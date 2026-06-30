Lunedì 29 giugno è iniziato ufficialmente il daytime estivo e di seguito vi sveliamo gli ascolti delle puntate del debutto dei vari programmi. Fra le novità più attese c’è la nuova Vita in Diretta, che per tutta la bella stagione sarà guidata da Manuela Moreno.

Ascolti debutto programmi daytime estivo, la mattina di Rai 1

Il 29 giugno hanno debuttato, in primis, i nuovi format della mattina di Rai 1, a partire da 1Mattina News, che all’alba ha dato il buongiorno agli italiani. Il programma, guidato da Gianpiero Scarpati e Greta Mauro, ha informato 590 mila spettatori, con una share del 18,2%. Un dato addirittura in crescita rispetto a quello dello scorso venerdì, quando nell’ultima puntata della versione invernale la share era stata del 17,6% con 616 mila spettatori.

A seguire ha preso il via Unomattina con Alessandro Greco, Paola Cervelli, Carolina Rey e Domenico Marocchi. Il contenitore mattutino ha chiuso con il 21% e 820 mila spettatori, sostanzialmente pareggiando con Morning News su Canale 5. Brutto esordio per Vittorio Brumotti e Monica Caradonna, che con Italia A/R intrattiene 763 mila persone con il 14% di share.

Il pomeriggio della rete ammiraglia

Spostando l’attenzione sul pomeriggio, su Rai 1 hanno debuttato le repliche de Le Stagioni dell’Amore (dalle 14:00 alle 15:00) e de La Porta Magica (dalle 15:00 alle 16:00). Entrambe le trasmissioni hanno ottenuto ascolti bassi: la prima si è fermata al 9% con 952 mila spettatori, la seconda all’8,6% con 787 mila persone incollate davanti alla tv. La proposta estiva ha fatto crollare quella fascia oraria di Rai 1, che lo scorso 26 giugno, con l’ultima de La Volta Buona, aveva ottenuto rispettivamente il 14,5% e il 17% nella prima e seconda parte. Le repliche dei programmi di Mara Venier e Andrea Delogu sono partite più basse, negli ascolti, anche rispetto alla proposta di inizio estate dello scorso anno: il 30 giugno del 2025, la prima de La Volta Buona Estate aveva ricevuto l’11,4%, mentre Ritorno a Las Sabinas aveva toccato l’8,9%.

Dalle 16:10 alle 18:40 circa ha debuttato, infine, Vita in Diretta con Manuela Moreno. Nella prima parte, il rotocalco ha informato 1 milione e 196 mila spettatori con il 14,4% nella prima parte e 1 milione e 641 mila persone nel secondo segmento con il 18,6%. L’esordio ha messo a segno un 3% di share in meno rispetto a quello de L’Estate in Diretta, che il 30 giugno dello scorso anno, nella prima puntata, aveva raccolto il 17,5% nella presentazione e il 21,2% di share nel programma vero e proprio.

Ascolti debutto programmi daytime estivo, bene le soap di Canale 5

Le variazioni nel daytime del 29 giugno coinvolgono anche il pomeriggio di Canale 5. La nuova programmazione tv, interamente orientata alle soap opera, funziona: Beautiful tocca il 18,8%, Forbidden Fruit arriva al 20,7% e Far Away raggiunge il 21,7%. Tutto per la mia famiglia, infine, raggiunge il 18,7%.