Questa sera va in onda Love by Design, un film per la televisione del 2023 conosciuto con il medesimo titolo originale, trasmesso su La5. La pellicola si presenta come una commedia sentimentale avvincente che esplora con delicatezza il tema della rinascita interiore. Il racconto si sofferma sulla capacità di rialzarsi dopo una batosta sentimentale, trasformando un momento di crisi in un’opportunità d’oro per riscoprire il proprio valore.

Regia, produzione e protagonisti del film “Love by Design”

Il regista Jared Cohn guida questa produzione statunitense, scegliendo come sfondo i suggestivi panorami della California. L’attrice Jackie Moore interpreta Brooke, una donna che trova finalmente la forza di riprendere il comando della propria vita. Al suo fianco, il pubblico ritrova Jack Pearson, che interpreta Tyler con grande carisma, e Joey Lawrence. Quest’ultimo, famosissimo per i suoi ruoli nelle sitcom degli anni Novanta, interpreta Bill, il compagno storico della protagonista che scatena involontariamente il cambiamento radicale della storia.

Dove è stato girato?

La troupe ha girato “Love by Design” interamente negli Stati Uniti. In particolare, il set si è stabilito nella zona di Los Angeles, sfruttando la luce naturale delle aree suburbane della California. Gli scenografi hanno selezionato eleganti abitazioni e uffici moderni tra Santa Clarita e Burbank. Queste scelte estetiche garantiscono al film quel look brillante e patinato che gli amanti del genere romantico apprezzano profondamente.

Trama del film “Love by Design”

La narrazione segue la vita di Brooke, una donna che ha trascorso decenni a pianificare ogni minimo dettaglio del suo futuro. Fin dall’adolescenza, sognava un’esistenza idilliaca: sposare Bill, il suo primo grande amore, e avviare uno studio di arredamento di lusso. Tuttavia, col passare del tempo, Brooke ha sacrificato i propri desideri professionali per sostenere l’ascesa lavorativa di Bill a Los Angeles, mettendo se stessa in secondo piano.

L’armonia apparente crolla quando Bill le confessa di amare un’altra persona. Improvvisamente sola e senza il futuro che aveva costruito con tanta cura, Brooke affronta una dura realtà. Invece di arrendersi, la donna sceglie di reinventarsi completamente. Torna così alle sue radici creative, scoprendo che la fine di un rapporto può segnare l’inizio di una carriera luminosa e di una libertà mai provata prima. Durante questo percorso, Brooke impara che la felicità non deriva da un piano prestabilito, ma dalla fedeltà verso i propri sogni.

Spoiler finale

Nelle scene conclusive, Brooke inaugura con successo la sua ditta di design. Mentre cura la ristrutturazione di una villa storica in California, consolida il legame con Tyler, un uomo che la sostiene sinceramente. La protagonista capisce che lo schema perfetto creato a 14 anni rappresentava solo un limite alla sua crescita. Ora, Brooke abbraccia una nuova vita ricca di amore e soddisfazioni professionali, dimenticando definitivamente l’ombra di Bill.

Cast completo del film “Love by Design”

Gli attori del cast vantano una lunga esperienza nelle produzioni televisive americane, offrendo interpretazioni autentiche in questa storia di crescita personale.