The Weapon – Il mandante è un film d’azione e thriller statunitense del 2023, diretto e interpretato da Tony Schiena, in onda su Rai 4. Il titolo originale è The Weapon e la durata è di circa 85 minuti.

Schiena interpreta Dallas Ultio, un combattente che colpisce bande di motociclisti, trafficanti e laboratori di droga. La sua avanzata sconvolge gli affari della criminalità organizzata, mentre il rapimento di Iris lo spinge verso Las Vegas. Il mistero riguarda soprattutto le persone che orientano la sua missione.

Regia, produzione e protagonisti del film The Weapon – Il mandante

La regia è firmata da Tony Schiena, coinvolto anche nella scrittura insieme a Michael Caissie. La produzione comprende Backbone Pictures, Grindstone Entertainment Group e Lionsgate. L’uscita statunitense nelle sale selezionate e sulle piattaforme digitali risale al 17 febbraio 2023.

La fotografia è di Mark Atkins e Michael Su. Il montaggio è curato da Mark Atkins e Sandra Hillen, mentre le musiche sono di Damon Criswell, Brian Jackson Harris e Michael Wickstrom.

Accanto a Schiena, AnnaLynne McCord interpreta Iris e Sean Patrick Flanery è Antano. Richard Grieco interpreta il criminale Lars; Jack Kesy è Vinny. Completano il gruppo principale Cuba Gooding Jr. come Blue, Bruce Dern come Doris e Jeff Fahey come Voner.

Dove è stato girato?

La lavorazione di The Weapon – Il mandante comprende unità di ripresa attive a Miami, in Florida, e Las Vegas, in Nevada. Le attività della seconda unità e della regia d’azione collegano espressamente la produzione a queste due città.

L’ambientazione del racconto attraversa invece l’Ovest degli Stati Uniti e converge sulla criminalità di Las Vegas. È una distinzione utile: il luogo nel quale si svolge una scena non coincide necessariamente con quello impiegato per realizzarla.

Non è disponibile una ricostruzione pubblica sufficientemente precisa dei singoli edifici e degli indirizzi utilizzati. Il rifugio di Lars e gli altri spazi criminali vanno quindi considerati ambienti della finzione, senza attribuire loro una sede reale specifica.

Trama del film The Weapon – Il mandante

Dallas Ultio conduce una guerra personale contro organizzazioni criminali che operano tra droga e sfruttamento. Addestrato al combattimento, affronta gli avversari anche quando sono più numerosi e distrugge le attività che incontra lungo il percorso.

Le sue incursioni colpiscono laboratori di metanfetamina e bande di motociclisti, danneggiando interessi che fanno capo a Lars. Per il boss, Dallas è un problema economico e una minaccia alla propria posizione: vuole scoprire chi lo stia utilizzando contro di lui.

La pressione si concentra su Iris, la donna alla quale Dallas è legato. La sua prigionia trasforma la missione in una corsa per raggiungerla, ma rende anche il protagonista più esposto alle trappole dei nemici.

Dallas è cercato contemporaneamente dalla malavita e dalle forze dell’ordine. Antano segue la sua scia, mentre intermediari e uomini armati cercano di approfittare della caccia. In questo scenario non è semplice distinguere chi voglia arrestarlo da chi intenda consegnarlo al boss.

Il protagonista trova appoggi lungo la strada, tra cui Trish, ma gli scontri producono nuove perdite. La violenza investe anche chi sceglie di aiutarlo e rende sempre più difficile separare il desiderio di giustizia dalla vendetta.

Quando viene catturato e sottoposto a tortura, Dallas non rivela il nome di un mandante. La domanda continua a dominare il confronto con Lars: la furia dell’uomo sembra personale, ma attorno a lui agiscono figure come Blue e Voner, la cui influenza emerge soltanto progressivamente.

La resa dei conti avvicina Dallas a Iris e porta le autorità verso il nascondiglio. Il salvataggio, tuttavia, non basta a chiarire il significato dell’intera operazione.

Spoiler finale

Lars riesce a fuggire. Iris rivela che ha collaborato sotto costrizione perché il criminale teneva prigioniera sua figlia Sarah. Dallas scopre che la bambina non è sua figlia e ottiene da Antano la promessa di proteggere entrambe.

Dallas non viene arrestato. Voner gli propone di proseguire la missione con l’aiuto di Antano e richiama il suo desiderio di trovare l’assassino del padre. La caccia rimane quindi aperta.

La rivelazione decisiva arriva nel colloquio conclusivo tra Voner e Doris. Blue ha trasformato Dallas in un’arma, ma non riesce a controllarlo; i due intendono assumerne il controllo. Emerge inoltre che Iris è stata usata come esca, una scelta che deve restare nascosta al protagonista.

Il finale lascia Dallas vivo e ancora operativo, senza un ricongiungimento romantico risolutivo. Chi lo manovra teme che possa scoprire l’inganno e rivolgere contro di loro la stessa violenza impiegata contro i criminali.

Cast del film The Weapon – Il mandante