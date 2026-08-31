Un principe a Ibiza è un film sentimentale del 2026 diretto da Graham Pritz-Bennett, in onda su Tv8. Il titolo originale è A Royal Romance in Ibiza e i protagonisti sono Caprice Bourret e Matthew Pohlkamp, rispettivamente nei ruoli dell’imprenditrice Dylan Harper e del principe Nicolas.

Dopo una difficile rottura sentimentale e professionale, Dylan ottiene l’incarico più importante della sua carriera: progettare un esclusivo hotel dedicato al benessere sull’isola di Ibiza. A supervisionare il progetto è però il principe Nicolas, figlio di re Eduard. Le loro differenti idee provocano immediatamente uno scontro, destinato a trasformarsi progressivamente in qualcosa di molto più romantico.

Regia, produzione e protagonisti del film Un principe a Ibiza

La regia di Un principe a Ibiza è affidata a Graham Pritz-Bennett. Il film appartiene al genere delle commedie sentimentali televisive e costruisce la propria storia intorno all’incontro tra una donna indipendente e un esponente di una famiglia reale.

Caprice Bourret interpreta Dylan Harper, imprenditrice determinata a rilanciare la propria vita dopo una dolorosa separazione dal suo ex compagno e socio in affari.

L’occasione arriva quando viene scelta per realizzare un prestigioso resort dedicato al benessere per re Eduard, interpretato da Gordon Joseph Millar.

Matthew Pohlkamp è invece il principe Nicolas, figlio del sovrano. Affascinante e riservato, ha idee molto precise sul progetto e non sembra disposto ad accettare facilmente le proposte di Dylan.

Nel cast figura inoltre Natasha Christensen nel ruolo di Macey Morrison.

Dove è stato girato?

Un principe a Ibiza utilizza l’atmosfera mediterranea come elemento centrale della propria storia. Ibiza, nelle Isole Baleari, è infatti il luogo nel quale viene ambientato il progetto del resort affidato a Dylan.

Spiagge, mare, paesaggi mediterranei e strutture dedicate al turismo di lusso accompagnano la relazione tra i due protagonisti e contribuiscono all’atmosfera romantica del racconto.

L’isola non rappresenta soltanto lo scenario della vicenda. Per Dylan e Nicolas diventa un luogo nel quale allontanarsi dalle pressioni della vita precedente e comprendere ciò che desiderano realmente per il proprio futuro.

Trama del film Un principe a Ibiza

Dylan Harper sta attraversando un momento particolarmente delicato della propria vita.

La relazione con il suo ex compagno è terminata e la separazione ha avuto conseguenze anche sul piano professionale, perché l’uomo era il suo socio in affari.

Dylan vuole dimostrare di poter continuare da sola.

L’occasione arriva quando riceve una proposta prestigiosa.

Re Eduard vuole realizzare un lussuoso hotel dedicato al benessere sulla splendida isola di Ibiza e Dylan viene scelta per occuparsi del progetto.

Per la donna potrebbe essere la svolta professionale che aspettava.

Una volta arrivata sull’isola incontra però il principe Nicolas, figlio del sovrano e responsabile della supervisione dei lavori.

Tra loro il rapporto non comincia nel migliore dei modi.

Nicolas ha una concezione precisa del resort, mentre Dylan vuole difendere la propria visione professionale.

Nessuno dei due sembra disposto a cedere.

Le discussioni diventano frequenti, ma il principe rimane colpito dalla determinazione della progettista. Dylan, a sua volta, scopre progressivamente una personalità molto diversa dall’immagine distante e privilegiata che inizialmente aveva attribuito a Nicolas.

Costretti a trascorrere sempre più tempo insieme, cominciano a conoscersi realmente.

L’atmosfera di Ibiza contribuisce ad abbattere le rispettive difese.

Dylan scopre che anche Nicolas porta con sé ferite e responsabilità che gli impediscono di vivere liberamente, mentre il principe comprende quanto la donna abbia dovuto lottare per ricostruire la propria carriera.

Il rapporto professionale lascia così spazio a un sentimento che nessuno dei due aveva programmato.

Spoiler finale

Nella parte conclusiva di Un principe a Ibiza, il progetto dell’hotel entra nella fase decisiva proprio mentre il rapporto tra Dylan e Nicolas diventa impossibile da ignorare.

La donna comprende però che innamorarsi di un principe comporta difficoltà che vanno ben oltre quelle di una normale relazione.

Nicolas deve fare i conti con le responsabilità derivanti dalla propria posizione e con le aspettative legate alla famiglia reale. Dylan, dal canto suo, non vuole rinunciare nuovamente alla propria indipendenza dopo essere riuscita con grande fatica a ricostruire la carriera.

Il resort diventa il simbolo del loro rapporto.

All’inizio Dylan e Nicolas avevano idee completamente differenti. Lavorando insieme riescono invece a creare qualcosa che contiene le sensibilità di entrambi.

Lo stesso accade sul piano personale.

Dylan comprende di non dover scegliere necessariamente tra amore e realizzazione professionale, mentre Nicolas trova il coraggio di non lasciare che il proprio titolo stabilisca ogni aspetto della sua vita.

Anche re Eduard comprende la profondità del sentimento nato tra i due.

Il progetto viene portato a termine e quella che per Dylan doveva rappresentare soltanto una grande occasione professionale diventa l’inizio di un nuovo capitolo della sua esistenza.

Dylan e Nicolas scelgono infine di concedere una possibilità al loro amore, lasciandosi alle spalle le delusioni del passato.

Il finale conferma così il significato romantico della storia: proprio il progetto che inizialmente li aveva messi l’uno contro l’altra permette ai due protagonisti di incontrarsi e immaginare un futuro insieme.

Cast completo del film Un principe a Ibiza

Il cast di Un principe a Ibiza è guidato da Caprice Bourret e Matthew Pohlkamp. Accanto ai due protagonisti figurano Natasha Christensen, Gordon Joseph Millar, Candela Gómez, Ciro De Luca e Tessa Wood.