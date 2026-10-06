Il coraggio di riprovarci è un film televisivo sentimentale del 2023, diretto da Heather Hawthorn Doyle e proposto su Tv8. Il titolo originale è The More Love Grows. La produzione statunitense e canadese dura circa 84 minuti e ha come protagonisti Rachel Boston e Warren Christie.

Al centro del racconto c’è una donna che deve ripensare la propria quotidianità dopo due cambiamenti ravvicinati: la partenza della figlia per l’università e la richiesta di separazione del marito. L’arrivo di un cane randagio apre uno spazio inatteso fra il dolore per ciò che finisce e la curiosità per quello che può ancora cominciare.

Regia, produzione e protagonisti del film Il coraggio di riprovarci

La sceneggiatura è firmata da Anne Abramowitz Junget. Il film è realizzato da Front Street Pictures e Grows Road Productions per il circuito Hallmark. Fra i crediti figurano il produttore Charles Cooper, il direttore della fotografia Shawn Seifert, il montatore Jason Schneider e il compositore Vincent Mai. La prima trasmissione statunitense risale al 18 agosto 2023.

Rachel Boston interpreta Helen, mentre Warren Christie è Ben, l’uomo che la aiuta a occuparsi del nuovo arrivato. Patrick Gilmore interpreta Paul, il marito, e Roan Curtis è Aly, la figlia. Le presenze di Susan e Cindy allargano la storia al rapporto con la famiglia e con le amicizie: Helen riceve consigli diversi e deve imparare a scegliere quali ascoltare.

Dove è stato girato Il coraggio di riprovarci?

Le riprese si sono svolte a Vancouver, nella Columbia Britannica, in Canada. La lavorazione è stata realizzata nel giugno 2023. Il film utilizza una dimensione prevalentemente quotidiana, fatta di abitazioni, incontri e spazi nei quali i protagonisti si confrontano con abitudini consolidate.

Non sono documentati con sufficiente precisione gli indirizzi di tutte le singole location. Vancouver resta quindi il riferimento geografico delle riprese, senza attribuire arbitrariamente a edifici o parchi della città le scene del racconto. Gli ambienti domestici hanno soprattutto una funzione narrativa: la casa di Helen, prima organizzata intorno alla famiglia, deve trovare un nuovo equilibrio.

Trama di Il coraggio di riprovarci

Helen e Paul accompagnano Aly al college. La madre fatica a separarsi dalla ragazza, mentre il marito pensa alla possibilità di recuperare la vita di coppia precedente alla genitorialità. Dopo un viaggio di lavoro, però, Paul annuncia di avere ottenuto un impiego a Denver e di voler partire da solo. La decisione arriva quando il loro ventesimo anniversario è ormai vicino.

Helen si ritrova così ad affrontare contemporaneamente la distanza dalla figlia e la crisi matrimoniale. Un cane senza collare continua a presentarsi vicino alla sua abitazione. Pur non avendo esperienza con gli animali, la donna finisce per accoglierlo e lo chiama Elmer, perché sembra essersi attaccato a lei come la colla.

Per capire come prendersene cura si rivolge a Ben, che sta completando gli studi di veterinaria. Le necessità del cane le impongono nuovi ritmi e la spingono a uscire dalle proprie consuetudini. Il rapporto con Ben cresce attraverso questa familiarità, mentre Helen torna a considerare un desiderio personale lasciato in secondo piano: dedicarsi all’illustrazione di libri per bambini.

Anche Aly incontra difficoltà. Il tentativo di inserirsi nella vita universitaria la distrae dagli studi e mette a rischio la borsa di studio. Intanto Susan, la madre di Helen, insiste sull’importanza di salvare il matrimonio. Le tre generazioni si trovano così a misurare le proprie aspettative con una realtà meno ordinata di quanto avessero immaginato.

Come finisce Il coraggio di riprovarci: finale spiegato

Attenzione: seguono spoiler. Paul torna sui propri passi e propone di tentare una riconciliazione. Helen, però, rifiuta: comprende che il trasferimento corrisponde davvero ai desideri del marito e che tornare insieme non risolverebbe automaticamente la distanza maturata fra loro.

La conclusione conferma la scelta di Helen di andare avanti. Elmer rimane con lei e il rapporto con Ben apre una nuova possibilità affettiva. Il senso dell’epilogo è soprattutto l’autonomia conquistata dalla protagonista: può accettare la fine del matrimonio senza rinunciare alla famiglia, alle proprie aspirazioni e alla disponibilità a costruire nuovi legami. Il titolo italiano richiama proprio questa decisione di rimettersi in gioco.

Cast di Il coraggio di riprovarci