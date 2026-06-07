Lunedì 8 giugno parte la serie tv The Beach. Essa è proposta, in prima visione in Italia, su Rai 2.

The Beach, regista e dove è girata

The Beach è una produzione originale della Grecia. Realizzata dalle società Foss Productions e Ert e distribuita da Beta Film, la serie tv ha debuttato, nel paese ellenico, nel 2023 con il titolo originale I Paralia e ha ottenuto un ottimo successo. Si tratta della prima serie tv interamente prodotta e girata in Grecia ad essere mandata in onda sulla televisione italiana.

La trama presenta un mix di generi, dalla commedia al dramma, passando per il giallo. Rai 2 propone un appuntamento al giorno, dalle ore 08:35 e per circa 70 minuti, dal lunedì al sabato. Al momento, la Rai prevede di proporre la produzione per tutta la durata della bella stagione, fino ad ottobre.

Le riprese si sono svolte a Creta. La regia è curata da Stefanos Blatsos.

The Beach, la trama

È il 1969 quando nella meravigliosa spiaggia di Matala, nella parte meridionale di Creta, si insidia uno spensierato gruppo di giovani provenienti da ogni parte del mondo. Tale comunità hippie sceglie di adottare uno stile di vita orientato alla libertà e alla spensieratezza.

Nonostante non creino problemi, la presenza di tale gruppo crea, ben presto, malumori e sospetti nella comunità locale. Nonostante qualche momento di tensione, comunque, la convivenza fra gli hippies e i residenti sembra riuscire a procedere bene.

Tutto cambia quando, un giorno, è rinvenuto, nella spiaggia, il corpo senza vita di una donna.

Spoiler finale

Il destino del gruppo di hippies, ben presto, si lega a quello della protagonista Ipazia Archontaki. Giovane dottoressa, ha deciso di abbandonare Londra e fare ritorno a Creta, nel suo luogo d’origine, per comunicare alla famiglia che si sposerà. La sera stessa del suo ritorno in Grecia, la tranquilla comunità nella quale aveva vissuto da giovane viene scossa dalla notizia dell’omicidio. Al tempo stesso, Ipazia incontra un misterioso ragazzo di nome Harry.

The Beach, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante The Beach, dall’8 giugno in onda su Rai 2 e in streaming su Rai Play.