Martedì 9 e mercoledì 10 settembre si è chiusa ufficialmente l’esperienza con Sarabanda grazie al Torneo dei Campioni, che è giunto al termine con la vittoria di Scacco Matto. Al timone del programma, anche nella versione eccezionalmente proposta nel prime time di Italia 1, c’è Enrico Papi.

Sarabanda Torneo dei Campioni Scacco Matto, chi è il supercampione

Nella due giorni in compagnia del Torneo dei Campioni di Sarabanda, dunque, la vittoria finale è andata a Marco Briano. Quest’ultimo ha solamente 26 anni ed è originario della Liguria, essendo nato a Savona.

Nella vita lavora come revisore contabile ed ha una grandissima passione per il mondo della musica. Ha, in particolare, l’orecchio assoluto, che permette di riconoscere la frequenza di una nota musicale senza alcun riferimento esterno.

Marco Briano, inoltre, ha la grande passione per il mondo degli scacchi, essendo un giocatore iscritto nella Terza Categoria Nazionale. Proprio da tale passione deriva il soprannome Scacco Matto, col quale ha partecipato al quiz musicale.

Sarabanda Torneo dei Campioni Scacco Matto, la vittoria in uno speciale 10×60

Scacco Matto ha iniziato a giocare nel Torneo dei Campioni di Sarabanda da grande favorito. Il 26enne, infatti, è stato il primo ed unico concorrente dell’edizione quotidiana estiva del game ad essere riuscito a portarsi a casa il montepremi finale. Era il 28 agosto quando il concorrente, affrontando Simone nel gioco finale, è riuscito a vincere 126 mila euro.

Nel Torneo dei Campioni erano in palio 100 mila euro. Per riuscire a vincerli, tuttavia, era necessario riuscire a completare, in modo corretto, il difficilissimo 10×60, versione ad hoc del celebre 7×30. Scacco Matto, in tale manche, si è classificato campione, ma non è riuscito ad indovinare tutte le hit proposte.

Nonostante non abbia vinto il jackpot, Marco Briano, per essere diventato il supercampione, ha comunque portato a casa un premio di 50 mila euro.

Gli ascolti degli speciali

Oltre a Scacco Matto, negli speciali su Italia 1 dedicati al programma hanno partecipato altri quattro protagonisti dell’edizione estiva. Essi sono Francesco Blasetti, Giuliano Vacca, Ilaria Sambinello e Francesco Gruosso. Quest’ultimo, conosciuto con il soprannome Gengis Khan, è il secondo classificato, avendo affrontato il supercampione al 10×60.

Le due prime serate del Torneo dei Campioni di Sarabanda hanno ottenuto buoni dati di ascolto. Il 9 settembre, in particolare, il format di Enrico Papi ha appassionato 950 mila telespettatori, per una share del 7%. Il giorno seguente, il format ha subito un leggero calo, fermandosi al 6,1% con 855 mila telespettatori.