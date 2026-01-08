Stasera in tv giovedì 8 gennaio 2026
Stasera in TV mercoledì 8 gennaio 2025: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
8 Gennaio 2026
La programmazione di stasera in tv mercoledì 8 gennaio 2025 arricchisce la prima serata con una vasta offerta di fiction, cinema d’autore, informazione puntuale e intrattenimento puro. Su Rai 1 il pubblico ritrova l’amato Don Matteo con l’episodio Un angelo caduto dal cielo, un appuntamento che inaugura una fase narrativa inedita per la longeva serie. Contemporaneamente, Rai 2 propone l’approfondimento di Ore 14 Sera, mentre Rai 3 dedica il suo spazio serale al visionario documentario Moonage Daydream. Le reti Mediaset rispondono con grandi saghe cinematografiche e serie tv, inoltre i canali tematici e la piattaforma Sky garantiscono una selezione variegata di film, factual e show imperdibili.

Stasera in TV mercoledì 8 gennaio 2025, Rai

Rai 1 – 21:30 – Don Matteo – Episodio Un angelo caduto dal cielo

Serie TV
Don Massimo accoglie in canonica una giovane donna misteriosa, la quale appare ferita e priva di memoria. Il sacerdote si impegna immediatamente per aiutarla a ricostruire la propria identità perduta. Nel frattempo, i Carabinieri avviano le indagini su un omicidio che sembra collegarsi direttamente alla ragazza. Questo episodio intreccia temi di accoglienza e mistero, poiché definisce nuovi equilibri tra gli abitanti della canonica e la caserma locale.

Cast principale:

  • Raoul Bova interpreta Don Massimo
  • Nino Frassica impersona il Maresciallo Cecchini
  • Simone Montedoro recita nel ruolo del Capitano Tommasi
  • Natalie Guetta caratterizza Natalina
  • Francesco Scali anima il personaggio di Pippo
  • Pamela Saino presta il volto a Patrizia Cecchini
  • Rai 2 – 21:20 – Ore 14 Sera (Informazione). Il programma analizza i fatti di cronaca più rilevanti della giornata.
  • Rai 3 – 21:20 – Moonage Daydream (Documentari). Il regista Brett Morgen celebra il genio di David Bowie attraverso un’esperienza cinematografica immersiva.
  • Rai 4 – 21:17 – The Outlaws (Serie TV). Un gruppo di sconosciuti sconta la pena ai servizi sociali e trova una borsa piena di denaro.
  • Rai 5 – 21:19 – Bonvi, Una vita inventata (Educativo). Il documentario esplora la creatività del celebre fumettista italiano.
  • Rai Movie – 21:10 – Il delinquente del rock’n’roll (Film). La pellicola racconta la vera storia di Elvis Presley, icona della musica mondiale.
  • Rai Premium – 21:20 – La ricetta del delitto perfetto (Film). Un giallo culinario mescola suspense e gastronomia.
  • Rai Gulp – 19:45 – Il Collegio 6 – Quinta puntata: “New Entry” e scintille (Reality). Gli studenti affrontano nuove sfide scolastiche e dinamiche di gruppo.
  • Rai YoYo – 21:00 – Bluey (Cartoni Animati). La serie animata diverte i più piccoli con storie educative.
  • Rai Storia – 21:10 – La Bussola e la Clessidra – La via del guerriero (Documentari). Il professor Barbero analizza le strategie militari storiche.
  • Rai Scuola – 21:30 – Le meraviglie dell’oceano – Ep. 1: Isole (Documentari). La natura marina svela i suoi segreti più nascosti.
  • Rai Sport – 21:05 – Nuoto: Europei vasca corta – Finali, 4ª giornata (Sport). Gli atleti si sfidano per il podio continentale.
  • Rai News 24 – 21:00 – News (Informazione). Notiziario in tempo reale.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

  • Rete 4 – 21:33 – Dritto e rovescio (News – Prima TV). Paolo Del Debbio approfondisce i temi politici ed economici attuali.
  • Canale 5 – 21:40 – Forbidden Fruit (Serie TV). La soap opera turca prosegue con intrighi familiari sempre più complessi.
  • Italia 1 – 21:25 – Harry Potter e l’Ordine della Fenice (Film). Il giovane mago organizza l’Esercito di Silente per combattere l’oscurità che avanza a Hogwarts.
  • La7 – 21:30 – Piazzapulita (News). Corrado Formigli conduce inchieste e dibattiti sulla situazione politica italiana.
  • TV8 – 21:30 – La maschera di Zorro (Film – Prima TV). Un anziano eroe addestra un giovane fuorilegge per combattere la tirannia in California.
  • Nove – 21:30 – Natale a Pemberley Manor (Intrattenimento). Una commedia romantica porta lo spirito natalizio fuori stagione.
  • Canale 20 – 21:08 – Speed (Film). Un agente di polizia deve impedire l’esplosione di un autobus che non può rallentare.
  • Iris – 21:15 – Viaggio in paradiso (Film). Mel Gibson interpreta un criminale che finisce in una prigione messicana.
  • Mediaset 27 – 21:16 – Il delitto perfetto (Film). Un classico thriller di Hitchcock tiene lo spettatore col fiato sospeso.
  • La5 – 21:15 – Due settimane per innamorarsi (Film). Una commedia sentimentale racconta l’amore tra un milionario e un’avvocatessa.
  • Mediaset Extra – 19:43 – Squadra Antimafia – Palermo oggi (Serie TV). La lotta alla criminalità organizzata continua senza sosta.
  • Italia 2 – 20:59 – The Hole in 3D (Film). Tre fratelli scoprono una botola misteriosa nel seminterrato della loro nuova casa.
  • Top Crime – 21:13 – The Irrational (Serie TV). Un esperto di comportamento umano risolve casi complessi.

