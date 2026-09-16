La serata di giovedì 17 settembre 2026 mette a confronto cinema italiano, sport in diretta e il debutto di un reality. Su Rai 1 arriva Napoli – New York, diretto da Gabriele Salvatores, mentre Canale 5 apre le porte della casa del Grande Fratello VIP con Ilary Blasi. Su Rai 2 gli Europei di pallavolo maschile propongono Italia–Slovenia.

Chi cerca l’approfondimento può scegliere tra Piazzapulita e Dritto e rovescio. TV8 trasmette invece Besiktas–Olympique Marsiglia. La guida comprende i principali canali in chiaro, i film della prima e della seconda serata e le proposte di Sky Cinema.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

Rai 1, ore 21:30 – Napoli – New York . L’avventura di due bambini in viaggio verso l’America.

– . L’avventura di due bambini in viaggio verso l’America. Rai 2, ore 20:55 – Italia–Slovenia . Gli Europei di pallavolo maschile in diretta da Modena.

– . Gli Europei di pallavolo maschile in diretta da Modena. Rai 3, ore 21:20 – Le cose che non sai . Eleonora Daniele esplora le storie familiari di personaggi conosciuti.

– . Eleonora Daniele esplora le storie familiari di personaggi conosciuti. Rete 4, ore 21:33 – Dritto e rovescio . Attualità e confronto con Paolo Del Debbio.

– . Attualità e confronto con Paolo Del Debbio. Canale 5, ore 21:20 – Grande Fratello VIP . La prima puntata del reality condotto da Ilary Blasi.

– . La prima puntata del reality condotto da Ilary Blasi. Italia 1, ore 21:27 – The Foreigner . Jackie Chan e Pierce Brosnan nel thriller di Martin Campbell.

– . Jackie Chan e Pierce Brosnan nel thriller di Martin Campbell. La7, ore 21:15 – Piazzapulita . Inchieste, reportage e dibattito con Corrado Formigli.

– . Inchieste, reportage e dibattito con Corrado Formigli. TV8, ore 21:00 – Besiktas–Olympique Marsiglia . Il calcio europeo in prima serata.

– . Il calcio europeo in prima serata. Nove, ore 21:30 – Paolo Cevoli – Andavo ai 100 all’ora. Un monologo tra ricordi, comicità e cambiamenti generazionali.

Programmi Rai in prima serata

Rai 1, ore 21:30 – Napoli – New York . L’avventura di due bambini in viaggio verso l’America.

– . L’avventura di due bambini in viaggio verso l’America. Rai 2, ore 20:55 – Italia–Slovenia . Gli Europei di pallavolo maschile in diretta da Modena.

– . Gli Europei di pallavolo maschile in diretta da Modena. Rai 3, ore 21:20 – Le cose che non sai . Eleonora Daniele esplora le storie familiari di personaggi conosciuti.

– . Eleonora Daniele esplora le storie familiari di personaggi conosciuti. Rai 4, ore 21:19 – S.W.A.T. . Gli episodi Corri o muori e, alle 22:03, Ritorno alla base.

– . Gli episodi Corri o muori e, alle 22:03, Ritorno alla base. Rai 5, ore 21:23 – Il meglio di… Nessun dorma . Musica e conversazioni con Massimo Bernardini.

– . Musica e conversazioni con Massimo Bernardini. Rai Movie, ore 21:10 – Angeli e demoni . Robert Langdon affronta un mistero ambientato a Roma.

– . Robert Langdon affronta un mistero ambientato a Roma. Rai Premium, ore 21:20 – Un’estate in Istria . Una commedia sentimentale tra famiglia e lavoro.

– . Una commedia sentimentale tra famiglia e lavoro. Rai 1, ore 23:45 – Porta a Porta . L’approfondimento di Bruno Vespa prosegue in seconda serata.

– . L’approfondimento di Bruno Vespa prosegue in seconda serata. Rai 2, ore 23:00 – Gods of Egypt. Avventura fantastica tra divinità dell’antico Egitto.

Programmi Mediaset in prima serata

Rete 4, ore 21:33 – Dritto e rovescio . Attualità e confronto con Paolo Del Debbio.

– . Attualità e confronto con Paolo Del Debbio. Canale 5, ore 21:20 – Grande Fratello VIP . La prima puntata del reality condotto da Ilary Blasi.

– . La prima puntata del reality condotto da Ilary Blasi. Italia 1, ore 21:27 – The Foreigner . Jackie Chan e Pierce Brosnan nel thriller di Martin Campbell.

– . Jackie Chan e Pierce Brosnan nel thriller di Martin Campbell. 20, ore 21:10 – Il regno del pianeta delle scimmie . Un nuovo viaggio nel mondo successivo all’epoca di Cesare.

