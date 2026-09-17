Un’estate in Istria è un film sentimentale tedesco del 2021 diretto da Tomasz Emil Rudzik, in onda su Rai Premium. Il titolo originale è Ein Sommer in Istrien e appartiene al ciclo di film romantici tedeschi Ein Sommer in….

Protagonista è Sophie Pfennigstorf nel ruolo di Anne Schuster, talent scout calcistica che raggiunge l’Istria per il matrimonio della migliore amica Laura. Quella che dovrebbe essere una breve pausa dal lavoro cambia completamente quando Anne scopre il giovanissimo talento Matija e incontra nuovamente Darijo, il suo primo grande amore.

Regia, produzione e protagonisti del film Un’estate in Istria

La regia è di Tomasz Emil Rudzik, mentre la sceneggiatura è firmata da Lucia Mann e Jens Urban.

La produzione è affidata a Moviepool GmbH per ZDF.

La fotografia è di Enzo Brandner, mentre le musiche sono composte da Martina Eisenreich.

Sophie Pfennigstorf interpreta Anne Schuster, professionista che dedica praticamente ogni momento della propria vita alla ricerca di giovani promesse del calcio.

Vladimir Korneev è Darijo, suo amore di gioventù e padre di Matija.

Tim Borys interpreta invece Zoran, fratello dello sposo e uomo che si avvicina ad Anne proprio mentre la presenza di Darijo riporta alla luce emozioni che sembravano dimenticate.

Dove è stato girato?

Un’estate in Istria è stato girato interamente in Croazia, nella penisola istriana, tra il 31 maggio e il 26 giugno 2021.

La produzione ha lavorato per 22 giorni in numerose località della regione.

Tra i luoghi utilizzati figurano Orsera, il Canale di Leme, Rakotule, Portole, Montona, Peroj e Maslinica nei pressi di Fasana.

Particolarmente riconoscibili sono gli edifici storici di Portole e i panorami di Montona e Valle d’Istria.

A differenza di molte produzioni romantiche che utilizzano un’altra regione per simulare la destinazione della storia, in questo caso l’Istria interpreta realmente se stessa.

Trama del film Un’estate in Istria

Anne Schuster lavora come talent scout nel mondo del calcio.

La sua professione occupa praticamente ogni momento della giornata.

Anche quando raggiunge l’Istria per partecipare al matrimonio della migliore amica Laura con Vlado, Anne non riesce realmente a smettere di lavorare.

Passando vicino a un campo da calcio nota un ragazzino di dodici anni.

Si chiama Matija.

Anne comprende immediatamente di trovarsi davanti a un talento fuori dal comune.

Registra alcuni filmati delle sue giocate e li invia al proprio superiore in Germania.

La risposta è entusiasta.

Matija potrebbe essere seguito da un importante club e per Anne la scoperta rappresenterebbe un grande risultato professionale.

C’è però qualcosa che ancora non sa.

Matija è il figlio di Darijo.

Darijo è stato il primo grande amore di Anne.

Quindici anni prima la loro relazione era finita dolorosamente proprio a causa del calcio.

Lui frequentava un centro sportivo e aveva messo gli allenamenti davanti al rapporto con Anne.

Quando non si era presentato al ballo di fine anno, lei aveva deciso impulsivamente di lasciarlo.

I due non si erano più incontrati.

Ritrovarsi in Istria riporta immediatamente alla luce sentimenti irrisolti.

Darijo permette inoltre che il matrimonio di Laura venga organizzato nella propria proprietà dopo che alcuni imprevisti rendono inutilizzabile la location iniziale.

Anne e Darijo sono quindi costretti a trascorrere sempre più tempo insieme.

Contemporaneamente Anne conosce meglio Zoran, fratello di Vlado e co-testimone del matrimonio.

Zoran è attratto da lei e tra i due nasce un’intesa spontanea.

Anne si trova così divisa tra un sentimento nuovo e il ritorno dell’uomo che aveva amato da ragazza.

La situazione precipita quando Darijo scopre che Anne ha segnalato Matija a un club tedesco.

Teme che il riavvicinamento sia stato soltanto una strategia per convincerlo a lasciare partire il figlio.

Spoiler finale

Darijo si sente tradito e allontana Anne.

Anche Zoran comprende che il rapporto della donna con il passato è molto più complesso di quanto sembrasse.

Anne decide quindi di lasciare l’Istria.

Prima di partire, però, cerca di chiarire definitivamente le proprie intenzioni.

Non vuole sottrarre Matija alla famiglia né utilizzare Darijo per ottenere un successo professionale.

Ha semplicemente riconosciuto nel ragazzo un talento straordinario e ritiene che debba essere lui, insieme alla famiglia, a decidere quale strada seguire.

La situazione porta anche Darijo a confrontarsi con il proprio passato.

Anni prima era stato proprio il calcio a determinare la fine della relazione con Anne.

Ora rischia di commettere l’errore opposto, impedendo al figlio di esplorare le proprie capacità soltanto per paura di perderlo.

Matija ottiene così la possibilità di continuare a coltivare seriamente il proprio talento.

Anne comprende contemporaneamente che il ritorno di Darijo le è servito soprattutto a chiudere una ferita rimasta aperta per quindici anni.

Il sentimento del passato non può semplicemente essere ricreato.

Il rapporto che guarda realmente al futuro è quello nato con Zoran.

Anne smette quindi di fuggire dalle proprie emozioni e sceglie di concedere una possibilità alla relazione con lui.

Il matrimonio di Laura e Vlado e il futuro calcistico di Matija completano così un viaggio che per Anne era iniziato come una breve parentesi e si trasforma invece nell’occasione per ridefinire sia la vita sentimentale sia il rapporto con il proprio lavoro.

Cast completo del film Un’estate in Istria

Sophie Pfennigstorf interpreta Anne Schuster. Vladimir Korneev e Tim Borys sono invece i due uomini che rappresentano rispettivamente il passato e una possibile nuova fase della sua vita.