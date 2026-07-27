È un cast ricchissimo di volti molto conosciuti quello di The Traitors 2. La trasmissione sarà visibile in autunno su Amazon Prime Video.

The Traitors 2 cast, chi sono le concorrenti

A The Traitors 2 partecipano un totale di 14 concorrenti, sette donne e altrettanti uomini. Iniziando dal cast femminile, il nome più noto è senza dubbio quello di Lorella Cuccarini, artista a tutto tondo e da diversi anni impegnata nel ruolo di professoressa all’interno del talent Amici di Maria De Filippi. Spazio, poi, a Giulia Salemi, che poche settimane fa ha concluso il lungo impegno da co-conduttrice di The Cage Prendi e Scappa su NOVE.

Altre due concorrenti sono la giornalista Francesca Barra e la showgirl Giorgia Palmas. Spazio alla giovane Jolanda Renga, scrittrice e figlia di Francesco Renga e Ambra Angiolini. Molto famosa soprattutto sui social è, poi, Camihawke, ovvero il nome d’arte di Camilla Boniardi, seguita solamente su Instagram da oltre 1 milione di follower. Infine c’è Valentina Nappi, attrice di film hard e con più di 7 milioni di seguaci su tutti i social.

The Traitors 2 cast, chi sono i concorrenti

Spostando l’attenzione sul cast maschile, a The Traitors 2 c’è l’ex nuotatore Filippo Magnini, che lo scorso anno ha gareggiato a Ballando con le stelle. Sempre dal talent di Milly Carlucci arriva Pasquale La Rocca, ballerino professionista.

Ha deciso di cimentarsi nello show l’attore Mario Ermito (I Casi di Teresa Battaglia) e Biondo, artista lanciato dal talent Amici. Torna a gareggiare in un reality Awed, seguitissimo sui social e vincitore, oramai cinque anni fa, de L’Isola dei Famosi.

Ad arricchire il format ci pensa Daniele Gattano, comico già protagonista di trasmissioni televisive molto note come Colorado e Zelig. Infine c’è Gianluca Torre, agente immobiliare di Casa a prima vista.

Quando inizia la trasmissione

The Traitors 2 arriverà in autunno su Amazon Prime Video, ovvero nella piattaforma che ha ospitato, lo scorso anno, la prima edizione, vinta dal ballerino Giuseppe Giofrè. Alla conduzione è confermata Alessia Marcuzzi.

Non cambia il meccanismo di funzionamento: i partecipanti devono collaborare per superare una serie di missioni e incrementare il montepremi comune. Ma tra loro si nascondono alcuni Traditori, pronti a manipolare il gruppo e a sabotarne i piani per conquistare il premio finale. Gli altri, cioè i Leali, non conoscono l’identità dei Traditori e devono unire le forze per smascherarli ed eliminarli dal gioco. Se almeno un Traditore riuscirà ad arrivare fino alla fine della competizione si aggiudicherà l’intero montepremi. Se invece tutti i Traditori verranno smascherati, saranno i concorrenti Leali ancora in gara a dividersi il premio in parti uguali.