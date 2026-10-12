Amore a regola d’arte è un film televisivo statunitense del 2023, di genere sentimentale, in onda su Tv8. Diretto da Sam Irvin, ha come protagonisti Jodie Sweetin e Brent Bailey. Il titolo originale è Craft Me a Romance e la durata è di circa 86 minuti. La storia mette in relazione la difesa di un piccolo negozio di articoli creativi e l’incontro con un uomo che nasconde un legame decisivo con la concorrenza.

Al centro del racconto c’è Nicole Borden, che ha investito nella propria attività passione e speranze. L’arrivo di una grande impresa minaccia il futuro del negozio, ma porta anche una possibilità sentimentale. La protagonista deve capire come proteggere l’eredità della sua famiglia senza rinunciare alla fiducia nelle persone.

Regia, produzione e protagonisti del film Amore a regola d’arte

La regia è firmata da Sam Irvin. La sceneggiatura è di Terence Brody, con contributi alla storia di Lindy Ryan, Derek Sulek e Oren Kamara. Fra le società di produzione figurano Fade to Black Films e ZMA Films. Oren Kamara e Derek Sulek sono i produttori del film.

La fotografia è curata da Chad Narducci, le musiche sono di MJ Mynarski e il montaggio è di Samuel Means. Il tono della commedia si sviluppa attraverso gli incontri fra i personaggi, mentre le attività manuali offrono occasioni per avvicinarsi e condividere idee. Il negozio diventa il punto di incontro fra la dimensione professionale e quella affettiva.

Jodie Sweetin interpreta Nicole Borden e Brent Bailey è Mathew. Maxwell Caulfield interpreta Alfred, padre di Mathew. Nel gruppo dei personaggi che accompagnano la vicenda figurano anche Sarah, Eric e Luke. Il conflitto economico coinvolge così una rete di persone, oltre alla coppia protagonista.

Dove è girato Amore a regola d’arte

Amore a regola d’arte è stato girato a Seal Beach, in California. La cittadina costiera appartiene alla contea di Orange, negli Stati Uniti. La lavorazione sul posto è stata raccontata dal produttore Derek Sulek, che ha sottolineato il coinvolgimento dell’economia e delle professionalità locali.

La scelta di una piccola comunità è coerente con il tema della storia, incentrata sul valore di un’attività commerciale per chi la frequenta. Il negozio immaginario The Crafty Companion è il centro della vicenda: il suo futuro riguarda Nicole, i collaboratori e i clienti che riconoscono in quello spazio un punto di riferimento.

Trama di Amore a regola d’arte

Nicole Borden gestisce The Crafty Companion, un negozio di materiali per l’arte e il fai-da-te. L’attività è legata alla storia della sua famiglia e al rapporto con la comunità. Per Nicole, difenderla significa conservare un luogo nel quale la creatività delle persone trova spazio e incoraggiamento.

L’apertura di un punto vendita della catena Mitchell’s Art and Craft Supplies cambia gli equilibri. Nicole riceve un ultimatum: vendere oppure affrontare una concorrenza capace di costringerla alla chiusura. Cerca quindi soluzioni per aumentare le vendite e continuare a lavorare, mentre la pressione rende ogni decisione più difficile.

In questo periodo incontra Mathew. Fra i due nasce un’intesa alimentata dagli interessi condivisi e dalle occasioni trascorse insieme. La nuova relazione sembra offrire a Nicole una parentesi felice, ma Mathew è il figlio dell’uomo che minaccia la sua attività. Il legame con Mitchell’s rende la sua reticenza particolarmente dolorosa.

Quando la verità emerge, la fiducia fra i protagonisti si incrina. Nicole deve fare i conti con la prospettiva di perdere il negozio e con la delusione sentimentale. Mathew comprende che riparare il rapporto richiede un cambiamento concreto nel modo di gestire l’impresa, oltre alle scuse.

Come finisce Amore a regola d’arte: il finale spiegato

Nel finale Alfred si ritira e affida l’azienda a Mathew. Il figlio decide di introdurre un modello diverso: prodotti realizzati dagli artigiani locali, eventi creativi e un angolo dedicato al caffè. Le idee di Nicole diventano parte del nuovo progetto commerciale.

Nicole perdona Mathew. Lui le propone una fusione che mantenga l’eredità del negozio nel nome Mitchell’s Crafty Companion, mentre Sarah viene scelta per gestire il punto vendita. La soluzione supera lo scontro iniziale trasformandolo in una collaborazione.

La conclusione comprende anche la proposta di matrimonio: Mathew chiede a Nicole di costruire una vita insieme e lei accetta. Il lieto fine unisce quindi la riconciliazione della coppia a un nuovo futuro professionale, nel quale il contributo della protagonista viene riconosciuto e valorizzato.

Cast di Amore a regola d’arte