Martedì 30 dicembre, Rai 1 manda in onda il film tv La Voce di Cupido del ciclo Purché finisca bene. La produzione prende il via alle ore 21:25 circa.

Purché finisca bene La voce di Cupido, regista e dove è girata

Appartenente al genere commedia, la pellicola ha una durata di circa due ore ed è proposta, oltre che in televisione, anche in streaming su Rai Play. Realizzata dalla Pepito Produzioni, che ha lavorato con la collaborazione di Rai Fiction, il film ha come regista Ago Panini. La sceneggiatura, invece, è scritta da Maria Sole Limodio e Pietro Seghetti. Le riprese si sono svolte in varie località della regione Calabria, più precisamente in provincia di Cosenza.

Purché finisca bene La voce di Cupido, la trama

Nel corso del tv movie La voce di Cupido, nuovo capitolo del ciclo Purché finisca bene, la protagonista è Paola, interpretata da Chiara Francini. Quest’ultima è una camionista per professione, che a pochi giorni dal Capodanno sta per ricevere un ambìto riconoscimento: il titolo di miglior camionista dell’anno del nostro paese.

Paola ha un carattere forte, a tratti ruvido e dice le cose senza peli sulla lingua. Ha un legame di amicizia con Carlo, affettuoso autista NCC, che spesso è costretto ad accettare le battuta sarcastiche della protagonista.

Quest’ultima, tuttavia, nasconde anche un’anima sensibile. Nei suoi lunghi viaggi a bordo del camion, infatti, ascolta il podcast romantico La voce di Cupido condotto da Lucio, di cui si è innamorata grazie alla voce, pur senza averlo mai incontrato.

Spoiler finale

Nel tv movie del ciclo Purché finisca bene, il destino gioca uno scherzo a Paola: ha un incidente stradale mentre guida il camion. Il sinistro non provoca feriti e coinvolge un’altra macchina, guidata proprio da Lucio.

Inizia, così, una lunga avventura on the road a tre, con Paola, Lucio e Carlo. Essi viaggiano con l’obiettivo di riuscire a trovare un pezzo di ricambio per il camion della protagonista, rimasto danneggiato dopo l’incidente. Lungo il tragitto, Paola ha modo di ricomporre i pezzi del suo cuore.

Purché finisca bene La voce di Cupido, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Purché finisca bene La voce di Cupido, in onda nel prime time di Rai 1 nella giornata di martedì 30 dicembre.