– . Un nuovo viaggio nel mondo successivo all’epoca di Cesare. Iris, ore 21:16 – Senza tregua . Jean-Claude Van Damme nel cinema d’azione di John Woo.

– . Jean-Claude Van Damme nel cinema d’azione di John Woo. Italia 1, ore 23:48 – Hostage. Bruce Willis alle prese con una delicata crisi di ostaggi.

La7, TV8 e Nove: cosa guardare stasera

La7, ore 21:15 – Piazzapulita . Inchieste, reportage e dibattito con Corrado Formigli.

– . Inchieste, reportage e dibattito con Corrado Formigli. TV8, ore 21:00 – Besiktas–Olympique Marsiglia . Il calcio europeo in prima serata.

– . Il calcio europeo in prima serata. Nove, ore 21:30 – Paolo Cevoli – Andavo ai 100 all’ora . Un monologo tra ricordi, comicità e cambiamenti generazionali.

– . Un monologo tra ricordi, comicità e cambiamenti generazionali. TV8, ore 23:00 – TV8 Football Night . Commenti e analisi dopo la partita.

– . Commenti e analisi dopo la partita. Nove, ore 23:50 – Osteria Giacobazzi. La serata comica continua con Giuseppe Giacobazzi.

I film di stasera in TV giovedì 17 settembre 2026

Napoli – New York – Rai 1, ore 21:30 . Carmine e Celestina crescono tra le difficoltà della Napoli del dopoguerra. La possibilità di raggiungere l’America diventa una promessa di futuro, ma il viaggio mette i due bambini davanti a ostacoli, incontri e responsabilità più grandi di loro. Nel cast Pierfrancesco Favino.

– Rai 1, ore . Carmine e Celestina crescono tra le difficoltà della Napoli del dopoguerra. La possibilità di raggiungere l’America diventa una promessa di futuro, ma il viaggio mette i due bambini davanti a ostacoli, incontri e responsabilità più grandi di loro. Nel cast Pierfrancesco Favino. The Foreigner – Italia 1, ore 21:27 . Un attentato a Londra uccide la figlia del ristoratore Quan. L’uomo pretende risposte e si avvicina a un politico che potrebbe conoscere gli esecutori. Il passato del protagonista trasforma il dolore in una determinazione che sorprende chi lo considera innocuo.

– Italia 1, ore . Un attentato a Londra uccide la figlia del ristoratore Quan. L’uomo pretende risposte e si avvicina a un politico che potrebbe conoscere gli esecutori. Il passato del protagonista trasforma il dolore in una determinazione che sorprende chi lo considera innocuo. Il regno del pianeta delle scimmie – 20, ore 21:10 . Molte generazioni dopo Cesare, il giovane Noa deve comprendere il mondo oltre i confini del proprio clan. L’incontro con una ragazza umana e le ambizioni di un sovrano delle scimmie mettono in discussione ciò che gli è stato insegnato.

– 20, ore . Molte generazioni dopo Cesare, il giovane Noa deve comprendere il mondo oltre i confini del proprio clan. L’incontro con una ragazza umana e le ambizioni di un sovrano delle scimmie mettono in discussione ciò che gli è stato insegnato. Angeli e demoni – Rai Movie, ore 21:10 . Tom Hanks torna a interpretare Robert Langdon. Durante il conclave, una minaccia contro il Vaticano e la scomparsa di alcuni cardinali impongono una corsa attraverso Roma, tra simboli, luoghi dell’arte e indizi che sembrano rimandare a un’antica società segreta.

– Rai Movie, ore . Tom Hanks torna a interpretare Robert Langdon. Durante il conclave, una minaccia contro il Vaticano e la scomparsa di alcuni cardinali impongono una corsa attraverso Roma, tra simboli, luoghi dell’arte e indizi che sembrano rimandare a un’antica società segreta. Senza tregua – Iris, ore 21:16 . A New Orleans una giovane donna cerca notizie del padre. L’aiuto di Chance Boudreaux la conduce verso un’organizzazione che trasforma esseri umani in bersagli. John Woo costruisce il racconto sull’azione fisica di Jean-Claude Van Damme.

– Iris, ore . A New Orleans una giovane donna cerca notizie del padre. L’aiuto di Chance Boudreaux la conduce verso un’organizzazione che trasforma esseri umani in bersagli. John Woo costruisce il racconto sull’azione fisica di Jean-Claude Van Damme. Un’estate in Istria – Rai Premium, ore 21:20. La talent scout calcistica Anne raggiunge l’Istria per il matrimonio della sorella. Un soggiorno che dovrebbe essere dedicato alla famiglia si complica quando interessi professionali e sentimenti iniziano a sovrapporsi, costringendola a ripensare le proprie priorità.

Stasera su Rai 1: Napoli – New York

Gabriele Salvatores dirige una storia di emigrazione osservata attraverso gli occhi di due bambini. Carmine e Celestina condividono la precarietà del dopoguerra e il desiderio di trovare un luogo nel quale ricominciare. L’America è inizialmente un’immagine lontana, alimentata dalla speranza di ricongiungersi a una persona cara.

Il viaggio permette al film di unire avventura e racconto sociale. La separazione dalle proprie radici, le differenze linguistiche e l’incontro con una comunità nuova vengono raccontati senza perdere il punto di vista dei piccoli protagonisti. È una proposta adatta a chi cerca una storia emotiva, con una ricostruzione d’epoca e un percorso di crescita al centro.

Stasera su Canale 5: parte il Grande Fratello VIP

Alle 21:20 prende il via l’edizione del Grande Fratello VIP condotta da Ilary Blasi. In studio intervengono Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. L’appuntamento inaugurale introduce i concorrenti e dà inizio alla convivenza nella casa.

Il debutto è il momento in cui il pubblico può osservare le prime impressioni reciproche e cominciare a conoscere le personalità in gioco. Il racconto alterna gli ingressi, le immagini dalla casa e il confronto in studio. Per chi segue il reality dall’inizio, questa puntata offre i riferimenti necessari per leggere le relazioni che si svilupperanno nelle settimane successive.

Sport stasera in TV: Italia–Slovenia e Besiktas–Marsiglia

Su Rai 2 alle 20:55 l’Italia affronta la Slovenia nella fase a gruppi degli Europei di pallavolo maschile. La partita si disputa al PalaPanini di Modena. L’orario precede quello consueto di molti programmi di prima serata: conviene quindi sintonizzarsi prima delle 21.

Il calcio occupa invece la serata di TV8: alle 21:00 è in programma Besiktas–Olympique Marsiglia, incontro di Europa League a Istanbul. Dopo il fischio finale, TV8 Football Night accompagna il pubblico con l’analisi della partita. Sono due alternative per chi preferisce l’imprevedibilità della competizione in diretta.

Piazzapulita, Dritto e rovescio e Le cose che non sai

Corrado Formigli su La7 e Paolo Del Debbio su Rete 4 presidiano l’approfondimento del giovedì. Piazzapulita combina servizi sul campo e discussione in studio; Dritto e rovescio affronta il dibattito pubblico attraverso confronti e testimonianze. I due programmi sono una scelta per chi vuole seguire l’attualità oltre i notiziari.

Su Rai 3, Le cose che non sai propone un diverso tipo di indagine. Eleonora Daniele accompagna personaggi noti alla scoperta delle proprie radici: la dimensione familiare permette di osservare aspetti meno conosciuti di persone abitualmente viste in pubblico.

I film su Sky Cinema giovedì 17 settembre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Romeo è Giulietta . Pilar Fogliati interpreta un’attrice che, dopo un’audizione negativa, si presenta sotto un’identità maschile per ottenere una parte in Romeo e Giulietta. La commedia di Giovanni Veronesi intreccia finzione teatrale, ambizioni professionali e complicazioni sentimentali.

– . Pilar Fogliati interpreta un’attrice che, dopo un’audizione negativa, si presenta sotto un’identità maschile per ottenere una parte in Romeo e Giulietta. La commedia di Giovanni Veronesi intreccia finzione teatrale, ambizioni professionali e complicazioni sentimentali. Sky Cinema Uno, ore 23:10 – Idoli – Fino all’ultima corsa . Il mondo delle corse motociclistiche diventa il terreno di un confronto fra talento, disciplina e rapporti familiari. Il giovane Edu deve misurarsi con le aspettative del padre e con una competizione che richiede molto più della velocità.

– . Il mondo delle corse motociclistiche diventa il terreno di un confronto fra talento, disciplina e rapporti familiari. Il giovane Edu deve misurarsi con le aspettative del padre e con una competizione che richiede molto più della velocità. Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – Chaos Walking. Tom Holland e Daisy Ridley sono i protagonisti di un’avventura ambientata in un mondo nel quale i pensieri maschili diventano percepibili. L’arrivo di una ragazza sconosciuta incrina le certezze del protagonista e lo spinge a interrogarsi sulla propria comunità.

Stasera in TV, giovedì 17 settembre: cosa scegliere

Per una serata di cinema italiano, Napoli – New York è la proposta centrale di Rai 1. Chi preferisce il thriller può orientarsi su The Foreigner oppure sul mistero di Angeli e demoni.

Il debutto del Grande Fratello VIP è l’appuntamento per gli appassionati di reality. Paolo Cevoli su Nove offre invece una serata comica costruita sul racconto e sui ricordi.

Per lo sport la scelta è tra pallavolo su Rai 2 e calcio su TV8; per l’attualità, Piazzapulita e Dritto e rovescio iniziano rispettivamente alle 21:15 e alle 21:33.

Programmazione verificata al 16 settembre 2026. Gli orari possono subire variazioni.