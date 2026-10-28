Mercoledì 28 ottobre, su Real Time, va in onda lo speciale di Matrimonio a prima vista Italia dal titolo L’Amore Continua. Lo show è proposto dalle ore 21:25 circa.

Matrimonio a prima vista Italia L’Amore Continua, protagoniste quattro coppie del passato

A Matrimonio a prima vista Italia L’Amore Continua sono protagoniste quattro coppie delle passate edizioni, che anni dopo aver deciso di sposarsi al buio raccontano come sono evolute le loro vite. Al centro dell’appuntamento ci sono gli esperti, cioè la psicoterapeuta Nada Loffredi, l’esperto di comunicazione Andrea Favaretto e la psicologa Giulia Davanzante.

La prima coppia è formata da Martina e Francesco. I due si sono sposati nella terza edizione e l’unione ha attraversato non pochi problemi. Lei, inizialmente, aveva posto delle resistenze, ma lui, con il tempo, è riuscito a far superare alla compagna ogni timore. Oggi sono diventati genitori della piccola Aurora. La sposa ricorda: “Il giorno del matrimonio ero una statua, non sono riuscita neanche a salutarlo. Quando l’ho visto mi era sembrato goffo, basso. Poi ho visto che non ha mai mollato, nonostante il mio comportamento sia stato veramente pesante. Oggi so che in lui troverò sempre la mia spalla, rappresenta la mia casa“. Francesco, a sua volta, racconta: “Noi tutti cambiamo, io mi innamoro ogni anno di mia moglie“. Un anno dopo l’esperimento hanno rinnovato le promesse.

Gli alti e bassi di Matteo e Irene

Nello speciale ci sono Sergio e Jessica. Hanno partecipato al programma nella quarta edizione ed avevano approcciato all’esperimento con più di qualche scetticismo. Fortemente indipendenti, i due sono riusciti, con il tempo, a trovare il giusto equilibrio, fino ad innamorarsi. Attualmente sono in attesa del loro primo figlio. Jessica ricorda il momento delle nozze: “Io arrivavo da frequentazioni con uomini molto più grandi, appena l’ho visto mi sembrava bellissimo ma troppo piccolo. Oggi, al mio fianco, vedo l’uomo che ho sempre desiderato“. Sergio afferma: “Abbiamo dato il giusto tempo a entrambi di adattarsi ognuno all’altro e a una relazione che stava per nascere e questo è stato fondamentale“.

Terza coppia al centro dell’appuntamento ci sono Matteo e Irene. La loro storia ha appassionato il pubblico della settima edizione: nonostante le legittime paure dei primi istanti, sono riusciti sin da subito a creare un forte legame. La sposa: “Abbiamo iniziato con un primo impatto positivo, entrambi eravamo pronti ad affrontare l’esperimento e questo ci ha senz’altro aiutato“.

Matteo afferma: “Il percorso è stato lineare, ma le difficoltà sono emerse dopo. Nell’esperimento mi sentivo guidato, quando è finito ho avuto dei dubbi esistenziali“. Lei ricorda: “In quel periodo Matteo aveva dei comportamenti respingenti e Nada è stato un aiuto fondamentale. Io sono rimasta, gli ho fatto capire che c’ero per lui, fino a quando ho fatto le valigie e sono andata via per qualche settimana“. Matteo aggiunge: “A quel punto ho metabolizzato l’intero percorso, ho ricordato le situazioni belle che abbiamo vissuto ed è stato un nuovo punto di partenza che ci ha portato fino al secondo matrimonio“. I due, infatti, hanno rinnovato le promesse.

Matrimonio a prima vista Italia L’Amore Continua, la storia di Luca e Roberta

Infine, nello speciale L’Amore Continua ci sono Luca e Roberta, che si sono conosciuti e innamorati della tredicesima edizione. Si sono piaciuti sin dal primo sguardo e lungo l’intero percorso non hanno mai avuto nessun dubbio sulla forza della loro unione. Il loro è stato un colpo di fulmine, come racconta la moglie: “Mi sono buttata di pancia nell’avventura, ma non ho mai avuto alcun dubbio su di lui. Siamo sposati da quasi due anni, a volte conosco un nuovo lato di Luca, ma ogni sua versione mi piace sempre di più“. Luca afferma: “Lungo il percorso ci sono state delle litigate e ognuna di queste è una ferita che resta. Queste ferite, tuttavia, mi fanno conoscere di più Roberta“. La coppia ha oggi il desiderio di allargare la propria famiglia.