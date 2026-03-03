Il dono – Storia della medium Sonia Benassi è un toccante documentario in onda su Rai 5. Diretto da Niccolò Lorini e Pantaleone A. Megna, il docufilm esplora con delicatezza la vita della medium parmense Sonia Benassi, focalizzandosi non solo sulla sua figura, ma soprattutto sul percorso emotivo di chi, colpito da un lutto profondo, cerca in lei un ponte per mantenere una forma di continuità affettiva con i propri cari scomparsi.

Il titolo è una prestigiosa produzione Moon Life Film in collaborazione con Colorado Film e Pagliai Film Group, distribuita dal Gruppo Rainbow. Attraverso un linguaggio cinematografico che alterna l’intimo al documentaristico, la pellicola si interroga sul mistero della morte e sulla forza del legame che sopravvive alla perdita fisica.

Regia, produzione e protagonisti del film Il dono

La regia a quattro mani di Niccolò Lorini e Pantaleone A. Megna guida lo spettatore in un territorio di confine tra visibile e invisibile. La produzione è interamente italiana e si avvale della partecipazione straordinaria di Daniele Bossari. Il conduttore, da sempre appassionato di tematiche legate all’ignoto e alla spiritualità, funge da bussola narrativa tra testimonianze dirette e pareri di esperti.

Location: dove è stato girato?

Il cuore del documentario batte a Parma, città natale di Sonia Benassi e luogo dove riceve quotidianamente persone da tutta Italia. Le riprese si sviluppano poi attraverso i luoghi legati alle storie personali dei protagonisti, utilizzando materiali d’archivio e interviste ambientate in contesti reali. La scelta delle location mira a restituire una dimensione quotidiana e autentica, lontana dai cliché sensazionalistici del genere.

Trama del film Il dono – Storia della medium Sonia Benassi

Al centro del racconto c’è la capacità dichiarata di Sonia Benassi di comunicare con “l’altra dimensione”. Tuttavia, il film sceglie di non dare risposte dogmatiche, ma di osservare l’effetto terapeutico che questi incontri hanno sui superstiti. Il dolore del lutto viene analizzato attraverso gli occhi di chi resta, cercando di capire se sia possibile una “comunicazione” che lenisca il senso di vuoto.

Il documentario arricchisce il racconto affiancando alla medium le voci di una scienziata, un sacerdote e un giornalista. Questo triangolo tra fede, ragione e cronaca crea un dialogo costruttivo sul bisogno umano di trovare un significato alla fine della vita, offrendo diversi punti di vista senza mai imporne uno in particolare.

Riflessione finale: oltre il mistero

Nel finale, Il dono si rivela essere più una riflessione sulla vita che sulla morte. Il contatto con la medium viene presentato come uno strumento di elaborazione del dolore, un momento catartico che permette a molti di ricominciare a vivere. Il documentario si chiude con un messaggio aperto: indipendentemente dal credere o meno nella medianità, resta indiscutibile il valore del legame affettivo come forza capace di trascendere il tempo e lo spazio.

Cast e interventi nel documentario

Trattandosi di un docufilm, non troviamo attori che interpretano ruoli, ma persone reali:

Sonia Benassi : la medium parmense protagonista del racconto.

: la medium parmense protagonista del racconto. Daniele Bossari : voce narrante e guida spirituale del percorso.

: voce narrante e guida spirituale del percorso. Esperti del settore: contributi da parte di figure del mondo scientifico, religioso e giornalistico per contestualizzare il fenomeno della medianità.

Ti piacerebbe approfondire altre storie legate ai misteri della spiritualità raccontate da Daniele Bossari o preferiresti conoscere altri documentari simili in onda stasera?