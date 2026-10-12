Lunedì 12 ottobre, su NOVE, va in onda un nuovo appuntamento di Little Big Italy. Il programma è proposto dalle ore 21:25 circa.

Little Big Italy 12 ottobre, protagonista Formentera

Alla conduzione di Little Big Italy torna lo chef Francesco Panella, che ogni settimana raggiunge una città del mondo alla ricerca dei migliori ristoranti italiani. In particolare si sfidano tre concorrenti, italiani espatriati che a turno accompagnano il presentatore e gli sfidanti nel locale che loro considerano il migliore.

Qui si svolge un pasto articolato in tre portate: quella del concorrente che ha scelto il locale, quella del ristoratore e la voglia fuori menù di Panella. Al termine di ciascun pasto, gli sfidanti danno dei voti e quello che alla fine ha ricevuto il punteggio totale più alto è il vincitore.

La puntata del 12 ottobre di Little Big Italy è ambientata a Formentera. Si tratta di una delle capitali del turismo internazionale, posta nell’arcipelago spagnolo delle Baleari.

Le storie di Silvia e Marco

Durante Little Big Italy del 12 ottobre presenzia, in primis, Silvia. Si è trasferita oramai da 40 anni a Formentera, dove è rimasta affascinata dall’energia che descrive “curativa e molto forte“. Ammette: “Quando sono arrivata io qui non c’erano i social né i telefoni. La mia passione attuale è lo yoga kundalini, tanto che ho fatto un tempio che è diventato un centro esoterico nel quale facciamo le cerimonie purificatrici e le feste della luna piena“. Il suo locale italiano del cuore è Cafè del Lago.

A seguire, nella puntata odierna dello show è protagonista Marco. Artigiano di design, è a Formentera da 30 anni per una casualità: “Io avevo un locale a Genova, un mio amico lavorava qui in un tour operator e mi ha proposto di aprire qui un ristorantino di cucina genovese e così feci. Poi ho abbandonato la ristorazione per vari motivi e ho iniziato a collaborare con un mio amico che è un interior designer. Ho la cucina dentro perché vengo da una famiglia di cuochi“. Ha deciso di gareggiare con ChezzGerdi.

Little Big Italy 12 ottobre, Velia ultima concorrente

Infine, a Little Big Italy è in gara Velia. Ha raggiunto Formentera dopo una crisi personale e qui ha ritrovato la sua pace: “Sedici anni fa sono venuta qui con il mio fidanzato per trovare mio fratello, poi il fidanzato è andato via mentre io sono rimasta. Sono una massaggiatrice olistica e credo che in questa epoca ci sia bisogno di aiutare gli altri. Conosco ogni angolo di Formentera e posso dire di vivere in un paradiso“. Il ristorante del cuore della concorrente è Boccasalina.