La nuova settimana, quella dal 31 agosto al 6 settembre, di Forbidden Fruit si annuncia ricca di sospetti, alleanze e nuovi intrighi familiari. La soap turca va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10 e la domenica alle 14:30, con gli episodi disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Gli episodi porteranno al centro della scena la delusione di Ender verso Hasan Ali, il piano di Feride per avvicinare Sahika a Çagatay, la crisi di Yildiz, il misterioso conto intestato al defunto Halit Argun e una nuova strategia di Ender in azienda.

Forbidden Fruit 31 agosto-6 settembre 2026 – lunedì 31 agosto 2026

La settimana si apre con Ender profondamente delusa da Hasan Ali. L’uomo non si presenta alla sua premiazione e il gesto pesa più di quanto lei voglia ammettere, perché per Ender quell’assenza ha il sapore di un’umiliazione pubblica.

La donna prova a mascherare il dispiacere con la solita sicurezza, ma dentro di sé capisce che il rapporto con Hasan Ali è più fragile del previsto. Intanto Yildiz continua a muoversi in un clima di sospetti, consapevole che ogni gesto può essere usato contro di lei.

Forbidden Fruit, trama martedì 1 settembre 2026

Feride organizza una cena tra Sahika e Çagatay con un obiettivo chiarissimo: allontanare il figlio da Yildiz. La donna non accetta la relazione e tenta di creare un contesto favorevole a Sahika, nella speranza che Çagatay possa cambiare idea.

Yildiz avverte subito il peso della situazione. L’ostilità di Feride diventa sempre più difficile da sopportare e la protagonista si ritrova ancora una volta costretta a difendere il suo sentimento, mentre Sahika approfitta di ogni occasione per apparire impeccabile agli occhi degli altri.

Forbidden Fruit 31 agosto-6 settembre 2026 – mercoledì 2 settembre 2026

Il momento più teso arriva quando Yildiz sorprende Sahika nascosta nel bagno del suo fidanzato. La scoperta la sconvolge e la mette davanti a una nuova prova: qualcuno sta cercando di insinuarsi nella sua vita privata in modo sempre più pericoloso.

Per Yildiz non si tratta solo di gelosia. La presenza di Sahika conferma i suoi timori e rafforza l’idea che intorno a lei ci sia un piano preciso. Anche Çagatay viene trascinato in una situazione imbarazzante, mentre Feride continua a osservare tutto con freddezza.

Forbidden Fruit, trama giovedì 3 settembre 2026

Le indagini di Ender portano a una scoperta inquietante: di recente è stato aperto un conto corrente a nome del defunto Halit Argun. La notizia la spaventa e le fa pensare che dietro ci sia una minaccia pronta a colpirla.

Terrorizzata dall’idea che Halit possa vendicarsi anche dopo la morte, Ender decide di proteggersi stringendo un’alleanza con Hasan Ali. Non lo fa solo per interesse, ma anche perché comprende quanto l’uomo sia attratto da lei e quanto questo possa tornarle utile.

Forbidden Fruit 31 agosto-6 settembre 2026 – venerdì 4 settembre 2026

Ender ordina a Caner di continuare a seguire Sitki, convinta che l’uomo possa condurla alla verità. Ogni dettaglio diventa importante, perché il conto aperto a nome di Halit Argun sembra nascondere un disegno molto più grande.

Nel frattempo Yildiz, Caner ed Emir provano a cercare prove sul passato di Sahika. Il tentativo, però, si rivela più complicato del previsto. Sahika resta difficile da incastrare e continua a muoversi con una lucidità che mette tutti in difficoltà.

Forbidden Fruit, trama sabato 5 settembre 2026

Ender e Vural decidono di inscenare una finta lite in azienda. Il loro obiettivo è dimostrare ad Hasan Ali che non deve sottovalutare le donne e che dietro ogni mossa può nascondersi una strategia ben precisa.

La messinscena funziona e Hasan Ali viene spinto ad annullare un’importante trattativa. Ender dimostra ancora una volta di saper trasformare la fragilità in potere, ma la partita resta aperta e il rischio di nuove conseguenze è altissimo.

Forbidden Fruit 31 agosto-6 settembre 2026 – domenica 6 settembre 2026

La settimana si chiude con gli equilibri ancora instabili. Yildiz resta sotto pressione per l’ostilità di Feride e per la presenza sempre più invadente di Sahika, mentre il rapporto con Çagatay viene messo alla prova da sospetti e interferenze.

Ender, invece, continua a muoversi tra paura e calcolo. La vicenda del conto intestato a Halit Argun non è ancora risolta e la sua alleanza con Hasan Ali potrebbe aprire scenari imprevedibili nelle prossime puntate.

Dove vedere Forbidden Fruit

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10 e la domenica alle 14:30.

Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare le puntate dopo la messa in onda televisiva.