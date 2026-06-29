Su Sky Cinema Uno va in onda Bugonia, film del 2025 diretto da Yorgos Lanthimos. La pellicola è una commedia nera fantascientifica che mescola teorie del complotto, satira sociale, violenza, paranoia e una visione sempre più inquietante del futuro dell’umanità.

Il film vede protagonisti Emma Stone e Jesse Plemons. Al centro della storia ci sono due uomini ossessionati dai complotti che rapiscono Michelle Fuller, potente CEO di una multinazionale farmaceutica. I due sono convinti che la donna non sia umana, ma un’aliena arrivata sulla Terra con un piano per distruggere il pianeta.

Regia, produzione e protagonisti del film Bugonia

Bugonia è diretto da Yorgos Lanthimos, regista di film come Povere creature!, La favorita, The Lobster e Kinds of Kindness. La sceneggiatura è firmata da Will Tracy.

Il film è un remake in lingua inglese di Save the Green Planet!, cult sudcoreano del 2003 diretto da Jang Joon-hwan. Lanthimos riprende l’idea originale e la trasforma in una satira contemporanea sulle grandi aziende, sulla sfiducia nelle istituzioni, sull’ecologia e sulla tendenza a cercare spiegazioni estreme davanti ai problemi del mondo.

Emma Stone interpreta Michelle Fuller, amministratrice delegata della gigantesca società farmaceutica Auxolith. È una donna potente, ricca e apparentemente impossibile da avvicinare. Per Teddy, però, Michelle non è soltanto il volto di una multinazionale: è il simbolo di un sistema che ha distrutto vite e sta distruggendo il pianeta.

Jesse Plemons dà volto a Teddy Gatz, dipendente di basso livello della Auxolith e apicoltore dilettante. Teddy è convinto che i prodotti chimici dell’azienda siano responsabili della moria delle api e collega la società anche alla condizione della madre, rimasta in stato vegetativo dopo un trattamento sperimentale.

Accanto a lui c’è il cugino Don Gatz, interpretato da Aidan Delbis. Don è più fragile e impressionabile rispetto a Teddy, ma accetta di aiutarlo nel rapimento di Michelle, convinto che la missione possa davvero salvare il mondo.

Dove è stato girato?

Bugonia è ambientato negli Stati Uniti, ma è stato girato soprattutto nel Regno Unito.

Una delle location principali è la tenuta di Culden Faw Estate, vicino a Henley-on-Thames, in Inghilterra. Qui è stata costruita la casa di Teddy e Don, compreso il seminterrato dove Michelle viene tenuta prigioniera.

Le riprese hanno coinvolto anche l’area di High Wycombe, Oxshott, gli Arborfield Studios e il complesso di Botanica Ditton Park, utilizzato per gli esterni della sede della Auxolith.

Alcune sequenze sono state girate inoltre ad Atlanta, in Georgia, mentre il finale è stato realizzato sulla spiaggia di Sarakiniko, sull’isola greca di Milos. I paesaggi bianchi e quasi lunari della località contribuiscono all’atmosfera surreale e fantascientifica della parte conclusiva del film.

Trama del film Bugonia

La trama di Bugonia segue Teddy Gatz, uomo solitario e complottista che lavora in un magazzino della multinazionale farmaceutica Auxolith. Teddy è anche un apicoltore e osserva con angoscia il progressivo declino delle sue api.

Per lui, però, la moria degli insetti non è soltanto un problema ambientale. Teddy è convinto che dietro ci sia la Auxolith, azienda che considera responsabile anche della condizione della madre Sandy, rimasta in stato vegetativo dopo aver partecipato a una sperimentazione medica.

Le sue teorie diventano sempre più estreme quando decide che la CEO della compagnia, Michelle Fuller, sia in realtà un’aliena proveniente dalla galassia di Andromeda. Teddy crede che Michelle faccia parte di una razza extraterrestre nascosta sulla Terra, intenzionata a controllare l’umanità e a preparare la distruzione del pianeta.

Con l’aiuto del cugino Don, Teddy rapisce Michelle e la rinchiude nel seminterrato della loro casa. Per impedirle di comunicare con la presunta astronave madre, le taglia i capelli e cerca di costringerla a confessare la sua vera identità.

Michelle tenta inizialmente di convincere i due uomini che si stanno sbagliando. Ma il confronto tra lei, Teddy e Don diventa sempre più teso. I confini tra realtà, paranoia e manipolazione iniziano a confondersi, mentre il piano di Teddy sfugge progressivamente di mano.

Spoiler finale

Nel finale di Bugonia, la storia ribalta completamente le certezze costruite fino a quel momento.

Dopo una lunga escalation di violenza, Teddy riesce a portare Michelle nella sede della Auxolith. La donna gli rivela di essere davvero ciò che lui sospettava: non è umana, ma l’imperatrice di una razza aliena proveniente da Andromeda.

Michelle sostiene che la sua specie abbia osservato gli esseri umani per millenni, cercando di guidarli e migliorarli. Secondo lei, però, l’umanità ha fallito: ha distrutto l’ambiente, alimentato guerre, violenza e disuguaglianze, dimostrando di non meritare di continuare a esistere.

Teddy entra in un armadio dell’ufficio di Michelle, convinto che sia il passaggio verso l’astronave madre. Ha con sé una bomba e l’esplosione lo uccide, mentre Michelle riesce a sopravvivere.

La CEO raggiunge quindi la nave extraterrestre. Durante l’eclissi lunare decide che il tentativo di salvare l’umanità è definitivamente fallito. Attiva così un piano capace di sterminare in pochi istanti l’intera popolazione terrestre.

Il film si chiude mostrando gli esseri umani morti in vari luoghi del pianeta, mentre la natura continua a esistere senza di loro. Le api tornano a vivere e il finale lascia una domanda inquietante: la scomparsa dell’umanità è soltanto una tragedia oppure rappresenta, in modo provocatorio, una possibilità di rinascita per il mondo?

Cast completo del film Bugonia