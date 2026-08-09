A settembre prenderà il via la nuova edizione del Grande Fratello Vip e fra le possibili concorrenti c’è Valeria Marini. La showgirl sembra confermare la news sui social, anche se per il reality sarebbe l’ennesima dimostrazione di quanto sia difficile riuscire a trovare nuovi volti.

Grande Fratello Vip Valeria Marini, per la showgirl sarebbe la quarta partecipazione in gara

Qualora Mediaset dovesse confermare la presenza di Valeria Marini al Grande Fratello Vip ci troveremmo di fronte a un caso più unico che raro. La showgirl sarda, infatti, è oramai una habitué della trasmissione, nella quale ha gareggiato tre volte.

La prima nel 2016, nella prima edizione del GF Vip e Marini è riuscita ad arrivare sino alla finale, dove si è poi classificata terza. Il secondo ingresso è nel 2020, quando Marini è entrata dopo circa un mese e mezzo dall’inizio del format, venendo eliminata in poche settimane. La terza e ultima partecipazione, infine, è avvenuta nel 2021-2022, quando ha fatto il suo ingresso in coppia con Giacomo Urtis. In questo caso, la sua esperienza nella Casa è durata circa due mesi.

Per Valeria Marini, la prossima sarebbe la quarta volta in gara in appena nove edizioni.

La showgirl sembra confermare le indiscrezioni

La presenza di Valeria Marini al Grande Fratello Vip non è ufficiale, ma con il passare delle ore diventa sempre più credibile. La showgirl, sulle sue pagine social, ha condiviso numerose volte la notizia, al punto da sembrare quasi una conferma alle voci.

Anche lo scorso anno il Biscione aveva deciso di puntare su Valeria Marini. Nell’ultima edizione poi vinta da Alessandra Mussolini, infatti, la soubrette sarda è entrata per un weekend come ospite, partecipando anche ad una puntata in prima serata.

Grande Fratello Vip Valeria Marini, una scelta che palesa le difficoltà nella costruzione del cast

Il fatto che il Grande Fratello Vip abbia pensato ancora a Valeria Marini evidenzia una volta in più le difficoltà del reality nella costruzione del cast. La tendenza, negli ultimi anni, è chiara: far rientrare nel programma personaggi già protagonisti nelle edizioni del passato.

Ma far partecipare la medesima vip per la quarta volta in nove edizioni (la quinta contando l’ospitata di pochi mesi fa) è senz’altro uno step ulteriore che rappresenta un’insidia per il format stesso, che dovrà impegnarsi per evitare l’effetto già visto.

Inoltre, nelle dinamiche del reality sono sempre più centrali le storie dei vip. Anche in questo caso è difficile ipotizzare cosa Marini possa aggiungere rispetto a ciò che ha già raccontato in passato.

Se è vero che il GF Vip dovrebbe cercare di evolversi, allora l’innovazione deve passare necessariamente dal cast, che necessiterebbe di volti celebri e, soprattutto, inediti nel genere del reality.