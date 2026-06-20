Questa sera su Rai 2 va in onda I peccati di mio marito, film thriller del 2025 diretto da Soran Mardookhi. Il titolo originale è Sins of My Husband e racconta una vicenda fatta di delitti, sospetti, apparenze ingannevoli e verità che emergono soltanto quando sembra ormai troppo tardi.

Al centro della storia c’è Katherine Dandridge, moglie di Tony, un agente immobiliare apparentemente rispettabile. Quando l’uomo viene smascherato come serial killer e muore durante l’intervento della polizia, Katherine sostiene di non aver mai saputo nulla. La comunità, però, non le crede e la trasforma subito in un bersaglio.

Regia, produzione e protagonisti del film “I peccati di mio marito”

I peccati di mio marito è diretto da Soran Mardookhi e scritto da Rolfe Kanefsky. Il film è una produzione thriller televisiva del 2025, realizzata per il circuito Lifetime e prodotta da Reel One Entertainment.

La protagonista è Katherine Dandridge, interpretata da Hayley Sales. Katherine sembra essere una donna fragile, intrappolata in un matrimonio soffocante e all’oscuro della doppia vita del marito. Dopo la morte di Tony, però, il suo comportamento e alcuni dettagli del passato iniziano a generare dubbi sempre più inquietanti.

Matt Brown interpreta Tony Dandridge, agente immobiliare e serial killer responsabile della sparizione di diverse ragazze. Accanto a Katherine troviamo Doreen Blake, interpretata da Alaina Huffman, madre di una giovane sopravvissuta agli attacchi di Tony. La donna è inizialmente l’unica a mostrare comprensione verso Katherine, ma presto comincia a sospettare che la verità sia molto più complessa.

Nel cast figurano anche Juliette Hawk, Mike Antonakos, Sarah Christine Smith, Dalias Blake, Meghan K. Lees e Beth Fotheringham. Il film punta soprattutto sulla tensione psicologica: il pericolo non arriva soltanto dai delitti di Tony, ma dal dubbio che Katherine possa aver nascosto qualcosa.

Dove è stato girato?

I peccati di mio marito è stato girato in Canada, principalmente a Kelowna, nella British Columbia. La città canadese e le aree circostanti sono state utilizzate per ricreare la tranquilla comunità americana in cui vivono Katherine e Tony Dandridge.

Le case residenziali, le strade silenziose e gli ambienti immobiliari diventano parte fondamentale del thriller. Il film gioca infatti sul contrasto tra l’apparenza di una cittadina normale e il lato oscuro nascosto dietro porte chiuse.

La casa dei Dandridge rappresenta il luogo più importante della vicenda. All’esterno appare come una dimora ordinaria, ma al suo interno si nascondono elementi destinati a cambiare completamente la percezione di Katherine e della sua vita con Tony.

Trama del film “I peccati di mio marito”

La trama di I peccati di mio marito segue Tony Dandridge, un agente immobiliare che conduce una vita apparentemente normale insieme alla moglie Katherine. Dietro l’immagine di uomo rispettabile, Tony nasconde però una realtà terribile: è un serial killer responsabile della scomparsa di diverse ragazze della zona.

Una delle vittime, Suzie Blake, riesce a sopravvivere alla prigionia e a fuggire. La giovane raggiunge la polizia, permettendo agli agenti di intervenire e di fermare Tony. Durante l’operazione, l’uomo viene ucciso prima di poter scappare.

Per Katherine inizia un incubo diverso. La donna viene interrogata dagli investigatori, osservata dai vicini e giudicata dalla comunità, convinta che non possa aver vissuto accanto a un assassino senza accorgersi di nulla. La sua casa viene perquisita, la sua vita privata viene esposta e ogni gesto viene interpretato come una possibile prova di complicità.

L’unica persona che sembra volerle offrire aiuto è Doreen Blake, madre di Suzie. Doreen conosce il dolore provocato da Tony, ma prova comunque a capire se Katherine sia davvero una vittima o se abbia nascosto qualcosa per anni.

Tra le due nasce un rapporto fragile e ambiguo. Katherine cerca sostegno, mentre Doreen inizia a raccogliere piccoli indizi. Più passa il tempo, più il dubbio cresce: la moglie del serial killer era davvero ignara dei crimini del marito oppure ha scelto di non vedere?

Spoiler finale

Nel finale di I peccati di mio marito, Doreen Blake scopre la verità su Katherine Dandridge. Entrando nella casa della donna, trova una scatola contenente oggetti appartenuti alle ragazze scomparse, tra cui anche il braccialetto di Suzie.

Tra le prove emerge anche una camicia collegata a una delle vittime. Quel ritrovamento cambia completamente la lettura della storia: Katherine non era soltanto la moglie inconsapevole di un serial killer, ma sapeva molto più di quanto avesse raccontato.

Il film ribalta così ogni certezza costruita fino a quel momento. Katherine aveva ottenuto la compassione del pubblico e della stessa Doreen, presentandosi come una donna annientata dalla scoperta degli orrori commessi dal marito. In realtà, aveva nascosto una parte decisiva della verità.

Il finale di I peccati di mio marito trasforma Katherine nella figura più inquietante della storia. Tony è morto e i suoi crimini sono stati scoperti, ma la vera domanda diventa un’altra: quanto è stata coinvolta Katherine e fino a che punto ha scelto di proteggere il marito?

Cast completo del film “I peccati di mio marito”

Il cast di I peccati di mio marito è guidato da Hayley Sales e Alaina Huffman. I personaggi principali ruotano intorno ai crimini di Tony Dandridge, alla sopravvivenza di Suzie e ai sospetti che ricadono sulla moglie Katherine.