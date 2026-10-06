Martedì 6 ottobre va in onda, su Canale 5, la prima puntata della nuova edizione di Zelig 30. La storica trasmissione dedicata alla comicità parte alle 21:45 circa, subito dopo la fine de La Ruota della Fortuna.

Zelig 30 puntata 6 ottobre, previste quattro nuove puntate

Quella in partenza il 6 ottobre è un’edizione che promette di essere ricca di novità per Zelig 30. Lo show è firmato da Gino & Michele e Giancarlo Bozzo, gli autori storici che hanno curato il programma sin dal suo debutto datata 1996.

L’edizione è formata da un totale di quattro puntate, che salvo improvvise modifiche di programmazione tv dovrebbero andare in onda per altrettante settimane nel prime time del martedì di Canale 5. Inoltre, è possibile fruire dei contenuti anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Le novità

La principale novità del nuovo ciclo di puntate di Zelig è rappresentata dai conduttori. Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, storica coppia di presentatori del format, sono assenti e al loro posto c’è Michelle Hunziker, che dunque torna in tv dopo aver concluso la seconda edizione di Super Karaoke. Per Hunziker quello a Zelig non è un debutto assoluto, avendo già guidato la quinta, la sesta e la diciottesima edizione. Al fianco della conduttrice ci sono Ale e Franz, duo comico che per decenni ha fatto parte del cast.

Altra novità introdotta a Zelig 30 è la rubrica del Best Minute. Si tratta di un talent che mette in gara i momenti più esilaranti della storia della trasmissione. A fare da giudici vi sono tre volti noti della comicità italiana, ovvero Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro ed Elio. Ciascuno di loro, in ogni appuntamento, deve proporre quello che considera il minuto più divertente e al termine devono decidere, insieme, quale contributo è il più divertente.

Zelig 30 puntata 6 ottobre, il cast

Nelle quattro puntate di Zelig 30 si alternano, sul palco, alcuni dei comici che hanno contribuito nel tempo a fare la storia dello show, da Raul Cremona a Enrico Bertolino, passando per Paolo Cevoli, Leonardo Manera, Dario Vergassola e Anna Maria Barbera, divenuta nota per il suo personaggio di Sconsolata. Altri comici che sono coinvolti del format sono Nuzzo Di Biase, Antonio Ornano, Luca Ravenna, Maurizio Lastrico, Vincenzo Comunale, Senso d’Oppio, Dado e Francesco Migliazza. A loro si uniscono, in ogni puntata, diversi altri ospiti. I monologhi dei comici, durante gli appuntamenti, si alternano alla musica dal vivo della Roy Paci Òrchestra. L’ospite della prima puntata è Gerry Scotti.