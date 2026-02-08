Sabato 7 febbraio si è svolta la semifinale di The Voice Kids 2026 e di seguito vi sveliamo chi sono i finalisti. L’appuntamento è andato in onda, su Rai 1, dalle ore 21:25 circa.

The Voice Kids 2026 finalisti, i team di Arisa e di Loredana Bertè

Nel corso della semifinale di The Voice Kids, la conduttrice Antonella Clerici ha accolto i numerosi artisti, ben dieci per ogni team. Al termine delle varie esibizioni, i quattro coach hanno dovuto individuare i nomi dei concorrenti da portare fino alla finale.

Per quel che concerne Arisa, concorrono per vincere il titolo Maria Rosaria Rondina e Francesca Lanza. La prima ha 12 anni ed ha intonato O forse sei tu, la seconda, anch’essa 12enne, ha cantato Nessun dolore. In finale anche la 14enne Fabiana, che ha convinto con Di sole e d’azzurro. Infine, c’è Ginevra Sergio, per la quale Arisa aveva utilizzato, in fase di Audizioni, il Superpass.

Nel team di Loredana Bertè, invece, arriva in finale Riccardo Pezzicoli, 12enne che ha convinto sulle note del brano Ciao Ciao. Maya Verga, invece, ha convinto, la sua giudice, a 10 anni, grazie alla performance sulle note di Vivimi. Con Briana Samira Camara, 11enne, si è avuto la possibilità di riascoltare il celebre Girls To Have Just Fan. A loro si unisce Emma Baggetta, per la quale la giudice ha usato il Superpass.

The Voice Kids 2026 finalisti, le squadre di Nek e Clementino/Rocco Hunt

Nella puntata del 7 febbraio, anche Clementino e Rocco Hunt hanno individuato i finalisti della loro compagine. I due hanno dato spazio ad Andrea Ronca, 13enne che ha convinto intonando Stan. Francesco Ambrosi, invece, ha 12 anni ed ha incantato tutti con il brano Caruso. Raffaello Digillo, 10 anni, ha dato voce alla canzone Una finestra tra le stelle. Ultima finalista è Annagiulia Fusco, che ha staccato il pass per la finale grazie al Superpass.

Il parterre di finalisti di The Voice Kids 2026 è concluso dai giovani talenti del team di Nek. A Miriam Bruno, in finale grazie al Superpass, si aggiungono Leonardo Zambelli, 11enne che ha cantato Incoscienti giovani, e Matteo Trullu, 13enne che ha cantato Maniac. Ultimo finalista è Giovanni Frassi, 11enne in gara con Non dirgli mai.

Ottimi gli ascolti

La semifinale di The Voice Kids di sabato 7 febbraio ha confermato gli ottimi ascolti del format. Lo show, infatti, ha convinto 3 milioni e 200 mila telespettatori, con una share del 21,6%. Si tratta di un dato in leggero calo rispetto alla settimana scorsa, quando il programma aveva tenuto compagnia a 3 milioni e 300 mila persone, con il 22% di share.