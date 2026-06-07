Questa sera su Rai 5 va in onda Gli Stati Uniti contro Billie Holiday, film biografico e drammatico del 2021 diretto da Lee Daniels. Il titolo originale è The United States vs. Billie Holiday e racconta una delle pagine più intense e dolorose della vita della leggendaria cantante jazz Billie Holiday.

Il film ricostruisce il rapporto tra l’artista, il successo, la dipendenza, il razzismo e la persecuzione subita da parte del governo degli Stati Uniti, deciso a colpirla anche per la forza politica e civile della sua canzone più celebre, Strange Fruit. Al centro della storia c’è una donna fragile e potentissima allo stesso tempo, capace di trasformare la musica in denuncia.

Regia, produzione e protagonisti del film “Gli Stati Uniti contro Billie Holiday”

Gli Stati Uniti contro Billie Holiday è diretto da Lee Daniels, regista di film come Precious e The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca. La sceneggiatura è firmata da Suzan-Lori Parks ed è ispirata al libro Chasing the Scream di Johann Hari, dedicato alla storia della guerra alla droga e alle sue conseguenze sociali e politiche.

La protagonista assoluta è Andra Day, che interpreta Billie Holiday in una prova intensa e fisicamente trasformativa. Accanto a lei troviamo Trevante Rhodes nel ruolo dell’agente federale Jimmy Fletcher, Garrett Hedlund nel ruolo di Harry Anslinger, Natasha Lyonne nei panni di Tallulah Bankhead, Rob Morgan, Da’Vine Joy Randolph, Evan Ross e Tyler James Williams.

Il film è ambientato soprattutto negli Stati Uniti tra gli anni Quaranta e Cinquanta, periodo in cui Billie Holiday diventa una delle voci più importanti del jazz ma anche un bersaglio delle autorità. La sua interpretazione di Strange Fruit, brano contro il linciaggio dei neri americani, la trasforma in un simbolo scomodo per il potere.

Dove è stato girato?

Gli Stati Uniti contro Billie Holiday è stato girato principalmente a Montréal, in Québec, in Canada. La città canadese è stata utilizzata per ricostruire diverse ambientazioni americane legate alla vita e alla carriera di Billie Holiday, dagli interni dei club jazz agli hotel, dai teatri agli ambienti più privati della protagonista.

Pur raccontando una storia ambientata negli Stati Uniti, il film sfrutta Montréal per ricreare l’atmosfera degli anni Quaranta e Cinquanta. Le scenografie, i costumi e la fotografia contribuiscono a ricostruire un mondo elegante e decadente, segnato dal glamour della musica jazz ma anche dalla violenza del razzismo e dal controllo repressivo delle istituzioni.

Le location canadesi diventano quindi il volto cinematografico di città americane come New York, Philadelphia e altri luoghi legati al percorso artistico e personale di Billie Holiday. Il risultato è un’ambientazione storica cupa, raffinata e coerente con il tono drammatico del film.

Trama del film “Gli Stati Uniti contro Billie Holiday”

La trama di Gli Stati Uniti contro Billie Holiday segue gli ultimi anni della carriera e della vita di Billie Holiday, una delle voci più riconoscibili e influenti della storia del jazz. Negli anni Quaranta, la cantante è ormai una star amatissima, ma la sua fama non la protegge dalle discriminazioni razziali e dalle pressioni del governo americano.

Il brano Strange Fruit, che denuncia i linciaggi subiti dagli afroamericani nel Sud degli Stati Uniti, diventa il centro dello scontro. Le autorità temono la potenza politica della canzone e decidono di colpire Billie Holiday sfruttando la sua dipendenza dalla droga. A guidare la persecuzione è Harry Anslinger, capo del Federal Bureau of Narcotics, determinato a farla tacere.

Per controllarla più da vicino, viene coinvolto l’agente Jimmy Fletcher, interpretato da Trevante Rhodes. Inizialmente incaricato di sorvegliarla e incastrarla, Jimmy finisce per conoscere davvero Billie e per provare sentimenti profondi nei suoi confronti. Il loro rapporto diventa complesso, attraversato da attrazione, senso di colpa, tradimento e rimorso.

Mentre la carriera di Billie Holiday continua tra palchi, tournée e registrazioni, la sua vita privata si consuma tra amori difficili, dipendenze, violenze e continue pressioni. Il film mostra una donna perseguitata non solo per i suoi errori, ma soprattutto per il suo coraggio: quello di cantare una verità che molti volevano mettere a tacere.

Spoiler finale

Nel finale di Gli Stati Uniti contro Billie Holiday, la salute di Billie Holiday peggiora drasticamente. La cantante viene ricoverata in ospedale, ormai provata dalla dipendenza, dalle violenze subite e dalla lunga persecuzione portata avanti contro di lei dalle autorità americane.

Anche nel momento della malattia, Billie non viene lasciata in pace. Gli agenti continuano a sorvegliarla e arrivano a colpirla persino durante il ricovero, confermando la crudeltà del sistema che l’ha perseguitata per anni. Harry Anslinger tenta ancora di piegarla, ma Billie Holiday mantiene fino alla fine la sua dignità e il suo legame con Strange Fruit.

Jimmy Fletcher, ormai consapevole del dolore causato anche dal suo ruolo nella vicenda, resta segnato dal rimorso. Il film si chiude ricordando la morte di Billie Holiday, avvenuta il 17 luglio 1959, a soli 44 anni, e sottolineando l’eredità storica della sua voce.

Il finale non è consolatorio, ma profondamente simbolico: Billie Holiday muore distrutta da un sistema che l’ha voluta punire, ma la sua musica sopravvive. Strange Fruit diventa il segno più potente della sua resistenza artistica e civile, trasformando la sua storia in una denuncia ancora attuale contro razzismo, repressione e abuso di potere.

Cast completo del film “Gli Stati Uniti contro Billie Holiday”

Il cast del film riunisce attori e interpreti capaci di restituire il lato pubblico e privato della vita di Billie Holiday. Al centro del film c’è la performance di Andra Day, affiancata da un gruppo di personaggi legati alla musica, agli affetti e alla persecuzione governativa subita dalla cantante.