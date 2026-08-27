Vittoria di Savoia esordisce come attrice e lo farà su Amazon Prime Video. La figlia di Emanuele Filiberto e Clotilde Courau sarà la protagonista del film Io+Te Soli contro tutti.

Vittoria di Savoia Amazon Prime Video, la giovane ha seguito le tracce della mamma

Vittoria di Savoia, primogenita di Emanuele Filiberto e Clotilde Courau, è nata nel 2003. Dopo averi vissuto per poco tempo in Italia e Svizzera, la giovane è cresciuta prima a Parigi poi a Londra, dove si è trasferita per gli studi. In passato, Vittoria di Savoia ha lavorato come modella, posando per alcuni brand molto noti.

Nelle prossime settimane, per Vittoria di Savoia ci sarà una svolta: il debutto come attrice. La giovane, dunque, segue le orme della mamma Clotilde Courau, protagonista in titoli come Le Petit Criminel ed Elisa e che ha ottenuto, negli anni, numerosi riconoscimenti e candidature.

Il 18 settembre in onda la produzione internazionale Io+Te Soli contro tutti

Il debutto di Amazon Prime Video si svolgerà, a livello globale, il prossimo 18 settembre, quando sull’emittente OTT sarà rilasciato il film intitolato Io+Te Soli contro tutti. Si tratta dell’adattamento del romanzo Toi + moi, seuls contre tous, datato 2014 e firmato dall’autrice francese Emma Green. Nel nostro paese, l’8 settembre, ovvero dieci giorni prima dell’uscita della pellicola, è prevista la pubblicazione della prima traduzione cartacea in lingua italiana del libro. La regia del film è curata da Manu Goran.

Vittoria di Savoia Amazon Prime Video, un debutto da protagonista

Quello di Vittoria di Savoia sarà un debutto da protagonista. L’attrice, infatti, interpreterà Alma Lancaster, studentessa della Facoltà di Studi Cinematografici di Los Angeles. In tale istituto incontra Vadim Arcadi (che avrà il volto del modello Lucas Barski) e in apparenza i due sono diametralmente opposti.

Lei viene da una famiglia molto ricca e ha un fidanzato in apparenza perfetto, mentre lui è uno statunitense con origini russe, solo al mondo e con un passato che continua a tormentarlo. Nonostante tali differenze, Alma mostra un profondo interesse verso il ragazzo ed è fortemente determinata a scoprire quali segreti stia nascondendo Vadim.

Ben presto, tuttavia, il loro legame si trasforma e fra attrazioni e contrasti i due non sembrano più in grado di stare separati, anche a costo di rischiare di perdere tutto. Tale situazione, tuttavia, è destinata ad avere conseguenze profonde e gravi, soprattutto quando il passato di Vadim Arcadi riemerge con tutta la sua potenza.