai 4 alle 21:20 trasmette The Reef: Intrappolate, un thriller ambientato in mare aperto, dove quattro donne lottano per sopravvivere dopo un naufragio.

Allo stesso modo, Rai 5 alle 21:15 offre Noos – Viaggi nella Natura, seguito alle 22:10 da Stormborn – I figli della tempesta, e per concludere, alle 23:05, il documentario La storia di Freddie Mercury in dieci scatti.

Inoltre, Rai Premium alle 21:20 manda in onda un episodio di Mina Settembre, intitolato “La vita è un morso”, seguito alle 23:15 dalla pellicola biografica Luisa Spagnoli.

Per concludere, Rai Movie alle 21:10 trasmette Sommersby, un dramma romantico con Richard Gere e Jodie Foster, ambientato nel Sud degli Stati Uniti dopo la Guerra Civile.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Spostandoci sui canali Mediaset, Canale 5 alle 21:20 propone Una seconda occasione, un lungometraggio drammatico con Jennifer Lopez, in cui una donna reinventa la propria vita dopo essere stata scartata per mancanza di titoli.

Parallelamente, Italia 1 alle 21:20 manda in onda Chicago Med, con l’episodio “Mano invisibile”, seguito da “Il mio bambino” alle 22:10 e “Non piangere” alle 23:05. A chiudere la serata, alle 23:55, c’è un episodio di Law & Order – Vite private.

Invece, Rete 4 alle 21:20 trasmette Zona Bianca, il talk politico che Giuseppe Brindisi conduce.

La7, dal canto suo, alle 21:15 offre In viaggio con Barbero, dove lo storico Alessandro Barbero racconta episodi e personaggi della storia italiana. A seguire, alle 22:45, il canale propone la produzione cinematografica Detenuto in attesa di giudizio, con Alberto Sordi.

TV8 alle 21:30 manda in onda una nuova puntata di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, questa volta ambientata in Sardegna.

Infine, Nove alle 21:30 trasmette Little Big Italy, con Francesco Panella a Londra.

I film di questa sera in TV mercoledì 3 settembre 2025

Per quanto riguarda l’offerta cinematografica della serata, le opzioni sono numerose e variegate. Ecco una selezione:

One True Loves – Amare per due (Rai 1): Una donna deve scegliere tra il marito creduto morto e il nuovo compagno.

Ricomincio da tre (Rai 3): Gaetano lascia Napoli per cercare una nuova vita a Firenze, tra comicità e malinconia.

The Reef: Intrappolate (Rai 4): Quattro donne lottano per sopravvivere dopo un naufragio in acque infestate dagli squali.

Sommersby (Rai Movie): Un uomo torna dalla guerra ma la moglie sospetta che non sia davvero lui.

Luisa Spagnoli (Rai Premium): La storia della celebre imprenditrice italiana, tra moda, cioccolato e emancipazione.

Una seconda occasione (Canale 5): Una donna reinventa la propria carriera dopo essere stata scartata per mancanza di titoli.

Detenuto in attesa di giudizio (La7): Un emigrato italiano torna in patria e viene arrestato senza spiegazioni.

White Oleander – Oleandro bianco (La7D): Una ragazza affronta la vita in diverse famiglie affidatarie dopo l’arresto della madre.

Ricordati di me (La7D): Una famiglia borghese affronta crisi e tradimenti in cerca di felicità.

Contract to Kill (Cielo): Un agente della CIA indaga su un traffico di armi tra Medio Oriente e Messico.

Opera senza autore (Rai Movie, seconda serata): Un artista tedesco cerca la verità sulla sua famiglia durante il regime nazista.

I film su Sky mercoledì 3 settembre 2025

Infine, passando alla programmazione di Sky, il palinsesto cinematografico è altrettanto ricco. Ecco i principali titoli:

Sky Cinema UnoThe Brutalist. Un architetto ebreo sopravvissuto all’Olocausto cerca di ricostruire la sua vita in America.

Sky Cinema ActionThe Beekeeper. Un ex agente segreto si vendica di una truffa ai danni di una sua amica.

Sky Cinema CollectionI delitti del BarLume – Il re dei giochi. Un nuovo caso scuote il bar toscano tra ironia e mistero.

Sky Cinema ComedyUna notte da leoni 2. Il gruppo si risveglia in Thailandia senza memoria e deve ricostruire la notte precedente.

Sky Cinema FamilyIl cacciatore e la regina di ghiaccio. Fantasy con Chris Hemsworth e Emily Blunt in lotta contro una regina malvagia.

Sky Cinema RomanceL’ora più bella. Storia d’amore e cinema durante la Seconda Guerra Mondiale.

