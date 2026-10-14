Matrimonio a prima vista 14 scelta finale chi ancora insieme

Mercoledì 14 ottobre, su Real Time, va in onda la puntata dedicata alla scelta finale di Matrimonio a prima vista Italia 14. Di seguito vi sveliamo ciò che hanno deciso di fare gli sposi protagonisti dell’edizione.

Matrimonio a prima vista 14 scelta finale, la decisione di Giulia e Ivan

La prima coppia a trarre un bilancio a Matrimonio a prima vista 14 è quella di Ivan e Giulia. Di fronte agli esperti Nada Loffredi, Andrea Favaretto e Giulia Davanzante, marito e moglie hanno confermato la loro unione. Una scelta che, considerando il percorso dei protagonisti, era praticamente scontata. “Va tutto bene anche dal punto di vista intimo, diciamo che non abbiamo problemi e caratterialmente ci troviamo bene“, ammettono gli sposi che si dicono profondamente legati.

Lei dichiara: “Io ho sempre dato molta fiducia, ma questa è la prima volta che incontro un uomo di cui mi sono, posso dirlo, innamorata. Sono tranquilla nel vivermi tutto“. Lui è d’accordo: “Per me è bellissimo avere una persona come Giulia al mio fianco. Per la prima volta voglio lasciarmi andare, ho voglia di progettare e in futuro di costruire, perché no, una famiglia”.

Sonia e Fabrizio

A seguire, nella puntata di oggi fanno il loro arrivo Sonia e Fabrizio. Fra moglie e marito continuano a esserci delle differenze: secondo il marito, infatti, il presente della coniuge è profondamente influenzato dal suo doloroso passato sentimentale. “La mia paura è che possa inconsciamente auto-sabotarsi, credo sia arrivato il momento di iniziare ad aprirsi e tirare qualche somma“.

Il tempo del bilancio arriva di fronte ai tre esperti e i due non nascondono i propri sentimenti. Sonia ammette: “Lui ha tirato fuori parti di me che io sapevo di avere ma non volevo tirare fuori. Le paure ci sono, sono tantissime e non abbiamo delle situazioni semplici. In Fabrizio ho trovato la persona che speravo. Una sera, guardandolo, mi sono resa conto di voler passare tantissimi altri giorni insieme a lui“. Fabrizio, dal canto suo, sostiene: “Sonia è una persona che è felice di stare con me e grazie a lei ho imparato ciò che voglio e ciò che mi aspetto da una persona. Io con Sonia ci voglio provare“. Marito e moglie confermano il matrimonio.

Matrimonio a prima vista 14 scelta finale, Adele e Fabio

Infine, a Matrimonio a prima vista 14 è dato il benvenuto ad Adele e Fabio. I protagonisti hanno litigato nella reunion, ma dopo qualche giorno hanno scelto di ricucire il rapporto. Dialogando con gli esperti, Adele dichiara: “Per me non è un gioco, né un esperimento. Vedere in lui del distacco mi faceva percepire una mancanza di interesse e questo ha creato un po’ di nervosismo“.

Fabio, dal canto suo, afferma: “Più lei mi chiedeva e io meno mi sentivo di dare“. Per Adele, però, il problema è la mancata comunicazione del coniuge, ma lui non è d’accordo: “Non è vero che non comunico, è che lo faccio in modo diverso dal tuo. Lei è molto sensibile, una persona meravigliosa e di cuore. Però poi credo che dica più di quel che pensa, secondo me dovrebbe abbassare un po’ le aspettative. Se ogni tanto facesse qualche passo indietro, la sua comunicazione sarebbe compresa molto meglio“.

Alla fine, Adele e Fabio hanno deciso di proseguire il matrimonio per cercare di capire cosa l’unione potrà riservare per il loro futuro.