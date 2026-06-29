Nella puntata di domenica 28 giugno 2026 di Reazione a Catena, il quiz preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno, hanno conquistato il titolo Le Due per Cento. La nuova squadra è composta da Silvia, Clara e Michela.

Le tre concorrenti hanno scelto questo nome per un motivo molto particolare: hanno tutte gli occhi verdi, una caratteristica rara che riguarda circa il 2% della popolazione. Un dettaglio che ha incuriosito il pubblico sin dalla loro presentazione in studio.

Al loro primo tentativo da campionesse, Le Due per Cento sono riuscite ad arrivare fino all’Ultima Catena e a indovinare la parola finale. La vittoria ha permesso loro di portare a casa 29.500 euro in gettoni d’oro.

Le Due per Cento: la sfida contro Le Mentine a Reazione a Catena

Le Due per Cento hanno conquistato il titolo battendo le campionesse uscenti, Le Mentine. La squadra composta da Carlotta, Nicole e Lucrezia, due sorelle e un’amica della provincia di Parma, era arrivata all’Ultima Catena nelle puntate precedenti senza però riuscire a vincere il montepremi.

Nella serata del 28 giugno 2026, però, il passaggio di testimone è arrivato con la vittoria di Silvia, Clara e Michela. Le tre concorrenti hanno mostrato una buona sintonia e hanno superato la sfida, guadagnandosi il diritto di giocare l’Ultima Catena.

La squadra ha poi confermato la sua lucidità anche nel momento più delicato della puntata. Dopo aver conquistato il titolo, Le Due per Cento sono infatti riuscite a completare il percorso con una vincita importante.

Ultima Catena: soluzione “Caratteristica” e vincita da 29.500 euro

Le Due per Cento sono arrivate all’Ultima Catena con un montepremi che, tra dimezzamenti e l’acquisto della parola finale, si è ridotto fino a 29.500 euro.

Nonostante la pressione del gioco finale, Silvia, Clara e Michela hanno trovato la soluzione corretta. La parola misteriosa della puntata era “Caratteristica”.

La risposta ha consentito alle nuove campionesse di vincere 29.500 euro in gettoni d’oro. Un risultato importante, ottenuto già alla loro prima Ultima Catena e destinato a rendere il loro debutto a Reazione a Catena ancora più memorabile.

Il video del gioco finale è disponibile nella puntata integrale di Reazione a Catena del 28 giugno 2026.

Reazioni social: il nome Le Due per Cento incuriosisce il pubblico

L’arrivo de Le Due per Cento ha acceso la curiosità degli spettatori, soprattutto per il nome scelto dalla squadra. Il riferimento agli occhi verdi ha dato a Silvia, Clara e Michela un’identità subito riconoscibile.

La vittoria da 29.500 euro ha poi trasformato il loro esordio in una delle sorprese della serata. Il pubblico ha seguito con attenzione l’Ultima Catena e la soluzione “Caratteristica”, arrivata dopo una consultazione decisiva.

Ora Le Due per Cento torneranno nella prossima puntata come campionesse in carica. L’obiettivo sarà difendere il titolo e provare ad aumentare il montepremi conquistato al debutto.

Reazione a Catena: chi sono Le Due per Cento

Le Due per Cento sono le nuove campionesse di Reazione a Catena nella puntata del 28 giugno 2026. La squadra è composta da Silvia, Clara e Michela.

Silvia è una delle tre concorrenti che compongono il trio.

Clara è la seconda componente della squadra.

Michela completa il gruppo che ha conquistato il titolo e la vincita finale.

Il soprannome Le Due per Cento deriva da una caratteristica condivisa dalle tre concorrenti: tutte hanno gli occhi verdi. Al momento non sono state rese note le età precise e la provenienza delle tre campionesse.

Alla loro prima Ultima Catena hanno indovinato la parola “Caratteristica” e hanno vinto 29.500 euro in gettoni d’oro.