Un amore da riscoprire è il film commedia romantica americana del 2024. È diretto da Josh Banks. Verrà trasmesso su TV8 l’11 settembre 2025 alle 15:30. Con il titolo originale Valentine’s Town, questa pellicola racconta il ritorno alle origini di un imprenditore. E il confronto con un passato mai davvero chiuso.

Regia, produzione e protagonisti del film Un amore da riscoprire

Per quanto riguarda la regia, alla guida del progetto troviamo Josh Banks. Lui è un autore di diverse commedie sentimentali per la televisione. Invece, la produzione è curata da Candlelight Media Group. Questa casa di produzione ha sede negli Stati Uniti. I protagonisti principali di questa storia sono Jonathan Stoddard e Lindsey Dresbach. Con loro c’è anche Austin Robert Russell. Il racconto mescola romanticismo, nostalgia e spirito di comunità.

Dove è stato girato?

Passando alle location, la troupe ha girato questa produzione negli Stati Uniti. Le riprese si sono svolte principalmente nello stato dello Utah. Le cittadine di Provo e Springville hanno offerto location perfette. Hanno rappresentato la fittizia città di Arrowheart. Le ambientazioni includono piazze, negozi locali e un resort in costruzione. L’atmosfera è quella tipica di un piccolo centro americano.

Trama del film Un amore da riscoprire

Jude (Jonathan Stoddard) è un imprenditore affascinante. Lavora per un noto servizio di incontri online. Per espandere il suo business, decide di aprire un resort romantico. Lo farà nella sua città natale, Arrowheart. Vuole trasformarla in una meta per coppie in cerca di magia. Ma il suo progetto incontra una forte opposizione. A guidarla è Lisa Bloom (Lindsey Dresbach), un’imprenditrice locale. Lei è anche la sua ex fidanzata. Guida una rivolta cittadina contro la commercializzazione dell’amore. Tra scontri, ricordi e nuove consapevolezze, Jude dovrà fare una scelta. Dovrà decidere tra il successo professionale e il cuore.

Spoiler finale

Nel finale, Jude comprende una lezione importante. Il vero amore non si costruisce con algoritmi e pacchetti vacanza. Di conseguenza, rinuncia al suo progetto del resort. Decide di restare ad Arrowheart, la sua città. Qui, riaccende il legame speciale con Lisa. La comunità, alla fine, lo accoglie con calore. Il racconto si chiude con una festa di San Valentino autentica. Una festa fatta di gesti semplici e di sentimenti sinceri.

Cast completo del film Un amore da riscoprire

Per concludere, il cast riunisce volti noti delle produzioni romantiche americane. Interpretano ruoli freschi, leggeri e molto coinvolgenti.