Il film Amore sul Danubio – L’arte di amare arricchisce il palinsesto di Rai 1. Norma Bailey dirige questo sognante TV movie romantico del 2025 (titolo originale Love on the Danube: Royal Getaway), che costituisce il secondo capitolo della trilogia tematica Amore sul Danubio. La pellicola narra il viaggio di rinascita di una curatrice d’arte che, dopo una cocente delusione sentimentale, parte per una crociera fluviale lungo il Danubio. Qui incontra un uomo affascinante che, tuttavia, nasconde un segreto reale destinato a sconvolgere i suoi piani.

Regia, produzione e protagonisti del film Amore sul Danubio L’arte di amare

La regia è di Norma Bailey.

La produzione è statunitense/canadese, realizzata da Hallmark Channel in collaborazione con partner europei, e Rai 1 distribuisce la pellicola in Italia.

Protagonisti principali: Jessica Sipos, Dan Jeannotte, Kathryn Drysdale, Steven Pacey e Catherine Disher.

Dove è stato girato?

La troupe ha effettuato le riprese lungo le città storiche che costeggiano il Danubio. Le location includono scorci suggestivi tra Austria, Ungheria (in particolare Budapest) e Germania, scenari che fanno da sfondo centrale per l’ambientazione della lussuosa crociera fluviale.

Trama del film Amore sul Danubio L’arte di amare

Ava Micallief (Jessica Sipos), talentuosa curatrice d’arte di Chicago, affronta un periodo difficile. Infatti, il suo fidanzato l’ha lasciata all’altare un anno prima e lei non ha ancora superato del tutto la delusione.

Nonostante ciò, decide di mostrare coraggio e parte da sola per la crociera sul Danubio che avrebbe dovuto rappresentare la sua luna di miele. All’inizio, il viaggio le sembra malinconico, ma ben presto l’atmosfera cambia.

Successivamente, a bordo incontra Joe (Dan Jeannotte), un uomo affascinante che condivide con lei una profonda passione per l’arte e la cultura. Immediatamente, tra i due nasce una sintonia speciale.

Tuttavia, quello che Ava ignora completamente è che Joe nasconde una doppia identità: egli è in realtà il Principe József di Baldonia. Inoltre, il nobile si trova in viaggio in incognito per capire se accettare o meno il gravoso ruolo di futuro re. Nel frattempo, il suo fedele assistente cerca di proteggere il segreto, mentre i sentimenti tra i due protagonisti crescono giorno dopo giorno.

Spoiler finale

Nel finale, la verità emerge inevitabilmente: Ava scopre la vera identità di Joe e si sente tradita dalle sue bugie.

Di conseguenza, la donna si allontana, ferita dalla mancanza di fiducia.

Tuttavia, dopo un confronto sincero e appassionato, entrambi capiscono che il loro legame è autentico e non dipende dai titoli nobiliari o dal passato.

La crociera si conclude con una scelta importante per il futuro: Joe decide di seguire il cuore, rinunciando alle convenzioni rigide, e Ava ritrova finalmente fiducia nell’amore, lasciando aperta la concreta possibilità di un futuro insieme al suo principe.

Cast completo del film Amore sul Danubio L’arte di amare

Il cast riunisce interpreti statunitensi, canadesi e britannici, ognuno con un ruolo definito che arricchisce la narrazione: