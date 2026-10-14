Un amore da riscrivere è un film televisivo statunitense del 2024, di genere commedia romantica, in onda su Tv8. Il titolo originale è Love’s Second Act. La regia è di Sam Irvin, con Jodie Sweetin e Tilky Jones come protagonisti. La durata è di circa 90 minuti. Il racconto unisce il ritorno nella propria città e una seconda occasione con un amore mai del tutto dimenticato.

Al centro della vicenda c’è Jamie Leoni, una cineasta che ha ottenuto un’opportunità importante, ma non riesce a completare la sceneggiatura richiesta. Tornare nel luogo dove è cresciuta significa recuperare ricordi utili alla scrittura e affrontare una delusione sentimentale. Il cinema locale, dove un tempo lavorava con Nick, diventa il punto d’incontro fra il progetto professionale e la vita privata.

Regia, produzione e protagonisti del film Un amore da riscrivere

La regia è firmata da Sam Irvin. La sceneggiatura è di Darren J. Corrao e Chris Foster, mentre la produzione è affidata a Fade to Black Films. Oren Kamara e Derek Sulek figurano fra i produttori. La fotografia è curata da Chad Narducci e il montaggio da Samuel Means. Il film è stato proposto negli Stati Uniti nel circuito Great American Pure Flix e Great American Family.

Jodie Sweetin interpreta Jamie, una donna che deve ritrovare la fiducia necessaria per raccontare l’amore. Tilky Jones è Nick, rimasto legato al cinema della città. George Wendt interpreta Bob, il padre di Nick, mentre Emily Faucret è Kora. Il rapporto con la sala cinematografica offre ai personaggi un terreno comune: salvaguardare un luogo significa anche scegliere quali ricordi portare nel futuro.

Dove è girato Un amore da riscrivere

Un amore da riscrivere è stato girato a Santa Clarita, in California. La produzione utilizza questo territorio per costruire l’atmosfera della cittadina in cui Jamie torna dopo essersi allontanata. Gli ambienti familiari e il cinema permettono di raccontare un mondo più raccolto rispetto a quello degli studi con cui la protagonista è in contatto.

La sala è il centro narrativo del film. Per Jamie rappresenta l’origine della propria passione; per Nick è anche un’attività da proteggere. Il ritorno nello stesso spazio mostra quanto i protagonisti siano cambiati e, insieme, quanto il passato continui a influenzarli. Il luogo non è soltanto uno sfondo sentimentale, ma il punto in cui le loro scelte diventano concrete.

Trama di Un amore da riscrivere

Jamie Leoni ha venduto a uno studio il soggetto di un film e deve consegnare rapidamente la sceneggiatura. Il risultato ottenuto, però, non risolve il blocco creativo: le pagine che dovrebbe scrivere non prendono forma. Decide allora di tornare nella sua città, cercando l’ispirazione nei luoghi e nelle persone da cui nasce la storia.

Qui incontra Nick, il suo ex fidanzato, che lavora ancora nel cinema dove si erano innamorati. La separazione avvenuta anni prima ha lasciato Jamie diffidente verso il lieto fine. Ritrovarlo riapre una questione mai risolta: per scrivere con sincerità deve capire anche perché quella relazione si è interrotta e che cosa rimane dei sentimenti.

Nick, a sua volta, affronta il futuro della sala. Suo padre Bob intende vendere e il cinema rischia di sparire. Il tempo a disposizione è poco, proprio come quello concesso a Jamie per finire il copione. La vicenda accosta così due urgenze: trasformare un’idea in un film e impedire che il luogo delle prime emozioni venga cancellato.

Trascorrere del tempo insieme porta Jamie e Nick a recuperare complicità, ma la fiducia richiede un confronto con le delusioni. I vecchi ricordi possono suggerire una storia; per costruire una relazione nuova, invece, occorre superare i comportamenti che avevano provocato la rottura. Il percorso creativo della protagonista accompagna questa maturazione.

Come finisce Un amore da riscrivere: il finale spiegato

Il cinema viene salvato dalla demolizione. Bob raggiunge un accordo per inserirlo in un nuovo complesso con negozi, ristoranti e abitazioni. Kora diventa responsabile del progetto. Il cambiamento permette di conservare la sala senza rinunciare a un futuro economicamente diverso.

Jamie e Nick si ritrovano e completano insieme la sceneggiatura. Lei la invia al produttore Aaron, anche se con qualche ora di ritardo. Il film mostra poi il progetto arrivato alla realizzazione: Jamie conclude le riprese e può finalmente vedere trasformata in cinema la storia che non riusciva a terminare.

La première viene organizzata proprio nella sala della città, dove tutto era cominciato. Jamie invita Nick ad accompagnarla, chiudendo il percorso professionale e quello sentimentale nello stesso luogo. Il lieto fine nasce dal recupero della fiducia e dalla capacità di trasformare il passato in una possibilità nuova.

Cast di Un amore da riscrivere