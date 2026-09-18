Destinazione paradiso è un film sentimentale statunitense del 2022, diretto da Dustin Rikert e proposto da Tv8. Il titolo originale è Two Tickets to Paradise. I protagonisti sono Ashley Williams e Ryan Paevey, interpreti di Hannah Holt e Josh Wyatt. La durata è di circa 84 minuti.

Due matrimoni annullati e una partenza per le Hawaii mettono sulla stessa strada due persone appena abbandonate. Hannah e Josh si conoscono nel momento in cui i loro progetti sembrano crollati: la vacanza diventa l’occasione per capire quali desideri appartengano davvero a loro e quali fossero soltanto abitudini di coppia.

Regia, produzione e protagonisti del film Destinazione paradiso

La regia è firmata da Dustin Rikert, mentre la sceneggiatura è di Tracy Andreen e Kevin P. Taft. Il film appartiene alla programmazione romantica di Hallmark Channel, che lo ha trasmesso negli Stati Uniti il 25 giugno 2022, all’interno del ciclo estivo Summer Nights.

Tra le società coinvolte figurano Island Film Group, Synthetic Cinema International e Crown Media Productions. I produttori sono Ricardo S. Galindez e Roy Tjioe. La fotografia è curata da Newton TerMeer e il montaggio da Kat Spiess.

Ashley Williams interpreta Hannah, che affronta ogni scelta attraverso programmi e liste. Ryan Paevey è Josh, più incline a spostarsi e improvvisare. Mary-Margaret Humes interpreta Alice, una conoscente di lunga data della famiglia di Josh, che vive alle Hawaii e diventa un punto di riferimento durante il soggiorno.

Dove è stato girato?

Destinazione paradiso è stato girato realmente alle Hawaii, sull’isola di Oahu. La lavorazione ha interessato soprattutto Honolulu e l’area di Waikiki.

Il resort dalla caratteristica facciata rosa è il The Royal Hawaiian, situato al 2259 di Kalakaua Avenue, sul lungomare di Waikiki. La struttura ha ospitato numerose scene interne ed esterne, comprese attività che coinvolgono gli ospiti dell’albergo.

Altre sequenze sfruttano le spiagge, i mercati e gli ambienti cittadini di Honolulu. L’isola accompagna così entrambe le anime della vacanza: quella organizzata da Hannah e quella più spontanea suggerita da Josh.

Trama del film Destinazione paradiso

Hannah Holt è pronta a sposare Marcus quando la sorella Cee Cee le comunica che lui ha rinunciato alle nozze. Sconvolta, Hannah cerca di sottrarsi agli sguardi degli invitati e fugge dalla situazione ancora vestita da sposa.

Anche Josh Wyatt ha appena ricevuto una notizia dolorosa: Becca gli restituisce l’anello e gli dice che non può sposarlo. Hannah e Josh si ritrovano su una panchina e scoprono di condividere la stessa delusione.

Durante la conversazione emerge il viaggio alle Hawaii che Hannah aveva tanto desiderato. Josh la incoraggia a partire comunque. Lei gli propone di fare altrettanto, anche se lui e Becca non avevano organizzato una vera luna di miele.

I due si incontrano nuovamente in viaggio e finiscono nello stesso resort. Circondati da coppie, decidono di trascorrere del tempo insieme. La solitudine diventa meno pesante, mentre le differenze di carattere producono piccoli contrasti e una crescente curiosità reciproca.

Hannah ha già un programma di attività e ristoranti. Josh preferisce lasciarsi guidare dalle occasioni. Attraverso le esperienze condivise, lei comincia ad accettare gli imprevisti e lui scopre il piacere di fermarsi accanto a qualcuno.

L’amicizia assume una dimensione romantica. Tuttavia, l’arrivo di Marcus, intenzionato a recuperare il rapporto, obbliga Hannah a confrontare ciò che aveva progettato con quello che sta provando. Anche Josh deve chiarire il legame con Becca prima di poter scegliere un futuro diverso.

Spoiler finale

Hannah decide di non tornare con Marcus. Riconosce che la loro unione funzionava soprattutto sulla carta e che il viaggio le ha fatto desiderare una vita meno rigidamente programmata. Josh chiarisce a sua volta con Becca le ragioni della separazione.

Dopo il ritorno, Hannah e Josh si incontrano di nuovo. Lui ha rinunciato a gestire l’attività di Alice alle Hawaii, ha comprato una casa e sta sviluppando con Greg Veer, un’applicazione per aiutare i viaggiatori a scoprire percorsi meno convenzionali.

Entrambi hanno modificato qualcosa: Hannah concede spazio alla spontaneità, Josh cerca maggiore stabilità. Sapendo di essere finalmente liberi dai precedenti rapporti, possono riconoscere il sentimento nato tra loro.

Il film si conclude con Hannah e Josh sposati e pronti per la loro luna di miele. La vacanza iniziata dopo due matrimoni mancati conduce dunque a un’unione scelta con una consapevolezza nuova.

Cast del film Destinazione paradiso