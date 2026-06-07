Questa sera su Rai Premium va in onda Amore sul Danubio – Un amore sotto le stelle, film romantico del 2024 diretto da Peter Benson. Il titolo originale è Love on the Danube: Kissing Stars e fa parte del ciclo sentimentale ambientato lungo il Danubio, tra paesaggi europei, crociere fluviali e incontri destinati a cambiare la vita dei protagonisti.

Al centro della storia ci sono Savannah Bailey, esperta di pubbliche relazioni nel mondo dello spettacolo, e Tripp Marks, attore in cerca di un nuovo equilibrio tra immagine pubblica e vita privata. La loro collaborazione nasce per motivi professionali, ma durante una crociera romantica sul Danubio il rapporto tra i due prende una direzione inattesa.

Regia, produzione e protagonisti del film “Amore sul Danubio – Un amore sotto le stelle”

Amore sul Danubio – Un amore sotto le stelle è diretto da Peter Benson, regista e volto noto delle produzioni televisive romantiche internazionali. Il film, della durata di circa 84 minuti, appartiene al genere sentimentale e unisce commedia romantica, viaggio e riscoperta personale.

La storia segue Savannah Bailey, interpretata da Sarah Power, una professionista delle pubbliche relazioni chiamata a occuparsi dell’immagine di Tripp Marks, interpretato da Brendan Penny. Lui è un attore di successo che partecipa a un evento a tema romantico organizzato durante una crociera sul Danubio. L’obiettivo è avvicinarlo ai fan e aiutarlo a mostrarsi più autentico, ma il viaggio diventa anche un’occasione per capire chi sia davvero lontano dai riflettori.

Tra i protagonisti troviamo anche Kathryn Drysdale, Catherine Disher, Katie Sheridan, Jonny Weldon, Mark Holden e Gerald Kyd. Le atmosfere del film sono costruite intorno alla magia del Danubio, con scorci europei che fanno da cornice alla nascita di un sentimento inatteso.

Dove è stato girato?

Il film Amore sul Danubio – Un amore sotto le stelle è stato girato principalmente lungo il Danubio, con diverse ambientazioni europee legate alla crociera fluviale al centro della trama. Le location più importanti richiamano Budapest, in Ungheria, e Vienna, in Austria, città che diventano parte integrante dell’atmosfera romantica del racconto.

La crociera sul Danubio non è soltanto uno sfondo scenografico, ma rappresenta il cuore del film: ogni tappa permette ai personaggi di conoscersi meglio, lasciando emergere fragilità, desideri e nuove possibilità. Tra ponti, monumenti, sale eleganti e panorami notturni, il viaggio diventa il simbolo di un cambiamento interiore.

Le riprese valorizzano soprattutto il fascino del fiume, le luci delle città attraversate e l’idea di un percorso sentimentale che nasce quasi per caso. Budapest e Vienna contribuiscono a dare al film un tono elegante, internazionale e fortemente romantico.

Trama del film “Amore sul Danubio – Un amore sotto le stelle”

La trama di Amore sul Danubio – Un amore sotto le stelle ruota attorno a Savannah Bailey, una brillante esperta di pubbliche relazioni che lavora nel mondo dello spettacolo. Dopo un momento complicato nella sua carriera, Savannah riceve un incarico particolare: seguire Tripp Marks, attore molto amato dal pubblico, durante una crociera evento sul Danubio.

Tripp deve partecipare a un appuntamento speciale dedicato ai fan e alle commedie romantiche. L’obiettivo è aiutarlo a migliorare il rapporto con il pubblico e a mostrarsi più spontaneo, meno distante dall’immagine costruita intorno alla sua celebrità. Savannah, abituata a gestire ogni dettaglio con precisione, cerca di guidarlo tra incontri, eventi e momenti pubblici.

All’inizio il rapporto tra Savannah e Tripp è segnato da diffidenza e incomprensioni. Lei lo vede come un cliente difficile da controllare, lui fatica ad accettare i consigli di una professionista che sembra voler organizzare ogni aspetto della sua vita. Tuttavia, durante il viaggio sul Danubio, i due iniziano a conoscersi davvero.

Tra una tappa e l’altra, sullo sfondo di Budapest, Vienna e delle atmosfere romantiche della crociera, Savannah scopre il lato più umano di Tripp. Lui, a sua volta, capisce che dietro la determinazione di Savannah si nasconde una donna che ha sacrificato molto alla carriera. Il viaggio diventa così un’occasione per entrambi: lui deve capire chi vuole essere al di fuori della fama, lei deve imparare a lasciarsi andare e a credere di nuovo nei sentimenti.

Spoiler finale

Nel finale di Amore sul Danubio – Un amore sotto le stelle, il rapporto tra Savannah Bailey e Tripp Marks supera definitivamente la dimensione professionale. Dopo aver condiviso momenti sinceri durante la crociera sul Danubio, i due comprendono che ciò che è nato tra loro non è soltanto complicità lavorativa.

Tripp riesce a mostrarsi più autentico, liberandosi dall’immagine rigida costruita intorno alla sua carriera di attore. Il viaggio lo aiuta a capire che il successo non basta se non è accompagnato da rapporti veri e da una vita più sincera. Anche Savannah cambia: la sua esperienza sul Danubio le permette di guardare oltre il controllo, la carriera e le aspettative professionali.

La conclusione lascia spazio al sentimento: Savannah e Tripp scelgono di non ignorare più l’attrazione e la complicità nate durante la crociera. Il film si chiude con un finale romantico e positivo, in perfetto stile commedia sentimentale, confermando che sotto le stelle del Danubio entrambi hanno trovato qualcosa che non stavano cercando: un amore capace di cambiare la loro prospettiva.

Cast completo del film “Amore sul Danubio – Un amore sotto le stelle”

Il cast di Amore sul Danubio – Un amore sotto le stelle riunisce interpreti molto conosciuti nel panorama delle produzioni romantiche televisive. I personaggi principali ruotano attorno alla crociera sul Danubio e al percorso sentimentale di Savannah e Tripp.