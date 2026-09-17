Amore in Amazzonia è un film sentimentale e d’avventura del 2026 diretto da Colin Theys, in onda su Tv8. Il titolo originale è Love on the Amazon e i protagonisti sono Jaicy Elliot e Rafael de la Fuente nei ruoli di Claire e Danny.

Claire raggiunge l’Amazzonia con una missione apparentemente semplice: trovare la sorella Amelia, biologa marina impegnata nello studio dei delfini rosa, e consegnarle alcuni importanti documenti. Per attraversare il fiume deve però affidarsi a Danny, capitano di un’imbarcazione che conosce perfettamente la regione e che nasconde un legame con Amelia.

Regia, produzione e protagonisti del film Amore in Amazzonia

La regia è di Colin Theys, mentre la sceneggiatura è firmata da Juliana Wimbles su una storia di Sam Lee.

Il film è prodotto da Johnson Production Group.

Jaicy Elliot interpreta Claire, donna abituata a una vita ordinata e programmata che si ritrova improvvisamente ad affrontare un viaggio completamente fuori dalla propria zona di sicurezza.

Rafael de la Fuente è Danny, capitano di battello fluviale che conosce l’Amazzonia e diventa la guida di Claire.

Persephone Barda-Redman interpreta invece Amelia, sorella di Claire e biologa marina impegnata in un importante progetto di ricerca.

Dove è stato girato?

Amore in Amazzonia è stato girato realmente in Perù, nell’area di Iquitos e nella foresta amazzonica circostante.

La produzione ha lavorato direttamente lungo il sistema fluviale amazzonico, utilizzando imbarcazioni e comunità locali.

Particolarmente significativa è la presenza della comunità indigena degli Yagua.

Nel film gli abitanti interpretano se stessi e alcune sequenze sono state realizzate direttamente nella loro comunità.

Il paesaggio non funziona quindi soltanto come sfondo romantico: il fiume, la foresta e gli animali determinano continuamente le scelte dei protagonisti e trasformano il viaggio di Claire in un’esperienza molto più profonda di quanto avesse immaginato.

Trama del film Amore in Amazzonia

Claire conduce una vita completamente diversa da quella della sorella Amelia.

Quest’ultima è una biologa marina e lavora in Amazzonia studiando i delfini rosa.

Quando diventa necessario consegnarle personalmente alcuni documenti fondamentali per ottenere un importante finanziamento, Claire decide di affrontare il viaggio.

Arrivata in Sud America scopre immediatamente che raggiungere Amelia non sarà semplice.

La sorella si sposta continuamente lungo il fiume e le comunicazioni sono difficili.

Claire deve quindi trovare qualcuno disposto ad accompagnarla.

La scelta ricade su Danny.

L’uomo possiede un’imbarcazione e conosce perfettamente il fiume.

Inizialmente i due sembrano avere pochissimo in comune.

Claire vuole seguire programmi e indicazioni precise.

Danny sa invece che in Amazzonia ogni piano può cambiare nel giro di pochi minuti.

Durante il viaggio incontrano Milly, giovane determinata a diventare capitano, e attraversano comunità e ambienti completamente nuovi per Claire.

La ricerca di Amelia diventa progressivamente un’avventura.

Claire deve superare paure che non pensava di poter affrontare, imparare a muoversi nella foresta e soprattutto accettare di non poter controllare ogni situazione.

Nel frattempo emerge il passato di Danny.

L’uomo conosce Amelia e aveva lavorato con lei.

La collaborazione si era però interrotta e Danny aveva scelto una vita differente sul fiume.

Tra Claire e il capitano nasce progressivamente un sentimento.

Entrambi sanno però che il viaggio ha una scadenza.

Claire dovrebbe tornare al proprio lavoro, mentre Danny appartiene a un mondo dal quale lei proviene soltanto come visitatrice.

Spoiler finale

Claire e Danny riescono finalmente a trovare Amelia.

La consegna dei documenti permette alla biologa di completare la procedura necessaria per ottenere nuovi finanziamenti e ampliare il proprio progetto di ricerca.

La missione di Claire è quindi conclusa.

Potrebbe tornare a casa.

Nel frattempo, però, il rapporto con Danny è diventato qualcosa di molto più importante.

I due inizialmente scelgono di separarsi.

Danny invita Claire a rimanere con la sorella, mentre lui torna alla propria barca.

Claire comprende però che sta ripetendo ancora una volta la scelta più sicura invece di quella che desidera realmente.

Corre quindi verso Danny e raggiunge la sua imbarcazione.

Gli dice che sta finalmente “scrivendo il proprio finale” e gli chiede se l’offerta di viaggiare insieme sia ancora valida.

Danny risponde positivamente.

Claire e Danny si baciano.

La conclusione riserva però un’ulteriore svolta.

Amelia propone a Danny di tornare a lavorare nel progetto di ricerca.

Il capitano conosce il fiume meglio di molte persone con una preparazione accademica e la sua esperienza sarebbe preziosa.

Danny accetta.

Claire, a sua volta, decide di rinunciare temporaneamente al contratto da vicepreside che la aspettava a casa.

Si concede un anno per rimanere in Amazzonia, lavorare accanto alla sorella e costruire la relazione con Danny.

Il film termina così con Claire che non torna alla vecchia vita: sceglie consapevolmente un nuovo capitolo sulle rive del Rio delle Amazzoni.

Cast completo del film Amore in Amazzonia

Jaicy Elliot e Rafael de la Fuente interpretano Claire e Danny. Il cast comprende inoltre i personaggi incontrati durante il lungo viaggio sul Rio delle Amazzoni.