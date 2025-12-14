Il film Dimmelo sottovoce (con i titoli originali in spagnolo Dímelo bajito e in inglese Tell Me Softly) è disponibile per la visione sulla piattaforma Prime Video. Denis Rovira van Boekholt ne cura la direzione, realizzando l’atteso adattamento cinematografico del romanzo omonimo Dímelo bajito di Mercedes Ron, la celebre autrice della trilogia bestseller Culpables. Il film si configura come un intenso young adult drama, che esplora con profondità i temi dell’amore giovanile, dei segreti celati e delle ferite emotive lasciate dal passato, il tutto sviluppato con una forte e coinvolgente componente emotiva e relazionale.

Regia, produzione e protagonisti del film Dimmelo sottovoce

La direzione del film è affidata a Denis Rovira van Boekholt, un regista capace di tradurre in immagini la tensione emotiva e il romanticismo tipico del genere.

La produzione è di origine spagnola, ed è distribuita a livello globale da Prime Video, come uno dei suoi film Original.

I protagonisti principali che animano il dramma giovanile sono: Alicia Falcó, che interpreta la protagonista Kamila Hamilton, Fernando Lindez (Thiago Di Bianco) e Diego Vidales (Taylor Di Bianco).

Dove è stato girato?

Le riprese si sono svolte interamente in Spagna. Nonostante le fonti ufficiali non abbiano fornito dettagli precisi sulle location specifiche, la produzione ha utilizzato ambientazioni che spaziano tra contesti urbani dinamici e aree residenziali più intime. Questa scelta è in piena coerenza con l’ambientazione del romanzo e le esigenze narrative del film.

Trama del film Dimmelo sottovoce

Kamila Hamilton (Alicia Falcó) è una giovane donna convinta di avere ogni aspetto della sua vita sotto controllo: dagli studi alla vita sociale, fino alla sua immagine pubblica. Tuttavia, questo fragile equilibrio crolla in modo inaspettato quando, dopo un lungo periodo di sette anni, i fratelli Di Bianco, Thiago e Taylor, ritornano prepotentemente nella sua vita. Questi due ragazzi sono intrinsecamente legati al suo passato e, in particolare, al suo primo, indimenticabile amore. Di conseguenza, il loro ritorno riapre inevitabilmente ferite emotive mai guarite. Intanto, si scopre che Thiago è il ragazzo che le ha rubato il primo bacio, mentre Taylor risulta essere stato il suo migliore amico d’infanzia.

Nonostante ciò, il riavvicinamento tra i tre scatena segreti sopiti, tensioni emotive inespresse e sentimenti irrisolti. Perciò, il film esplora intensamente il percorso di crescita e maturazione della protagonista. Poi, la lotta tra passione e dolore diventa il suo conflitto interiore. Quindi, Kami si trova costretta a compiere scelte difficili che coinvolgono il suo futuro sentimentale. Eppure, il legame con i fratelli è troppo forte per essere ignorato. Alla fine, il confronto con il passato le permette di definire la sua identità adulta. La trama è un’immersione nei drammi, nelle passioni e nelle complessità tipiche dell’età giovane-adulta.

Spoiler finale

Nel momento conclusivo del film, Kami affronta con coraggio la verità completa e cruda sui fratelli Di Bianco e su tutti i segreti del suo proprio passato. Il percorso emotivo e di crescita la porta a una piena maturazione, facendole comprendere che, sebbene alcune relazioni possano agire come una salvezza emotiva e portarle felicità, altre, anche se intense, devono essere accettate e lasciate andare per il suo bene. La conclusione del film è volutamente aperta, lasciando il finale in linea con la struttura della trilogia letteraria da cui la storia è tratta.

Cast completo del film Dimmelo sottovoce

Il cast riunisce attori giovani e talentuosi della scena spagnola, le cui interpretazioni conferiscono grande intensità emotiva alla storia. Di seguito l’elenco completo con attori e personaggi: