La programmazione di stasera in tv mercoledì 8 gennaio 2025 arricchisce la prima serata con una vasta offerta di fiction, cinema d’autore, informazione puntuale e intrattenimento puro. Su Rai 1 il pubblico ritrova l’amato Don Matteo con l’episodio Un angelo caduto dal cielo, un appuntamento che inaugura una fase narrativa inedita per la longeva serie. Contemporaneamente, Rai 2 propone l’approfondimento di Ore 14 Sera, mentre Rai 3 dedica il suo spazio serale al visionario documentario Moonage Daydream. Le reti Mediaset rispondono con grandi saghe cinematografiche e serie tv, inoltre i canali tematici e la piattaforma Sky garantiscono una selezione variegata di film, factual e show imperdibili.

Stasera in TV mercoledì 8 gennaio 2025, Rai

Rai 1 – 21:30 – Don Matteo – Episodio Un angelo caduto dal cielo

Serie TV

Don Massimo accoglie in canonica una giovane donna misteriosa, la quale appare ferita e priva di memoria. Il sacerdote si impegna immediatamente per aiutarla a ricostruire la propria identità perduta. Nel frattempo, i Carabinieri avviano le indagini su un omicidio che sembra collegarsi direttamente alla ragazza. Questo episodio intreccia temi di accoglienza e mistero, poiché definisce nuovi equilibri tra gli abitanti della canonica e la caserma locale.

Cast principale:

Raoul Bova interpreta Don Massimo

Nino Frassica impersona il Maresciallo Cecchini

Simone Montedoro recita nel ruolo del Capitano Tommasi

Natalie Guetta caratterizza Natalina

Francesco Scali anima il personaggio di Pippo

Pamela Saino presta il volto a Patrizia Cecchini

Rai 2 – 21:20 – Ore 14 Sera (Informazione). Il programma analizza i fatti di cronaca più rilevanti della giornata.

Rai 3 – 21:20 – Moonage Daydream (Documentari). Il regista Brett Morgen celebra il genio di David Bowie attraverso un'esperienza cinematografica immersiva.

Rai 4 – 21:17 – The Outlaws (Serie TV). Un gruppo di sconosciuti sconta la pena ai servizi sociali e trova una borsa piena di denaro.

Rai 5 – 21:19 – Bonvi, Una vita inventata (Educativo). Il documentario esplora la creatività del celebre fumettista italiano.

Rai Movie – 21:10 – Il delinquente del rock'n'roll (Film). La pellicola racconta la vera storia di Elvis Presley, icona della musica mondiale.

Rai Premium – 21:20 – La ricetta del delitto perfetto (Film). Un giallo culinario mescola suspense e gastronomia.

Rai Gulp – 19:45 – Il Collegio 6 – Quinta puntata: "New Entry" e scintille (Reality). Gli studenti affrontano nuove sfide scolastiche e dinamiche di gruppo.

Rai YoYo – 21:00 – Bluey (Cartoni Animati). La serie animata diverte i più piccoli con storie educative.

Rai Storia – 21:10 – La Bussola e la Clessidra – La via del guerriero (Documentari). Il professor Barbero analizza le strategie militari storiche.

Rai Scuola – 21:30 – Le meraviglie dell'oceano – Ep. 1: Isole (Documentari). La natura marina svela i suoi segreti più nascosti.

Rai Sport – 21:05 – Nuoto: Europei vasca corta – Finali, 4ª giornata (Sport). Gli atleti si sfidano per il podio continentale.

Rai News 24 – 21:00 – News (Informazione). Notiziario in tempo reale.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4 – 21:33 – Dritto e rovescio (News – Prima TV). Paolo Del Debbio approfondisce i temi politici ed economici attuali.

Canale 5 – 21:40 – Forbidden Fruit (Serie TV). La soap opera turca prosegue con intrighi familiari sempre più complessi.

Italia 1 – 21:25 – Harry Potter e l'Ordine della Fenice (Film). Il giovane mago organizza l'Esercito di Silente per combattere l'oscurità che avanza a Hogwarts.

La7 – 21:30 – Piazzapulita (News). Corrado Formigli conduce inchieste e dibattiti sulla situazione politica italiana.

TV8 – 21:30 – La maschera di Zorro (Film – Prima TV). Un anziano eroe addestra un giovane fuorilegge per combattere la tirannia in California.

Nove – 21:30 – Natale a Pemberley Manor (Intrattenimento). Una commedia romantica porta lo spirito natalizio fuori stagione.

Canale 20 – 21:08 – Speed (Film). Un agente di polizia deve impedire l'esplosione di un autobus che non può rallentare.

Iris – 21:15 – Viaggio in paradiso (Film). Mel Gibson interpreta un criminale che finisce in una prigione messicana.

Mediaset 27 – 21:16 – Il delitto perfetto (Film). Un classico thriller di Hitchcock tiene lo spettatore col fiato sospeso.

La5 – 21:15 – Due settimane per innamorarsi (Film). Una commedia sentimentale racconta l'amore tra un milionario e un'avvocatessa.

Mediaset Extra – 19:43 – Squadra Antimafia – Palermo oggi (Serie TV). La lotta alla criminalità organizzata continua senza sosta.

Italia 2 – 20:59 – The Hole in 3D (Film). Tre fratelli scoprono una botola misteriosa nel seminterrato della loro nuova casa.

