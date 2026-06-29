Su Prime Video è disponibile Chiedimi quello che vuoi, film romantico spagnolo del 2024 diretto da Lucía Alemany. Il titolo originale è Pídeme lo que quieras ed è tratto dall’omonimo romanzo di Megan Maxwell.

La protagonista è Judith Flores, una giovane impiegata che lavora a Madrid. La sua vita cambia quando conosce Eric Zimmerman, imprenditore tedesco e nuovo proprietario dell’azienda per cui lei lavora. Tra i due nasce subito un’attrazione fortissima, ma Eric nasconde aspetti della propria vita che rischiano di mettere in crisi il loro rapporto.

Regia, produzione e protagonisti del film Chiedimi quello che vuoi

Chiedimi quello che vuoi è diretto da Lucía Alemany, che firma un romance dalle tinte erotiche e sentimentali, concentrato sul rapporto tra desiderio, fiducia, segreti e libertà personale.

Il film è tratto dal primo romanzo della celebre saga di Megan Maxwell, scrittrice spagnola che ha trasformato la storia di Judith ed Eric in un grande successo editoriale internazionale.

Gabriela Andrada interpreta Judith Flores, giovane donna indipendente, spontanea e molto legata ai suoi amici. Judith lavora con impegno, ha un rapporto affettuoso con il padre e non immagina che l’arrivo del nuovo capo possa sconvolgere completamente le sue certezze.

Mario Ermito dà volto a Eric Zimmerman, uomo d’affari tedesco che, dopo la morte del padre, si trasferisce a Madrid per seguire le sedi spagnole dell’azienda di famiglia. Eric è affascinante, sicuro di sé e abituato a ottenere ciò che desidera, ma porta con sé segreti e paure che gli rendono difficile vivere una relazione davvero trasparente.

Accanto a loro ci sono Paco Tous, David Solans, Celia Freijeiro, Alba Ribas, Joel Bosqued e Alicia Bercán. La storia alterna il mondo del lavoro, le amicizie di Judith e una relazione sempre più intensa, capace di mettere alla prova entrambi.

Dove è stato girato?

Chiedimi quello che vuoi è stato girato in Spagna, tra Madrid e Jerez de la Frontera, in Andalusia.

Madrid è la location centrale del film. Qui si svolge la quotidianità di Judith, tra l’azienda, gli incontri con Eric, gli amici e gli ambienti della vita cittadina. La capitale spagnola rappresenta il luogo in cui nasce e si sviluppa il loro rapporto.

Le riprese hanno coinvolto anche Jerez de la Frontera, nella provincia di Cadice. La città andalusa è stata utilizzata per alcune sequenze importanti della parte conclusiva del film e per ambienti più lontani dalla frenesia della capitale.

Il contrasto tra Madrid e Jerez accompagna il percorso dei protagonisti: da una parte il ritmo del lavoro, delle responsabilità e delle apparenze; dall’altra la necessità di fermarsi, affrontare i sentimenti e decidere se concedersi davvero una nuova possibilità.

Trama del film Chiedimi quello che vuoi

La trama di Chiedimi quello che vuoi segue Judith Flores, giovane donna che lavora nella sede madrilena di una grande azienda. Judith conduce una vita normale, divisa tra il lavoro, il padre, gli amici e le sue abitudini quotidiane.

Tutto cambia dopo la morte del padre di Eric Zimmerman, ricco imprenditore tedesco che arriva in Spagna per prendere in mano la gestione delle filiali aziendali. Eric entra nella vita di Judith in modo improvviso e tra i due nasce subito una forte attrazione.

Il loro rapporto parte come una storia intensa e travolgente. Eric introduce Judith a un mondo nuovo, fatto di desideri, giochi di coppia e situazioni che la giovane non aveva mai immaginato di vivere. Judith, inizialmente sorpresa, sceglie di esplorare questa relazione senza rinunciare alla propria personalità.

Con il passare del tempo, però, emergono le differenze tra loro. Judith desidera chiarezza, rispetto e sincerità, mentre Eric sembra incapace di abbandonare fino in fondo il controllo e di raccontare tutto ciò che nasconde.

La loro storia viene quindi messa alla prova da gelosie, incomprensioni, segreti e dal difficile equilibrio tra passione e fiducia. Judith deve capire fino a che punto è disposta a spingersi e se la relazione con Eric può davvero diventare qualcosa di più di un’attrazione irresistibile.

Spoiler finale

Nel finale di Chiedimi quello che vuoi, Judith scopre alcuni segreti che Eric le aveva nascosto. La giovane si sente tradita non soltanto per ciò che viene a sapere, ma perché capisce che l’uomo non è riuscito a fidarsi completamente di lei.

La crisi porta Judith ad allontanarsi. Per la prima volta, mette al centro sé stessa e decide di non accettare una relazione in cui la passione rischia di sostituire il dialogo e la sincerità.

Eric comprende di aver commesso un errore. Il suo bisogno di controllo e la paura di mostrarsi vulnerabile hanno messo in pericolo la persona che ama davvero. L’uomo cerca quindi Judith e le chiede di dargli una nuova possibilità.

I due si ritrovano durante la notte di Capodanno. Eric ammette le proprie responsabilità e promette di costruire un rapporto più limpido, senza omissioni e senza giochi che possano ferire Judith.

Il film si chiude con una riconciliazione romantica. Judith ed Eric scelgono di restare insieme, ma il finale sottolinea che il loro futuro dipenderà dalla capacità di essere finalmente aperti e onesti l’uno con l’altra.

Cast completo del film Chiedimi quello che vuoi

Il cast di Chiedimi quello che vuoi è guidato da Gabriela Andrada e Mario Ermito. Attorno a Judith ed Eric ruotano amici, colleghi e familiari che influenzano il loro rapporto.