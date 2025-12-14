La programmazione tv per la sera di domenica 14 dicembre 2025 offre un’ampia e variegata selezione che spazia dallo spettacolo musicale in diretta ai programmi di approfondimento, dalla comicità ai film cult. Su Rai 1 va in onda l’attesa finale di Sanremo Giovani, Sarà Sanremo, condotta da Carlo Conti. Rai 2 propone due episodi della serie d’azione N.C.I.S. – Sydney, mentre Rai 3 dedica la prima serata al programma di inchieste Report, seguito dal late night show Allegro ma non troppo. Le reti Mediaset alternano attualità, con Fuori dal coro su Rete 4, e intrattenimento leggero, con il quiz show Chi Vuol Essere Milionario su Canale 5 e la comicità di Zelig On su Italia 1. La7, TV8, Nove e gli altri canali tematici completano l’offerta con una ricca selezione di film e talk show.

Stasera in TV domenica 14 dicembre 2025, Rai

Rai 1 – 21:30 – Sarà Sanremo

Finale di Sanremo Giovani in diretta dal prestigioso Teatro del Casinò di Sanremo. La serata è condotta da Carlo Conti e Gianluca Gazzoli e vede i sei artisti in gara sfidarsi per l’accesso alla sezione Big del Festival, con un momento di grande musica e spettacolo.

Rai 2 – dalle 21:00

N.C.I.S. – Sydney – Stagione 1 Episodio 1

La nuova serie crime debutta con il primo episodio: la squadra di Sydney indaga sulla misteriosa morte di un Marine americano avvenuta durante una celebrazione militare, in un’atmosfera di intrighi internazionali.

N.C.I.S. – Sydney – Stagione 1 Episodio 2

Nel secondo episodio, il team si concentra sul ritrovamento del cadavere di un sergente lungo un fiume, un corpo che presenta segni particolari di morsi di serpente.

Anteprima La Nuova DS – 22:45

Spazio di approfondimento e interviste dedicate agli eventi sportivi del weekend calcistico e non solo.

Rai 3 – dalle 21:00

Report – Stagione 2025 Episodio 5

Il programma di inchieste e reportage, condotto da Sigfrido Ranucci, propone nuove indagini su temi che spaziano dalla politica all’economia e alle dinamiche sociali del Paese.

Allegro ma non troppo – 23:15

Late night show che offre un intrattenimento notturno con due interviste incrociate, esplorando il confine tra cultura pop e riflessioni più profonde.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4 – 21:30 – Fuori dal coro

Mario Giordano conduce il programma d’inchieste e commento politico, affrontando temi di attualità con un taglio notoriamente controcorrente.

Canale 5 – 21:20 – Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo

Il quiz show condotto da Gerry Scotti propone un’edizione speciale: i concorrenti che si sono dimostrati più preparati si sfidano in un torneo per aggiudicarsi il milione di euro.

Italia 1 – 21:35 – Zelig On

Paolo Ruffini e Lodovica Comello guidano il laboratorio comico di Area Zelig, con una selezione dei migliori artisti e nuove performance.

La7 – dalle 21:15

Destini incrociati

Film drammatico dove un sergente degli Affari Interni e una deputata scoprono un legame cruciale tra loro dopo un incidente aereo.

White Oleander – Oleandro Bianco – 23:45

Un film drammatico che segue il difficile percorso di crescita di una figlia dopo che la madre, una poetessa, ha commesso un omicidio passionale.

TV8 – dalle 21:30

Un biglietto per Natale

Una commedia romantica natalizia in cui una donna decide di inviare cartoline sincere alle persone più importanti della sua vita, riscoprendo il valore dei legami.

Natale e altri desideri – 23:15

Lucy interpreta Babbo Natale nella sua comunità e, attraverso questo ruolo, riscopre i suoi veri e inespressi desideri per le feste.

Nove – dalle 20:00

Che tempo che fa – Stagione 3 Episodio 11

Il talk show di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto propone grandi interviste e momenti di satira e intrattenimento.

Che tempo che fa – Il Tavolo – 22:45

La seconda parte del programma, con conversazioni informali e improvvisazioni con tutti gli ospiti presenti in studio.

I film di questa sera in tv domenica 14 dicembre 2025

Canale 20 – 21:10 – Transformers 3

Gli Autobot affrontano una nuova e potente minaccia dei Decepticon, in un’avventura fantascientifica ad alto budget.

Canale 20 – 23:55 – Today You Die

Un pilota NASCAR finisce coinvolto, suo malgrado, in un complesso colpo criminale, in un film d’azione e suspense.

Rai 4 – 21:20 – Io, Robot

Nel 2035, un detective di Chicago indaga su un possibile crimine che sembra coinvolgere un robot, in un thriller fantascientifico basato su Isaac Asimov.

Rai 4 – 23:10 – Automata

In un futuro distopico e desertificato, l’umanità convive con robot programmati per proteggerla, ma con conseguenze inattese.

Iris – 21:15 – Babylon

Film storico che celebra e al contempo denuncia il mondo di Hollywood negli anni ’20, tra ambizione, eccessi sfrenati e cadute drammatiche.

Rai Movie – 21:10 – Omicidio in diretta

Un complotto oscuro e pericoloso viene scoperto durante un importante incontro di boxe, in un thriller ad alta tensione.

Rai Movie – 22:55 – L’Immortale

Un ex gangster riesce a sopravvivere a un attentato e intraprende una violenta ricerca di vendetta.

Rai Premium – Cielo – Twenty Seven

Rai Premium – 21:20 – Una tata in incognito

Un’agente di sicurezza è costretta a diventare una tata sotto copertura per proteggere una famiglia, in una commedia action.

Cielo – 21:20 – MIIB – Men in Black II

L’agente J deve richiamare in servizio l’agente K, il quale si era ritirato, per affrontare una nuova e pericolosa minaccia aliena.

Twenty Seven – 21:15 – Flipper

Un ragazzo in vacanza in Florida stringe una profonda amicizia con un delfino, in un film per tutta la famiglia.

Twenty Seven – 23:05 – Bridget Jones’s Baby

Bridget affronta una gravidanza inattesa e comica, divisa tra due possibili padri, in una commedia romantica.

Tv2000 – 21:40 – Jack & Sarah

Un avvocato rimasto vedovo deve imparare a crescere la figlia neonata, in un film che esplora il tema del lutto e della paternità.

La7 Cinema – 21:15 – Febbre da cavallo

Tre amici, spinti dal desiderio di arricchirsi, tentano la fortuna con le scommesse sui cavalli, in una commedia cult.

La7 Cinema – 23:05 – La frode

Un magnate finanziario nasconde una verità pericolosa e criminale dietro la sua immagine pubblica perfetta, in un thriller ad alta finanza.

La 5 – 21:10 – Miracoli a Natale

Una manager cinica deve valutare la chiusura di un’azienda in un piccolo paese, dove riscopre lo spirito del Natale.