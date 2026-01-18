Il palinsesto di Rai 2 propone una prima visione assoluta davvero imperdibile per gli amanti della commedia all’italiana. Infatti, il film Il mio regno per una farfalla va in onda e promette di regalare sorrisi e leggerezza al pubblico serale. Il regista Sergio Assisi dirige questa pellicola solare del 2024, che rappresenta un omaggio alla bellezza dei sentimenti e ai panorami mozzafiato del Mediterraneo. L’opera celebra l’atmosfera unica dell’isola di Ischia, intrecciando le vicende di una nobiltà ormai decaduta con amori imprevisti. Inoltre, un’eredità milionaria rischia di sconvolgere totalmente gli equilibri precari del protagonista, costringendolo a rivedere le sue priorità di vita.

Regia, produzione e protagonisti del film Il mio regno per una farfalla

Sergio Assisi firma la regia e si ritaglia anche il ruolo principale, dimostrando la sua versatilità artistica. La produzione è interamente italiana e valorizza le eccellenze attoriali del territorio. Un cast affiatato e talentuoso anima la storia con grande verve comica. Sergio Assisi guida il gruppo, affiancato da Federica De Benedittis, Giuseppe Cantore, Tosca D’Aquino e Barbara Foria.

Dove è stato girato?

La troupe ha lavorato instancabilmente a Ischia per realizzare le riprese. Nello specifico, il regista ha scelto le caratteristiche piazzette, gli hotel storici e i meravigliosi panorami costieri come set naturale. Dunque, l’isola non funge solo da sfondo, bensì diventa un personaggio aggiunto fondamentale per lo sviluppo della trama, influenzando l’umore e le azioni dei personaggi con la sua bellezza solare.

Trama del film Il mio regno per una farfalla

La storia segue le giornate di Sasà (Sergio Assisi). Egli è un sedicente nobile decaduto, nonché figlio illegittimo del defunto Barone Belladonna. Attualmente, l’uomo vive come il “re di Ischia”, sebbene non possieda un soldo. Tuttavia, mantiene il suo fascino intatto e risiede in una lussuosa suite d’albergo che considera la sua reggia personale. Qui, trascorre il tempo tra debiti crescenti, bugie creative e consigli fantasiosi che dispensa ai turisti per sopravvivere.

Inoltre, deve gestire una fidanzata insistente e destreggiarsi tra parenti decisamente ostili che vorrebbero cacciarlo. Improvvisamente, un evento inatteso cambia le carte in tavola. Infatti, Sasà scopre che potrebbe ereditare una somma enorme. Ciononostante, il testamento impone una clausola ferrea: deve sposarsi entro tempi brevissimi. Di conseguenza, inizia una caccia frenetica alla moglie ideale per incassare il denaro. Proprio in questo frangente, l’arrivo di un amore autentico sconvolge il suo equilibrio emotivo e lo costringe a fare i conti con ciò che desidera realmente per il suo futuro.

Spoiler finale

Nel finale, la situazione precipita verso una scelta ineludibile. Sasà deve decidere tra un matrimonio di pura convenienza, che gli garantirebbe l’eredità, o il coraggio di seguire il suo cuore. Fortunatamente, l’amore prevale sull’interesse materiale. L’uomo rinuncia alla strada facile e intraprende un percorso di crescita personale. Infine, comprende che il vero “regno” non consiste in titoli nobiliari o denaro, ma si costruisce attraverso affetti sinceri e l’assunzione delle proprie responsabilità.

Cast completo del film Il mio regno per una farfalla

Il cast riunisce volti noti della commedia italiana, ognuno con un ruolo ben definito: