Sono terminate le riprese di Nella gioia e nel dolore, ultimo film di Ferzan Ozpetek. Ad annunciarlo è lo stesso regista con un post sui social.

Nella gioia e nel dolore riprese terminate, le parole del regista

Ferzan Ozpetek ha scelto di annunciare la fine delle riprese di Nella gioia e nel dolore pubblicando sui suoi profili social due citazioni, una dell’attore britannico Peter Ustinov e l’altra di Don Francesco. La prima recita: “L’amore è un atto di perdono interminabile, uno sguardo tenero che diventa un’abitudine”. La seconda, più lunga, afferma: “Spesso ci lasciamo intrappolare dall’orgoglio e dalle parole di troppo, dimenticando che la bellezza dei legami non sta nell’essere perfetti, ma nel sapersi ritrovare ogni volta. Ti auguro un felice lunedì e che in tutte le relazioni per te importanti ci possa essere sempre quello sguardo tenero più forte di qualsiasi malinteso“.

A corredo di tali frasi ci sono una serie di immagini tratte direttamente dal set e ritraenti Ferzan Ozpetek in compagnia del ricchissimo cast di attori coinvolti. La pellicola, realizzata dalla Marco Belardi Production, Faros Film, A1 Pictures e Vision Distribution in collaborazione con Sky Italia, arriverà nei cinema del nostro paese in concomitanza con la festività di Natale.

La trama

Le riprese di Nella gioia e nel dolore sono durate circa tre mesi. Il primo ciak è avvenuto a metà di giugno, mentre l’annuncio della fine delle registrazioni è arrivato da Ferzan Ozpetek nella serata di lunedì 14 settembre. I set sono stati montati a Roma, che si conferma essere una location privilegiata per il regista, che ha scelto la Capitale per fare da sfondo ad altri suoi successi come Diamanti, Le Fate Ignoranti e La Dea Fortuna.

La trama di Nella gioia e nel dolore verte intorno a una diva del cinema e alla sua storia. La pellicola esplora, in particolare, le diverse stagioni della protagonista, dai grandi successi ai periodi di maggiore difficoltà. Il tutto celebrando l’importanza di avere dei legami solidi di amicizia, grazie ai quali si riescono a superare anche i momenti in cui tutto sembra andare per il verso sbagliato.

Nella gioia e nel dolore riprese terminate, il cast

Di primissimo livello il cast degli attori coinvolti durante Nella gioia e nel dolore. Vi sono, infatti, alcuni fra i volti più celebri del cinema italiano, fra cui Vanessa Scalera, Carmine Recano, Milena Vukotic, Luca Argentero e Loredana Cannata. Per la prima volta, poi, lavora con Ferzan Ozpetek l’attrice Sabrina Ferilli.

Non mancano i volti che rendono internazionale il progetto. Nella pellicola, a tal proposito, sono coinvolti degli attori conosciuti anche all’estero, ovvero Alvise Rigo (già nel cast de Il Rifugio Atomico ed Emily in Paris) e lo spagnolo Miguel Angel Silvestre (Sense8, La Casa di Carta).

Infine, vanno segnalate le partecipazioni di Mara Venier, conduttrice che a fine settembre tornerà in onda tutte le domeniche con Domenica In, e la cantante Amanda Lear, protagonista di un cameo.