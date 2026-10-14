The Substance è un film del 2024, di genere body horror e satira, in onda su Rai 4. Scritto e diretto da Coralie Fargeat, vede protagoniste Demi Moore e Margaret Qualley, affiancate da Dennis Quaid. La durata è di circa 140 minuti. La storia segue una celebrità che tenta di riconquistare la giovinezza attraverso un trattamento clandestino, pagando un prezzo fisico sempre più devastante.

Il film trasforma il desiderio di essere ancora ammirata in un conflitto con il proprio corpo. Elisabeth Sparkle viene esclusa dal lavoro per la sua età e si affida a una promessa di perfezione. Il risultato non elimina l’insoddisfazione: la rende più feroce, perché la versione giovane di sé finisce per diventare una rivale.

Regia, produzione e protagonisti del film The Substance

Coralie Fargeat firma regia e sceneggiatura ed è produttrice insieme a Tim Bevan ed Eric Fellner. Fra le società di produzione figurano Working Title Films, Blacksmith e A Good Story. È una coproduzione internazionale fra Francia, Regno Unito e Stati Uniti. La fotografia è di Benjamin Kracun, la scenografia di Stanislas Reydellet e la musica di Raffertie.

Demi Moore interpreta Elisabeth Sparkle; Margaret Qualley dà il volto a Sue. Dennis Quaid è Harvey, il produttore televisivo che tratta la protagonista come un’immagine da sostituire. Fargeat costruisce una satira volutamente esasperata, usando protesi ed effetti fisici per rendere visibile la violenza degli ideali estetici. Presentato a Cannes nel 2024, il film ha ottenuto il premio per la sceneggiatura.

Dove è girato The Substance

The Substance è stato girato soprattutto in Francia, pur raccontando un mondo legato a Hollywood. Una parte predominante della lavorazione si è svolta negli studi di Épinay-sur-Seine, vicino a Parigi. Qui sono stati realizzati ambienti fondamentali per la storia, fra cui gli spazi domestici e televisivi che accompagnano la trasformazione delle protagoniste.

La Los Angeles del film è ricostruita come un universo artificiale, fatto di corridoi, superfici lucide, grandi immagini pubblicitarie e stanze che accentuano la solitudine. Questa scelta serve alla satira: il mondo che pretende corpi perfetti appare esso stesso costruito per escludere qualsiasi imperfezione. L’appartamento, inizialmente prestigioso, diventa progressivamente un luogo di segregazione e di paura.

Trama di The Substance

Elisabeth Sparkle è un’attrice celebre diventata conduttrice di un programma di fitness. Harvey decide di sostituirla con una donna più giovane. Dopo un incidente automobilistico, Elisabeth riceve informazioni su un prodotto clandestino chiamato The Substance, capace di generare una versione più giovane e fisicamente perfetta di chi lo utilizza.

Il trattamento fa nascere Sue. Le regole impongono una rigorosa alternanza: ciascuna può essere attiva per sette giorni, mentre l’altra rimane incosciente. Sue deve inoltre utilizzare un liquido stabilizzante ricavato dal corpo di Elisabeth. L’avvertimento fondamentale è che non sono due persone indipendenti: ogni abuso del sistema produce conseguenze sulla stessa esistenza.

Sue ottiene il posto lasciato vacante e diventa rapidamente una star. La popolarità la spinge a prolungare il tempo trascorso fuori, sottraendolo a Elisabeth. Quando la versione originale si risveglia, scopre segni di deterioramento irreversibile. La promessa di ringiovanimento comincia così a distruggere il corpo da cui dipende.

Elisabeth vive le proprie settimane fra isolamento, vergogna e rancore. Sue, invece, vuole conservare il successo ed evitare di tornare all’altra identità. Il conflitto cresce fino a rendere impossibile il rispetto delle regole. L’occasione di condurre lo spettacolo di Capodanno spinge Sue a estremizzare ulteriormente il trattamento, mentre Elisabeth perde il controllo della propria trasformazione.

Come finisce The Substance: il finale spiegato

Elisabeth tenta di interrompere il trattamento, ma non riesce a portare a termine l’eliminazione di Sue. Quando entrambe sono coscienti, Sue la aggredisce e uccide Elisabeth. Senza il corpo originale, però, anche la sua stabilità viene meno: comincia a perdere denti e parti del corpo prima dello spettacolo.

Sue utilizza nuovamente l’attivatore, contro le istruzioni, e genera Monstro Elisasue, una creatura deforme che combina elementi di entrambe. Si presenta sul palco, dove il pubblico reagisce con orrore. Il corpo viene colpito e produce un’esplosione di sangue, portando al collasso la celebrazione televisiva della bellezza.

Dopo la fuga e la disgregazione della creatura, il volto di Elisabeth raggiunge la sua stella sulla Walk of Fame. L’ultimo residuo si dissolve e viene ripulito. Il finale chiude il desiderio di immortalità attraverso un’immagine di cancellazione: l’industria che aveva celebrato Elisabeth elimina anche ciò che rimane di lei.

Cast di The Substance