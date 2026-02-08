Non sempre la vittoria fa dormire sonni sereni. Sabato 7 febbraio, C’è posta per te di Maria De Filippi ha vinto la serata negli ascolti, ma si tratta di uno dei risultati più bassi degli ultimi anni.

C’è posta per te ascolti, il risultato del 7 febbraio il peggiore dal 2018

Sabato 7 febbraio, su Canale 5, è andata in onda la quinta puntata stagionale di C’è posta per te. Il programma di Maria De Filippi, in onda dalle 21:24 alle 00:37, ha tenuto compagnia a 3 milioni e mezzo di telespettatori, con una share del 23,9%.

Si tratta di un dato in calo di 345 mila spettatori e di un -3,21% di share rispetto al risultato che ha ricevuto l’appuntamento dello scorso sabato. Inoltre, il 23,9% di share è il risultato più basso per il format da ben 8 anni. Eccezion fatta per le puntate contro il Festival di Sanremo e quelle dedicate al Meglio Di, per trovare una percentuale più bassa occorre tornare al 31 marzo del 2018, quando lo show ottenne il 23,36%.

Un calo di otto punti percentuali rispetto alla scorsa edizione

Ma il calo negli ascolti di C’è posta per te del 7 febbraio risulta ancora più evidente se si paragonano a quelli ricevuti nella quinta puntata della passata edizione. Il programma, proposto l’8 febbraio del 2025, aveva tenuto compagnia a 4 milioni e 632 mila telespettatori, con una share del 31,96%.

Quest’anno, dunque, vi è stato un calo dell’8,06% di share e di un milione e 100 mila telespettatori. Analizzando i dati, insomma, emerge nettamente un calo generalizzato negli ascolti di C’è posta per te, che in queste prime cinque puntate stagionali ha ottenuto, come miglior risultato, il 28,64%, ben lontano rispetto ai picchi del 30/31% di share che era solito ottenere nel passato.

C’è posta per te ascolti, le contromisure

Il fatto che vi sia un calo negli ascolti di C’è posta per te, analizzando i dati, è dunque innegabile ed urgono dei provvedimenti, soprattutto perché la concorrenza di The Voice Kids, su Rai 1, è oramai ad un passo. Ieri, sabato 7 febbraio, lo show di Antonella Clerici ha intrattenuto 3 milioni e 200 mila spettatori, con una share del 21,6%. Nella giornata di ieri, i due show hanno dovuto fare i conti con la concorrenza delle Olimpiadi di Milano-Cortina, che tuttavia non ha impensierito le ammiraglia, fermandosi al 12%.

Qualcosa, dalle parti della rete ammiraglia, si è già mosso. Lo scorso sabato, infatti, Canale 5 ha deciso di eliminare una delle storie-sorpresa, iniziando lo show con un confronto fra persone comuni. Di conseguenza, si è ridotto anche il numero degli ospiti. Ieri, sabato 8 febbraio, si è tornati alla consueta struttura con due storie-sorpresa, una all’inizio e l’altra alla fine dello show. Con esse hanno fatto ritorno gli ospiti, seppur con un piccolo giallo. Quelli attesi erano Giorgia ed i calciatori Stephan El Shaarawy e Matias Soulè, come annunciato anche dal TG5 delle 20:00. In realtà, De Filippi ha accolto la cantautrice ed Il Volo.