Jane Austen ha stravolto la mia vita film in onda su Sky Cinema Uno. Diretta da Laura Piani, la pellicola racconta la storia di Agathe Robinson, una giovane libraia parigina che vive sospesa tra la realtà e le pagine dei classici dell’Ottocento. Il film è disponibile per la visione anche on demand e in streaming su NOW, all’interno della sezione dedicata a Sky Cinema Uno.

Attraverso un viaggio che dalle rive della Senna conduce nel cuore della campagna inglese, il film esplora con garbo e ironia il tema dell’idealizzazione letteraria e della ricerca della propria identità. Un omaggio non solo a Jane Austen, ma a tutti coloro che cercano il coraggio di scrivere il proprio destino oltre i confini della finzione.

Regia, produzione e protagonisti del film Jane Austen ha stravolto la mia vita

L’opera segna il brillante esordio alla regia di Laura Piani, capace di infondere al racconto un tono che bilancia introspezione e leggerezza. La produzione è francese, ma lo spirito del film è profondamente cosmopolita e letterario. Il cast vede spiccare attori di talento del cinema d’oltralpe e internazionale:

Camille Rutherford : interpreta Agathe Robinson, la sognatrice protagonista.

Pablo Pauly : nei panni di Félix, il leale collega di Agathe.

Charlie Anson : nel ruolo dell'affascinante Oliver.

: nel ruolo dell’affascinante Oliver. Alan Fairbarn e Liz Crowther: i proprietari della residenza inglese.

Location: tra Parigi e le brughiere inglesi

Il film è visivamente splendido grazie al contrasto tra le ambientazioni cittadine e bucoliche. Le location principali includono:

La storica libreria Shakespeare & Company di Parigi, simbolo della cultura letteraria mondiale.

La Jane Austen Residency , un'incantevole dimora nella campagna inglese dove il tempo sembra essersi fermato.

Scorci della natura britannica che richiamano le atmosfere di Orgoglio e Pregiudizio e Ragione e Sentimento.

Trama del film Jane Austen ha stravolto la mia vita

Agathe Robinson passa le sue giornate circondata da libri, ma la sua vera vita si svolge nella sua testa, dove conversa idealmente con Jane Austen. Schiva e timida, Agathe usa i romanzi come scudo contro la realtà di Parigi. Tutto cambia quando viene selezionata per una prestigiosa residenza per scrittori in Inghilterra. Improvvisamente, la giovane libraia si ritrova catapultata in un mondo che sembra la realizzazione dei suoi sogni più proibiti.

Tra tè pomeridiani, passeggiate nel verde e incontri con altri ospiti eccentrici, Agathe deve confrontarsi con la differenza tra l’eroe dei romanzi e l’uomo in carne e ossa. Il soggiorno forzato in Inghilterra diventerà l’occasione per affrontare un segreto familiare e per capire che, per quanto i libri siano un rifugio sicuro, la vita vera richiede di sporcarsi le mani e rischiare il cuore.

Spoiler finale: la rinascita di Agathe

Attenzione spoiler: Nel finale, Agathe capisce che il suo amore per la letteratura non deve essere una fuga, ma una fonte di ispirazione per la sua stessa scrittura. Abbandona finalmente l’ombra della Austen per completare il suo primo romanzo originale. Dopo un chiarimento con la sorella Mona e il superamento dei traumi del passato, Agathe decide di non inseguire più un “Mr. Darcy” immaginario, ma di aprirsi a una relazione autentica con chi ha saputo starle vicino nella realtà. Il film si conclude con Agathe che torna a Parigi trasformata: non più una semplice lettrice di storie altrui, ma la coraggiosa autrice della propria vita.

