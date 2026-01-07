Il film This Time Next Year – Cosa fai a Capodanno? impreziosisce il palinsesto di Sky Cinema Uno, offrendo al pubblico una commedia romantica brillante e ricca di sentimenti. La pellicola, che il regista Nick Moore ha diretto con il suo tocco esperto, trae ispirazione dall’omonimo romanzo bestseller di Sophie Cousens. La storia esplora le coincidenze del destino e la complessità delle relazioni umane, raccontando di un amore che nasce nel momento sbagliato per poi rifiorire, più consapevole, a distanza di anni.

Regia, produzione e protagonisti del film This Time Next Year Cosa fai a Capodanno?

La direzione artistica porta la firma di Nick Moore, cineasta noto per il suo lavoro nel genere della commedia sentimentale britannica.

Una produzione britannica ha realizzato il progetto, curando le atmosfere tipiche delle rom-com d’oltremanica, mentre Sky Cinema Uno gestisce la distribuzione per il pubblico italiano.

Il cast vanta attori di grande carisma: Sophie Cookson interpreta la protagonista sfortunata ma tenace, affiancata dall’affascinante Lucien Laviscount. Ruoli di rilievo spettano anche a Golda Rosheuvel, Mandip Gill e al veterano John Hannah.

Dove è stato girato?

La troupe ha effettuato le riprese interamente nel Regno Unito, scegliendo Londra come set principale. Gli scenografi hanno selezionato location che alternano il fascino storico della capitale a scorci moderni, riflettendo perfettamente il tono della storia che bilancia tradizione e contemporaneità.

Trama del film This Time Next Year Cosa fai a Capodanno?

La narrazione prende avvio da una coincidenza straordinaria: Minnie Cooper (Sophie Cookson) e Quinn Hamilton (Lucien Laviscount) vengono al mondo lo stesso giorno, il primo dell’anno, nello stesso ospedale e a pochi minuti di distanza. Tuttavia, quell’evento segna l’inizio di due percorsi diametralmente opposti. Quinn, nato per primo, vince un sostanzioso premio in denaro e la fama locale, mentre Minnie arriva subito dopo, ereditando, secondo la sua convinzione, solo sfortuna e anonimato.

Minnie cresce credendo fermamente che Quinn le abbia “rubato” la fortuna fin dal primo respiro. Mentre lei affronta disastri lavorativi e relazioni fallimentari, Quinn appare come l’uomo di successo che ottiene tutto ciò che desidera senza sforzo.

Tuttavia, il destino decide di intervenire nuovamente. I due si incontrano casualmente durante un Capodanno, anni dopo quella fatidica nascita. Nonostante l’iniziale diffidenza di Minnie e i pregiudizi reciproci, le loro strade continuano a incrociarsi.

Tra incontri fortuiti, segreti familiari che emergono lentamente e una nuova consapevolezza di sé, Minnie e Quinn iniziano a guardare oltre le apparenze. Scoprono che la “fortuna” di Quinn nasconde solitudini profonde e che la “sfortuna” di Minnie cela una resilienza straordinaria.

Spoiler finale

Negli istanti conclusivi, i protagonisti smettono di fuggire. Minnie e Quinn affrontano le verità non dette che li hanno tenuti distanti per anni, comprendendo che la loro connessione supera le coincidenze astrali.

Dopo un confronto sincero e toccante, capiscono che il loro amore rappresenta la vera fortuna che entrambi cercavano.

Il film termina mostrando un nuovo Capodanno: questa volta Minnie e Quinn lo festeggiano insieme, pronti a iniziare l’anno successivo come una coppia solida, lasciandosi alle spalle superstizioni e rimpianti.

Cast completo del film This Time Next Year Cosa fai a Capodanno?

Il cast riunisce talentuosi interpreti britannici e internazionali, ognuno fondamentale per l’evoluzione della storia: