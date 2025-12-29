Lunedì 29 dicembre, su Rai 2, è in onda la prima puntata de Il Collegio 9. Il docu-reality prende il via alle ore 21:25 circa.

Il Collegio 9 prima puntata, i collegiali sbarcano nel 1990

Il Collegio 9 è composto da un totale di diciotto concorrenti. Essi sono tutti giovani, con un’età compresa fra i 14 ed i 17 anni e che hanno deciso di partecipare all’esperimento sociale. Chiusi all’interno del Convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso, devono trascorrere alcune settimane come se stessero vivendo nel 1990.

Senza cellulare ed i loro vestiti consueti, i ragazzi affrontano una serie di lezioni di svariate discipline, dall’italiano alla matematica, passando per l’educazione fisica e l’educazione sessuale. Al termine del periodo, i partecipanti devono affrontare un esame di fronte ad una commissione composta da tutti gli insegnanti e guidati dal Preside.

I più meritevoli otterranno l’ambito diploma, gli altri sono bocciati. A narrare le avventure dei protagonisti c’è la voce del telecronista Pierluigi Pardo.

Il test di ingresso

Nel corso della prima puntata de Il Collegio 9, i diciotto giovani partecipanti arrivano alla struttura, accompagnati dai loro genitori. Una volta all’interno del Convitto sono accolti dal Preside, che con un discorso dà il benvenuto a tutti e comunica la prima sorpresa dell’edizione.

I concorrenti scelti, infatti, non sono sicuri di poter far parte effettivamente dello show. Prima devono affrontare un temuto test di ingresso, svolto con una modalità tale da evitare qualsiasi forma di copiatura.

Ogni collegiale, nel cortile, è seduto in un banco singolo ed è interrogato da alcuni dei docenti. Essi, alla fine, danno una valutazione, sulla base della quale è decretato il loro futuro nella trasmissione.

Il Collegio 9 prima puntata, iniziano le lezioni

Nella prima puntata de Il Collegio 9, alcuni partecipanti ottengono subito l’accesso nella classe, mentre per altri il percorso per tentare di entrare nello show è decisamente più tortuoso.

Nel frattempo, l’avventura de Il Collegio 9 prende il via. I collegiali, tenuti sotto controllo dai sorveglianti Enzo e Lucia, affrontano le prime lezioni. In particolare, sono chiamati, con il professor Maggi, a svolgere un tema dedicato all’evento che ha cambiato profondamente la loro vita. Si tratta, dunque, della prima occasione per approfondire al meglio la conoscenza reciproca fra gli allievi.

Questi ultimi, infine, decidono, nella prima notte nel Convitto, di fare irruzione nella classe e mettere in subbuglio l’intera stanza. Un gesto, questo, che è scoperto dal sorvegliante Enzo e che è destinato ad avere delle conseguenze.