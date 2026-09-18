Si intitola FOMO Fear Of Missing Out la nuova docu-serie rilasciata su RaiPlay. La piattaforma online della TV di Stato ha lanciato il nuovo prodotto nella giornata di giovedì 17 settembre.

FOMO Fear Of Missing Out RaiPlay, regista e dove è girata

FOMO Fear Of Missing Out è un format originale realizzato dalla Direzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali, scritto da Pietro Daviddi e David Gallerano, che hanno curato anche la regia. La società che ha firmato la realizzazione della produzione è la OUR Films.

Nella docu-serie è protagonista la musica. La narrazione, articolata in 12 episodi, è arricchita da un brano inedito della cantautrice Ariete. La colonna sonora, invece, è prodotta dai Voga, duo artistico formato da Enrico Esposito e Lorenzo Biscione.

FOMO Fear Of Missing Out RaiPlay, la trama

L’obiettivo di FOMO Fear Of Missing Out, in onda su RaiPlay, è quello di seguire il percorso verso la Maturità di un gruppo di giovani del Liceo Vittoria Colonna di Roma. I protagonisti, dunque, non sono degli attori professionisti, bensì degli studenti reali, che le telecamere hanno seguito per un anno, dal primo giorno di scuola fino ai temutissimi esami dal cui esito dipende l’ottenimento del Diploma.

Un anno che rappresenta uno spartiacque e che porta con sé numerosi fattori: la tristezza per la consapevolezza di dover abbandonare dopo cinque anni i propri professori e compagni di scuola, la gioia e la soddisfazione per un viaggio che si sta per concludere e la tensione per quel che sarà il futuro: lavoro o università?

La narrazione, durante FOMO, si contraddistingue per uno stile diretto, con un linguaggio giovanile che coinvolge anche i social, con le puntate che mostrano i reels e le chat fra gli studenti su WhatsApp.

I temi della nuova generazione

Nel corso di FOMO Fear Of Missing Out le telecamere realizzano un racconto a tutto tondo dei protagonisti: non solo le lezioni in classe, ma anche ciò che accade fuori dalle aule scolastiche, nelle case e all’interno delle loro famiglie. Gli appuntamenti propongono un focus su alcuni momenti chiave delle vite degli studenti, come le feste per i diciottesimi, l’autogestione, le gite e i pensieri dell’Erasmus.

FOMO, dunque, offre uno sguardo inedito su quel che accade oggi ai giovani, le loro paure e i desideri più profondi, ma anche l’ansia, soprattutto quella dell’esclusione, il fenomeno della Fear Of Missing Out che dà il titolo della docu-serie.