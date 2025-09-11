Un amore da riscoprire film Tv8
Film sentimentali

Un amore da riscoprire: trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su TV8

Angela Grimaldi
11 Settembre 2025 2 Minuti di lettura
0 Commenti

Un amore da riscoprire è il film commedia romantica americana del 2024. È diretto da Josh Banks. Verrà trasmesso su TV8 l’11 settembre 2025 alle 15:30. Con il titolo originale Valentine’s Town, questa pellicola racconta il ritorno alle origini di un imprenditore. E il confronto con un passato mai davvero chiuso.

I due protagonisti, Jude e Lisa, in una scena romantica del film Un amore da riscoprire.

Regia, produzione e protagonisti del film Un amore da riscoprire

Per quanto riguarda la regia, alla guida del progetto troviamo Josh Banks. Lui è un autore di diverse commedie sentimentali per la televisione. Invece, la produzione è curata da Candlelight Media Group. Questa casa di produzione ha sede negli Stati Uniti. I protagonisti principali di questa storia sono Jonathan Stoddard e Lindsey Dresbach. Con loro c’è anche Austin Robert Russell. Il racconto mescola romanticismo, nostalgia e spirito di comunità.

Dove è stato girato?

Passando alle location, la troupe ha girato questa produzione negli Stati Uniti. Le riprese si sono svolte principalmente nello stato dello Utah. Le cittadine di Provo e Springville hanno offerto location perfette. Hanno rappresentato la fittizia città di Arrowheart. Le ambientazioni includono piazze, negozi locali e un resort in costruzione. L’atmosfera è quella tipica di un piccolo centro americano.

Una veduta di una piccola cittadina dello Utah, una delle location utilizzate per le riprese del lungometraggio.

Trama del film Un amore da riscoprire

Jude (Jonathan Stoddard) è un imprenditore affascinante. Lavora per un noto servizio di incontri online. Per espandere il suo business, decide di aprire un resort romantico. Lo farà nella sua città natale, Arrowheart. Vuole trasformarla in una meta per coppie in cerca di magia. Ma il suo progetto incontra una forte opposizione. A guidarla è Lisa Bloom (Lindsey Dresbach), un’imprenditrice locale. Lei è anche la sua ex fidanzata. Guida una rivolta cittadina contro la commercializzazione dell’amore. Tra scontri, ricordi e nuove consapevolezze, Jude dovrà fare una scelta. Dovrà decidere tra il successo professionale e il cuore.

Spoiler finale

Nel finale, Jude comprende una lezione importante. Il vero amore non si costruisce con algoritmi e pacchetti vacanza. Di conseguenza, rinuncia al suo progetto del resort. Decide di restare ad Arrowheart, la sua città. Qui, riaccende il legame speciale con Lisa. La comunità, alla fine, lo accoglie con calore. Il racconto si chiude con una festa di San Valentino autentica. Una festa fatta di gesti semplici e di sentimenti sinceri.

Una scena tratta dal finale della pellicola, con i protagonisti che si baciano durante una festa di paese.

Cast completo del film Un amore da riscoprire

Per concludere, il cast riunisce volti noti delle produzioni romantiche americane. Interpretano ruoli freschi, leggeri e molto coinvolgenti.

  • Jonathan Stoddard: Jude
  • Lindsey Dresbach: Lisa Bloom
  • Austin Robert Russell: Declan
  • Michelle Neil: Beth
  • Brian Dijols: Richie
  • Eric Esteban: Peter
  • Tony Foggia: Alister
  • Anthea Greco: Tabitha
  • Christopher Young: Reggie
  • Kelly Mulvihill: Nora
  • Lou Silver: John

Tags:

Condividi Articolo

Seguimi Scritto Da

Angela Grimaldi

Giornalista esperta delle arti dello spettacolo. Alla continua ricerca del filo rosso che unisce il grande e il piccoolo schermo.

Other Articles

Maridacaterini.it è una testata giornalistica iscritta al registro della stampa del tribunale di Roma, al numero 187/2015 – P.Iva 05263700659. Marida Caterini è una giornalista, esperta di spettacoli, in particolare di programmi TV. Maridacaterini.it la TV e non solo…’
Facebook Youtube Instagram

maridacaterini.it © 2023. All Rights Reserved.