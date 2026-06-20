Domenica 21 giugno, su Rai 1, è in onda una nuova puntata di Linea Verde Estate. Il programma parte alle ore 12:20 circa, subito dopo la fine dell’approfondimento di A Sua Immagine.

Linea Verde Estate 21 giugno, ottimi ascolti per il debutto

Quella di oggi è la seconda puntata della versione estiva di Linea Verde. La prima è andata in onda la scorsa domenica 14 giugno ed ha ottenuto ottimi dati di ascolto. Il format, infatti, ha tenuto incollati di fronte alla tv più di 2 milioni e 700 mila spettatori, con una share che ha toccato il 24,2% di share.

Alla conduzione del programma torna la coppia composta da Margherita Granbassi e Tinto. Insieme, durante la puntata di oggi raccontano le bellezze presenti nel territorio di Siracusa, in un viaggio che alterna le bellezze storiche a quella paesaggistiche. È possibile seguire la trasmissione anche in streaming e on demand su Rai Play.

Anna Bonaiuto e Alessio Boni aprono la puntata

Il viaggio di Linea Verde Estate di oggi parte con l’incontro con due attori. Stiamo parlando di Alessio Boni e Anna Bonaiuto, interpreti dei Persiani di Eschilo e che accolgono i conduttori presso il suggestivo Teatro Greco.

In seguito, le telecamere si spostano presso il Parco archeologico della Neapolis, uno dei più importanti della Sicilia. All’interno di tale luogo, i presentatori visitano le antiche cave di pietra utilizzate per estrarre il materiale da costruzione, immerse in uno scenario dominato dalla flora mediterranea.

La puntata di Linea Verde Estate del 21 giugno continua alla scoperta dei tesori nascosti dell’isola di Ortigia. Fra i punti più conosciuti e visitati ci sono senza dubbio la Piazza del Duomo e la Basilica di Santa Lucia al Sepolcro, eretta proprio nel luogo in cui la Santa venne martirizzata.

Linea Verde Estate 21 giugno, i tanti usi dei limoni

A Linea Verde Estate di domenica 21 giugno, Granbassi e Tinto propongono un focus sui limoni. Un agrume simbolo della regione, che è utilizzato per diversi usi, compresi quelli culinari e della cosmesi. Nell’antico Feudo della Targia, poi, la coppia di presentatori visita un’azienda agricola famigliare, che ha deciso di orientare la propria attività al recupero dei vitigni.

A seguire, le telecamere della rete ammiraglia entrano in un laboratorio di una pasticceria storica, nata nel 1952. Qui, gli esperti raccontano i segreti per preparare uno dei dolci simbolo, ovvero i cannoli. Per il gran finale, Margherita Granbassi e Tinto ritornano nel Teatro Greco.