I film di questa sera in tv mercoledì 8 gennaio 2025

  • Cielo – 21:20 – Absolution – Le regole della vendetta. Steven Seagal interpreta un mercenario diviso tra il dovere e la protezione di una ragazza.
  • TV2000 – 21:05 – L’esercito di papà. Una commedia britannica racconta le gesta di un plotone della Home Guard durante la guerra.
  • La7 Cinema – 21:15 – L’amore secondo Dan. Steve Carell interpreta un vedovo che ritrova l’amore in circostanze inaspettate.
  • Cine34 – 21:00 – Grandi Magazzini. Un cast stellare anima le vicende comiche all’interno di un grande centro commerciale.
  • Focus – 21:20 – Freedom – Oltre il confine. Roberto Giacobbo esplora misteri archeologici e storici in giro per il mondo.
  • Discovery – 21:15 – I segreti delle strutture. Ingegneri ed esperti analizzano come sono stati costruiti i monumenti più famosi.
  • Giallo – 21:10 – Ludwig (Serie TV – Prima TV). Un geniale enigmista collabora con la polizia per risolvere crimini impossibili.
  • Boing – 21:40 – Dragon Ball Super. Goku e i suoi amici affrontano nuove minacce provenienti da altri universi.
  • Boing Plus – 20:35 – Teen Titans Go!. I giovani supereroi vivono avventure esilaranti e surreali.
  • Cartoonito – 21:30 – Hey Duggee. Il cane scout insegna ai bambini l’importanza del gioco e della collaborazione.
  • Super! – 20:25 – Programmazione da definire. Il canale riserva sorprese per il pubblico più giovane.
  • DMAX – 21:40 – 72 animali pericolosi con Barbascura X. Il divulgatore scientifico classifica le creature più letali del pianeta con ironia.
  • Motor Trend – 20:30 – Affari a quattro ruote. Mike Brewer e il suo team restaurano auto classiche per rivenderle.
  • RSI LA1 – 20:40 – Monsieur Blake – Maggiordomo per amore. Un uomo d’affari si finge maggiordomo per riconquistare una donna.
  • RSI LA2 – 20:35 – Destinazione Luna – Programma Artemis. Il documentario illustra i futuri piani dell’umanità per tornare sul satellite.

I programmi Sky mercoledì 8 gennaio 2025

Sky Cinema

  • Sky Cinema Uno – 21:15 – Il ciclone. Leonardo Pieraccioni dirige e interpreta una commedia cult ambientata in Toscana.
  • Sky Cinema Due – 21:15 – A History of Violence. Viggo Mortensen nasconde un passato oscuro che torna a perseguitarlo.
  • Sky Cinema Collection – 21:15 – Jurassic World – La rinascita. I dinosauri tornano a dominare lo schermo in un’avventura mozzafiato.
  • Sky Cinema Family – 21:00 – Belle & Sebastien – Amici per sempre. Il terzo capitolo della saga celebra l’amicizia tra un ragazzo e il suo cane.
  • Sky Cinema Action – 21:00 – Minority Report. Tom Cruise fugge da un crimine che non ha ancora commesso in un futuro distopico.
  • Sky Cinema Suspense – 21:00 – Domino. Brian De Palma dirige un thriller internazionale ricco di tensione.
  • Sky Cinema Romance – 21:00 – Emma. L’adattamento del romanzo di Jane Austen racconta intrighi amorosi dell’alta società.
  • Sky Cinema Drama – 21:00 – Il ladro di giorni. Un padre uscito di prigione cerca di recuperare il rapporto con il figlio.
  • Sky Cinema Comedy – 21:00 – I delitti del BarLume – Sasso carta forbici. I vecchietti del bar risolvono un nuovo mistero a Pineta.
  • Sky Cinema Uno +24 – 21:15 – This Time Next Year – Cosa fai a Capodanno? (Prima TV). Due persone si incontrano ogni anno nello stesso giorno, sfidando il destino.

Sky Intrattenimento e Serie

  • Sky Uno – 21:15 – MasterChef Italia. Gli aspiranti chef affrontano giudici severi e prove culinarie complesse.
  • Sky Atlantic – 21:15 – Chicago P.D.. L’unità di intelligence combatte il crimine nelle strade di Chicago.
  • Sky Serie – 21:15 – Hanno ucciso l’Uomo Ragno. La serie ripercorre la storia e il successo degli 883.
  • Sky Investigation – 21:15 – The Equalizer. Queen Latifah protegge gli innocenti che non hanno nessuno a cui rivolgersi.
  • Sky Crime – 21:15 – È stato lui?. Il programma ricostruisce casi di cronaca nera controversi.
  • Sky Arte – 21:15 – Manierismo – L’arte più pazza del mondo. Un viaggio alla scoperta di uno stile artistico rivoluzionario.
  • Sky Classica – 21:15 – Capuçon – Il violino senza confini. Il celebre violinista esegue brani immortali in location suggestive.

Altri canali Sky

  • Comedy Central – 20:35 – Maurizio Battista Show. Il comico romano intrattiene il pubblico con monologhi sulla vita quotidiana.
  • MTV – 21:05 – Help! I am in a secret relationship!. Il reality indaga su coppie che nascondono la loro relazione al mondo.

Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

