Domenica 14 dicembre, Canale 5 manda in onda una nuova puntata di Melaverde. Il programma vero e proprio prende il via alle ore 11:50 circa ed è preceduto, alle 10:55 circa, da un appuntamento de Le Storie di Melaverde, contenente alcuni dei servizi migliori trasmessi nelle passate edizioni del format.

Melaverde 14 dicembre, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza

I conduttori di Melaverde, ancora una volta, sono Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. Essi, nella puntata fruibile anche in streaming ed on demand su Mediaset Infinity, si dividono e raccontano due differenti zone del nostro paese.

Quella di Hidding è una narrazione che si sviluppa in alta quota. Un ambiente, questo, che offre meraviglie naturali ma che può anche nascondere delle insidie e dei pericoli. Fondamentale, in tal senso, è il lavoro del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, gruppo composto da donne e uomini pronti ad intervenire per aiutare chiunque ne avesse bisogno.

La scuola di addestramento di Predazzo

Ellen Hidding, a Melaverde del 14 dicembre, visita la Scuola Alpina della Guardia di Finanza di Predazzo dove vengono addestrate e formate le squadre specializzate del soccorso alpino. A seguire, le telecamere si spostano in prossimità di Passo Rolle per seguire delle esercitazioni live con l’ausilio di tecnologie di ultima generazione in scenari dove la neve e il maltempo richiedono competenze davvero uniche. Spazio, durante la puntata, ai 100 anni del gruppo Sciatori delle Fiamme Gialle che da un secolo allena alcuni tra i più grandi campioni del mondo italiani di sci.

Melaverde 14 dicembre, l’eccellenza del Mais di Gandino

Nel corso di Melaverde del 14 dicembre, Vincenzo Venuto visita la Val Gandino, in provincia di Brescia. All’interno del territorio parla di una storia che ha radici lontane e che riguarda la riscoperta di quella che è a tutti gli effetti una eccellenza italiana.

Stiamo parlando del Mais di Gandino, specie che per anni sembrava davvero scomparsa, ma che grazie al ritrovamento di una spiga dimenticata in una soffitta ha riportato alla luce il Mais Spinato. Venuto analizza l’intera filiera produttiva, raccontando la storia di questo antico mais, il primo arrivato in Lombardia nel 1700 e che oggi rappresenta una rinascita per diverse attività, oltre che per il turismo di zona.

Un focus, a Melaverde, è proposto in primis sulla coltivazione, per poi passare in rassegna il lavoro dei mulini a pietra fino alla produzione di biscotti, dolci, pane ed altre golosità.