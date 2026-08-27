The Last Sunrise – L’estate delle prime volte è un film sentimentale del 2026 diretto da Carlson Young, disponibile dal 26 agosto 2026 su Prime Video. Tratto dall’omonimo romanzo di Anna Todd, autrice della saga After, il film ha come protagonisti Maia Reficco, Fernando Lindez ed Eva Longoria.

Al centro della storia c’è Oriah “Ry” Pera, una giovane studentessa che convive con una grave malattia cronica. Durante una vacanza a Maiorca insieme alla madre Isolde, Ry incontra Julián, un ragazzo del posto che le insegna a vivere finalmente il presente. L’estate che dovrebbe rappresentare una parentesi di libertà viene però sconvolta dal peggioramento delle sue condizioni di salute e dalla scoperta di alcuni segreti familiari.

Regia, produzione e protagonisti del film The Last Sunrise – L’estate delle prime volte

La regia di The Last Sunrise – L’estate delle prime volte è firmata da Carlson Young, mentre la sceneggiatura è stata adattata da Anna Klassen a partire dal romanzo di Anna Todd.

Il film è una produzione Amazon MGM Studios, Ethea Entertainment, Frayed Pages Entertainment, Luber Roklin Entertainment e Pitt Street Productions. Tra i produttori figurano Jennifer Gibgot, Lena Roklin, Andrew Panay, Brian Pitt e la stessa Anna Todd.

Maia Reficco interpreta Oriah “Ry” Pera, una studentessa universitaria la cui quotidianità è condizionata da una malattia cronica. Ry è abituata a pianificare ogni scelta tenendo conto della propria salute e ha imparato a convivere con la paura che le sue condizioni possano improvvisamente peggiorare.

Fernando Lindez interpreta Julián Garcia, un affascinante ragazzo di Maiorca. Il suo incontro con Ry cambia completamente l’estate della giovane e la spinge a sperimentare una libertà che fino a quel momento si era concessa raramente.

Eva Longoria è Isolde, la madre di Ry. Profondamente preoccupata per la salute della figlia, ha sviluppato nei suoi confronti un atteggiamento estremamente protettivo che diventa inevitabilmente motivo di confronto tra le due.

Dove è stato girato?

The Last Sunrise – L’estate delle prime volte è stato girato principalmente sull’isola di Maiorca, nelle Isole Baleari, in Spagna.

Le riprese principali si sono svolte nell’estate del 2025 e tra le location più importanti figura Sa Fortaleza de Pollença, spettacolare proprietà situata nella zona di Pollença, nella parte settentrionale dell’isola.

L’ambientazione mediterranea riveste un ruolo fondamentale. Il mare, le spiagge e gli scenari assolati di Maiorca rappresentano infatti la libertà che Ry desidera conquistare, contrapponendosi alla vita scandita fino a quel momento dalle cure, dai controlli medici e dalle preoccupazioni della madre.

Trama del film The Last Sunrise – L’estate delle prime volte

Oriah “Ry” Pera è una giovane studentessa americana costretta a convivere con una malattia cronica che influenza profondamente la sua quotidianità.

Da anni la madre Isolde cerca di proteggerla da qualsiasi situazione che possa mettere a rischio la sua salute.

Quando le due partono per trascorrere un periodo a Maiorca, Ry pensa che si tratterà semplicemente dell’ennesimo viaggio da affrontare rispettando tutte le precauzioni alle quali è ormai abituata.

L’incontro con Julián cambia però completamente i suoi programmi.

Il ragazzo possiede un approccio alla vita molto diverso dal suo. Vive intensamente il presente e cerca di convincere Ry a non permettere alla paura del futuro di condizionare ogni momento.

Tra i due nasce rapidamente una forte attrazione.

Per Ry comincia così quella che diventa davvero l’estate delle prime volte.

La giovane scopre l’amore, l’indipendenza e la possibilità di prendere decisioni senza chiedersi continuamente cosa potrebbe andare storto. Con Julián trascorre giornate al mare, affronta nuove esperienze e comincia a immaginare una vita diversa da quella che aveva sempre considerato inevitabile.

Anche il rapporto con Isolde cambia.

Ry comprende che la protezione della madre nasce dall’amore, ma sente sempre più forte il bisogno di decidere autonomamente cosa fare della propria esistenza.

Proprio quando il rapporto con Julián diventa più intenso, però, le condizioni di salute della ragazza cominciano a peggiorare.

Contemporaneamente emergono vecchi segreti familiari che coinvolgono le persone che Ry ha incontrato a Maiorca.

La giovane deve quindi affrontare una scelta molto più difficile di quanto immaginasse: continuare a vivere seguendo esclusivamente la prudenza oppure accettare che amare qualcuno e costruire il proprio futuro significhi inevitabilmente correre dei rischi.

Spoiler finale

Nel finale di The Last Sunrise – L’estate delle prime volte, il peggioramento delle condizioni di Ry costringe la protagonista ad affrontare ciò che aveva cercato di dimenticare durante la sua estate a Maiorca.

La malattia non è scomparsa soltanto perché lei ha deciso di vivere più liberamente.

Ry deve nuovamente confrontarsi con le possibilità terapeutiche e con le conseguenze che ogni scelta potrebbe avere sul suo futuro. Ma questa volta qualcosa è cambiato profondamente.

L’incontro con Julián le ha fatto comprendere che proteggersi da qualsiasi rischio non significa necessariamente vivere.

Anche Isolde è costretta a modificare il proprio atteggiamento. Per anni ha cercato di controllare ogni aspetto della vita della figlia perché terrorizzata dalla possibilità di perderla. Durante l’estate comprende però che impedire a Ry di prendere autonomamente delle decisioni significa privarla proprio di quella vita che vorrebbe preservare.

Parallelamente vengono alla luce i segreti familiari che hanno accompagnato il soggiorno sull’isola e che mostrano come alcuni degli incontri avvenuti durante l’estate siano meno casuali di quanto sembrassero.

Il rapporto tra Ry e Julián assume così un significato ancora più importante.

Julián non può guarirla e il film evita di trasformare l’amore in una soluzione miracolosa alla malattia. Quello che il ragazzo riesce a fare è aiutare Ry a comprendere che il valore della propria esistenza non può essere misurato soltanto attraverso la quantità di tempo che potrebbe avere davanti.

Ry arriva quindi alla conclusione dell’estate profondamente diversa dalla ragazza arrivata a Maiorca.

Il significato del finale è legato proprio alla consapevolezza conquistata dalla protagonista: non può controllare quanto durerà ogni momento, ma può scegliere come viverlo.

Cast completo del film The Last Sunrise – L’estate delle prime volte

Il cast di The Last Sunrise – L’estate delle prime volte è guidato da Maia Reficco e Fernando Lindez, interpreti dei due giovani protagonisti della storia d’amore. Al loro fianco spicca Eva Longoria nel ruolo della madre di Ry.