Su Prime Video è disponibile Kissing Is the Easy Part, film romantico del 2026 diretto da Fawzia Mirza. La commedia racconta l’incontro tra due studenti apparentemente opposti: Sean, ragazzo brillante con un futuro già pianificato, e Flora, giovane ribelle che rifiuta il percorso deciso dalla sua famiglia.

La loro relazione nasce da un accordo che dovrebbe restare puramente scolastico. Sean accetta di aiutare Flora con lo studio in cambio di una lettera di raccomandazione per il MIT, l’università dei suoi sogni. Le ore trascorse insieme, però, trasformano quel patto in qualcosa di molto più complicato.

Regia, produzione e protagonisti del film “Kissing Is the Easy Part”

Kissing Is the Easy Part è diretto da Fawzia Mirza, regista canadese che firma una commedia romantica adolescenziale costruita sul contrasto tra successo scolastico, desiderio di libertà e primi amori. La sceneggiatura è di Rebecca Webb ed è tratta dall’omonima storia pubblicata su Wattpad da Christine Duann.

Il protagonista è Sean, interpretato da Asher Angel, studente modello con voti altissimi e un obiettivo preciso: entrare al MIT. La sua vita sembra programmata nei minimi dettagli, ma la necessità di ottenere una lettera di raccomandazione lo porta ad accettare un compromesso inatteso.

Accanto a lui c’è Paris Berelc, che interpreta Flora, ragazza popolare, ironica e imprevedibile. Flora viene considerata una ribelle, ma dietro l’atteggiamento disinvolto nasconde una forte intelligenza e il bisogno di liberarsi dalle aspettative dei genitori, entrambi docenti universitari molto esigenti.

Nel cast figurano anche Jennifer Robertson, Tom Keat, Hayley Festeryga, Roshahn Dhoré, Mark Ballantyne, Rosalie Turmel, Sorika Wolf e Daniel Folk. Il film affronta con leggerezza temi come pressione scolastica, indipendenza, rapporti familiari e scoperta dei sentimenti.

Dove è stato girato?

Kissing Is the Easy Part è stato girato in Canada, principalmente nella provincia dell’Ontario. Le riprese hanno coinvolto aree tra Toronto, Ottawa e la cittadina di Almonte, utilizzata per alcune scene ambientate nei negozi e negli spazi urbani frequentati dai protagonisti.

La produzione utilizza location canadesi per ricreare una tipica cittadina americana, con scuola superiore, abitazioni familiari, strade residenziali e luoghi di ritrovo degli adolescenti. L’ambientazione accompagna la storia di Sean e Flora, divisi tra il mondo della scuola, la pressione dei genitori e il desiderio di costruirsi un futuro personale.

Gli spazi quotidiani diventano importanti anche sul piano emotivo. La scuola rappresenta le aspettative e la competizione, mentre le case e i luoghi in cui Sean e Flora passano il tempo insieme diventano il terreno in cui il loro rapporto cambia gradualmente.

Trama del film “Kissing Is the Easy Part”

La trama di Kissing Is the Easy Part segue Sean, uno studente brillante che ha un solo grande obiettivo: essere ammesso al MIT. Per lui ogni scelta è legata alla carriera, ai voti e alla necessità di costruire un futuro diverso da quello segnato dal passato della sua famiglia.

Quando Sean riceve la proposta di fare da tutor a Flora, inizialmente considera l’incarico come un semplice scambio. I genitori della ragazza sono professori affermati e gli promettono una lettera di raccomandazione utile per entrare nell’università dei suoi sogni. In cambio, lui dovrà aiutare Flora a migliorare il rendimento scolastico.

Flora, però, non è la ragazza superficiale che tutti immaginano. È popolare, ama vivere senza programmi rigidi e rifiuta di trasformare ogni scelta in una gara per ottenere approvazione. Dietro il suo atteggiamento provocatorio, però, c’è il peso delle aspettative familiari e il desiderio di decidere da sola chi diventare.

Le lezioni private cambiano il rapporto tra Sean e Flora. I due scoprono di avere più cose in comune del previsto: entrambi sono intelligenti, entrambi sentono il bisogno di essere capiti e tutti e due vivono una forte pressione legata al futuro.

Tra studio, confidenze e momenti sempre più intimi, nasce un sentimento. Ma la relazione è complicata dal patto iniziale, dai segreti di Sean e dalle paure di Flora. Il film racconta così la difficoltà di trasformare un’intesa nata per convenienza in un rapporto sincero.

Spoiler finale

Nel finale di Kissing Is the Easy Part, il segreto alla base della relazione tra Sean e Flora viene alla luce. Flora scopre che Sean aveva accettato di avvicinarsi a lei in cambio della lettera di raccomandazione per il MIT, e si sente tradita perché ciò che per lei era diventato un legame reale era nato come un accordo organizzato dagli adulti.

Sean prova a spiegare che i suoi sentimenti sono cambiati nel tempo e che il rapporto con Flora non è più legato alla promessa dei suoi genitori. Il problema, però, non è soltanto la bugia: Flora deve capire se può fidarsi di lui e, soprattutto, se vuole continuare a vivere secondo le aspettative degli altri.

La conclusione porta entrambi a una scelta più matura. Sean comprende che inseguire un obiettivo importante non giustifica il fatto di nascondere la verità. Flora, invece, smette di permettere agli altri di decidere quale strada debba seguire.

Il finale conserva il tono romantico della commedia: Sean e Flora si ritrovano dopo aver affrontato le rispettive paure, ma il punto centrale resta l’autonomia di Flora. La giovane sceglie di raccontare la propria storia e di decidere il proprio futuro senza lasciarsi definire né dai genitori né dalla relazione con Sean.

Cast completo del film “Kissing Is the Easy Part”

Il cast di Kissing Is the Easy Part è guidato da Asher Angel e Paris Berelc. I personaggi principali ruotano intorno al rapporto tra Sean e Flora, alle loro famiglie e agli amici che li accompagnano durante l’ultimo periodo del liceo.