(Film). Tre fratelli scoprono una botola misteriosa nel seminterrato della loro nuova casa. Top Crime – 21:13 – The Irrational (Serie TV). Un esperto di comportamento umano risolve casi complessi.

I film di questa sera in tv mercoledì 8 gennaio 2025

Cielo – 21:20 – Absolution – Le regole della vendetta. Steven Seagal interpreta un mercenario diviso tra il dovere e la protezione di una ragazza.

TV2000 – 21:05 – L'esercito di papà. Una commedia britannica racconta le gesta di un plotone della Home Guard durante la guerra.

La7 Cinema – 21:15 – L'amore secondo Dan. Steve Carell interpreta un vedovo che ritrova l'amore in circostanze inaspettate.

Cine34 – 21:00 – Grandi Magazzini. Un cast stellare anima le vicende comiche all'interno di un grande centro commerciale.

Focus – 21:20 – Freedom – Oltre il confine. Roberto Giacobbo esplora misteri archeologici e storici in giro per il mondo.

Discovery – 21:15 – I segreti delle strutture. Ingegneri ed esperti analizzano come sono stati costruiti i monumenti più famosi.

Giallo – 21:10 – Ludwig (Serie TV – Prima TV). Un geniale enigmista collabora con la polizia per risolvere crimini impossibili.

Boing – 21:40 – Dragon Ball Super. Goku e i suoi amici affrontano nuove minacce provenienti da altri universi.

Boing Plus – 20:35 – Teen Titans Go!. I giovani supereroi vivono avventure esilaranti e surreali.

Cartoonito – 21:30 – Hey Duggee. Il cane scout insegna ai bambini l'importanza del gioco e della collaborazione.

Super! – 20:25 – Programmazione da definire. Il canale riserva sorprese per il pubblico più giovane.

DMAX – 21:40 – 72 animali pericolosi con Barbascura X. Il divulgatore scientifico classifica le creature più letali del pianeta con ironia.

Motor Trend – 20:30 – Affari a quattro ruote. Mike Brewer e il suo team restaurano auto classiche per rivenderle.

RSI LA1 – 20:40 – Monsieur Blake – Maggiordomo per amore. Un uomo d'affari si finge maggiordomo per riconquistare una donna.

. Un uomo d’affari si finge maggiordomo per riconquistare una donna. RSI LA2 – 20:35 – Destinazione Luna – Programma Artemis. Il documentario illustra i futuri piani dell’umanità per tornare sul satellite.

I programmi Sky mercoledì 8 gennaio 2025

Sky Cinema

Sky Cinema Uno – 21:15 – Il ciclone. Leonardo Pieraccioni dirige e interpreta una commedia cult ambientata in Toscana.

Sky Cinema Due – 21:15 – A History of Violence. Viggo Mortensen nasconde un passato oscuro che torna a perseguitarlo.

Sky Cinema Collection – 21:15 – Jurassic World – La rinascita. I dinosauri tornano a dominare lo schermo in un'avventura mozzafiato.

Sky Cinema Family – 21:00 – Belle & Sebastien – Amici per sempre. Il terzo capitolo della saga celebra l'amicizia tra un ragazzo e il suo cane.

Sky Cinema Action – 21:00 – Minority Report. Tom Cruise fugge da un crimine che non ha ancora commesso in un futuro distopico.

Sky Cinema Suspense – 21:00 – Domino. Brian De Palma dirige un thriller internazionale ricco di tensione.

Sky Cinema Romance – 21:00 – Emma. L'adattamento del romanzo di Jane Austen racconta intrighi amorosi dell'alta società.

Sky Cinema Drama – 21:00 – Il ladro di giorni. Un padre uscito di prigione cerca di recuperare il rapporto con il figlio.

Sky Cinema Comedy – 21:00 – I delitti del BarLume – Sasso carta forbici. I vecchietti del bar risolvono un nuovo mistero a Pineta.

. I vecchietti del bar risolvono un nuovo mistero a Pineta. Sky Cinema Uno +24 – 21:15 – This Time Next Year – Cosa fai a Capodanno? (Prima TV). Due persone si incontrano ogni anno nello stesso giorno, sfidando il destino.

Sky Intrattenimento e Serie

Sky Uno – 21:15 – MasterChef Italia. Gli aspiranti chef affrontano giudici severi e prove culinarie complesse.

Sky Atlantic – 21:15 – Chicago P.D.. L'unità di intelligence combatte il crimine nelle strade di Chicago.

Sky Serie – 21:15 – Hanno ucciso l'Uomo Ragno. La serie ripercorre la storia e il successo degli 883.

Sky Investigation – 21:15 – The Equalizer. Queen Latifah protegge gli innocenti che non hanno nessuno a cui rivolgersi.

Sky Crime – 21:15 – È stato lui?. Il programma ricostruisce casi di cronaca nera controversi.

Sky Arte – 21:15 – Manierismo – L'arte più pazza del mondo. Un viaggio alla scoperta di uno stile artistico rivoluzionario.

. Un viaggio alla scoperta di uno stile artistico rivoluzionario. Sky Classica – 21:15 – Capuçon – Il violino senza confini. Il celebre violinista esegue brani immortali in location suggestive.

Altri canali Sky